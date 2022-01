Cái giá của thu nhập cao

Để xứng đáng với mức lương cao, nhiều nhân sự phải làm khối lượng công việc rất lớn, dễ dàng kiệt sức.

Khi còn là luật sư tập sự tại một trong những công ty lớn nhất London (Anh), Ruwan Subasinghe luôn làm việc quá sức, có lần ở lì văn phòng đến 3 ngày.

Gầm bàn làm việc là nơi mà Subasinghe và đồng nghiệp chợp mắt. Tuy vậy, họ bị công ty yêu cầu phải đặt điện thoại lên ngực để có thể cảm nhận được tiếng rung khi có ai gọi đến.

Những năm gần đây, trong quá trình làm nghề, nhà báo Sarah O'Connor của Financial Times từng nhiều lần nghe các câu chuyện như vậy.

Trước đây, cô thường chỉ dành phần lớn thời gian để lắng nghe lời phàn nàn, than thở từ những tài xế lái xe chở hàng nặng (HGV), nhân viên giao hàng, nhân viên y tế, công nhân nhà máy hay người dọn dẹp văn phòng. Nữ nhà báo chưa từng nghĩ những luật sư hay nhân viên ngân hàng với mức lương cao lại cũng mệt mỏi đến vậy.

Với những gì quan sát được, cô nhận định mức lương cao không thể giúp một người lao động né tránh được những hậu quả nghiêm trọng cả về sức khỏe và tinh thần. Trong 2 thế kỷ qua, người thu nhập thấp thường phải làm việc nhiều giờ và vất vả hơn so với người thu nhập cao. Nhưng giờ đây, khái niệm này không còn đúng.

Mức lương cao không giúp người lao động tránh được kiệt sức. Ảnh: Unsplash.

Bán sức khỏe

Theo nghiên cứu của Tổ chức Resolution Foundation (Anh), 1/10 nam giới có lương theo giờ cao nhất hiện phải làm việc nhiều hơn trung bình 7 giờ một tuần so với 1/10 nam giới được trả lương theo giờ thấp nhất.

Trong khi đó, đối với phụ nữ, khoảng cách này là 10 giờ/tuần.

Ngoài ra, theo một tài liệu FT Big Read về chủ đề này, có không ít lý do khiến nhân sự trong các lĩnh vực lương cao như luật, ngân hàng phải làm việc nhiều hơn, thậm chí lên tới 1.900 đến 2.200 giờ một năm.

Theo đó, khách hàng mong đợi được phục vụ suốt ngày đêm, các sự cố có thể xuất hiện đột ngột và công việc của các nhân sự không dễ dàng để chuyển giao lẫn nhau trong cùng một hệ thống.

Không những vậy, khi một doanh nghiệp, tổ chức trả lương hàng năm cho một nhân viên, nhưng lại chỉ thu lợi nhuận từ khách hàng theo số phút sử dụng dịch vụ, họ càng muốn nhân viên làm việc càng nhiều giờ càng tốt.

Tuy biết tính chất công việc là vậy, nhiều người vẫn lựa chọn làm công việc này để đổi lấy mức lương cao và những mối quan hệ tiềm năng.

Nhưng vấn đề nảy sinh khi công việc khiến họ kiệt sức.

Trong một cuộc khảo sát vào năm 2021 của Tổ chức LawCare trên 1.700 chuyên gia pháp lý ở Anh và Ireland, 69% người được hỏi cho biết đã gặp vấn đề về tâm lý trong năm trước đó. Trong đó, 1/3 những người được hỏi chỉ ngủ 6 tiếng, hoặc ít hơn, vào mỗi đêm.

Đáng chú ý, sức khỏe tinh thần của họ không chỉ bị ảnh hưởng khi làm việc mệt mỏi.

Năm 2021, một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO kết luận rằng làm việc 55 giờ trở lên mỗi tuần sẽ dẫn đến nguy cơ đột quỵ cao hơn 35% và nguy cơ tử vong do thiếu máu cục bộ cao hơn 17% so với làm việc 40 giờ một tuần.

Cơ thể con người sẽ suy sụp khi phải làm việc quá nhiều, bất kể trong thời gian đó họ được trả bao nhiêu tiền.

Kiệt sức

Subasinghe đã không còn làm việc tại công ty luật và hiện là giám đốc pháp lý cho Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế. Anh cho rằng không nên xem nhẹ sự mệt mỏi, quá sức của những nhân viên được trả lương cao.

“Đối với tôi, người được trả lương cao vẫn gặp những vấn đề trầm trọng như người làm công việc tay chân. Chúng ta nên mong đợi rằng bất kỳ nơi làm việc nào cũng sẽ tuân thủ luật pháp quốc gia và các tiêu chuẩn lao động hiện hành, bất kể họ trả mức lương thế nào. Đối với tôi, mối quan tâm lớn nhất trong công việc là an toàn và sức khỏe nghề nghiệp”, anh nói.

Ngủ tại công ty, ngay tại bàn làm việc là hình ảnh quen thuộc của nhiều nhân sự "cổ cồn": Ảnh: Flickr.

Sự kiệt sức của người lao động trong ngành luật, kết hợp với nhu cầu ngày càng tăng của xã hội đối hoạt động pháp chế, đang gây ra vấn đề thiếu hụt nhân sự, mặc cho các doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương cao hơn nữa.

Theo Sarah O'Connor, đây chính là một lời nhắc nhở cho các lĩnh vực đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động rằng mức lương cao sẽ không thể khắc phục được mọi thứ.

Ví dụ, sự thiếu hụt tài xế HGV đã khiến nhiều người cho rằng chỉ cần tăng lương là sẽ thu hút được nhân lực.

Trả lương thấp là một phần của vấn đề, nhưng người lái xe không chỉ muốn tiền bạc. Họ muốn một công việc không còn kiệt sức quá độ và có thể dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình.

Sẽ là một chặng đường dài để cải cách văn hóa lao động cố hữu trong các lĩnh vực lương cao như luật hay ngân hàng.

Đã đến lúc dừng thờ ơ khi các nhân sự “cổ cồn” chia sẻ về tình trạng kiệt sức và điều kiện làm việc. Họ có thể không cần sự cảm thông, nhưng họ xứng đáng được hỗ trợ.