Cái giá phải trả cho việc đăng ảnh bia lên Facebook ở Thái Lan

2. Ca khúc nào của nhóm Fifty Fifty bị tố đạo nhạc? Cupid

Higher

Lovin’ Me Ca khúc Cupid của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Fifty Fifty bị Evrencan Gündüz - ca sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ - tố đạo nhạc. Công ty quản lý ATTRAKT của Fifty Fifty lập tức lên tiếng về vụ việc: "Chúng tôi đang cố gắng xác nhận với nhà sản xuất bài hát". Do tác giả Cupid sống ở nước ngoài, công ty cho biết cần thời gian để liên lạc và họ sẽ đưa ra phản hồi chính thức sau. Ảnh: ATTRAKT.