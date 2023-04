Cái giá của sự nổi tiếng

Jessica Chastain, Jared Leto và các diễn viên Hollywood chấp nhận tổn hại sức khỏe, tinh thần để đổi lấy những thước phim đẹp nhất.

Theo Hollywood Reporter, những tuần gần đây thường xuyên xuất hiện các bài báo mô tả chi tiết mức độ tổn thương khác nhau - từ tinh thần đến thể chất - mà các diễn viên phải gánh chịu khi nhập vai nhân vật nào đó.

Ngất xỉu, tâm lý bị dày vò, gãy tay hoặc chấn thương lưng... các ngôi sao Hollywood phải tìm đến liệu pháp chữa trị, tốn không ít tiền sau khi phim đóng máy. Điều đó cho thấy cái giá phải trả cho sự nổi tiếng là rất đắt.

Kiệt quệ sức khỏe và tinh thần

Tại buổi công chiếu đầu tiên của Beau Is Afraid ở New York (Mỹ) ngày 3/4, đạo diễn Ari Aster tiết lộ rằng Joaquin Phoenix đã bất tỉnh trong cảnh quay của Patti LuPone. Aster nhớ lại: "Tôi biết tình hình trở nên tồi tệ bởi vì anh ấy để yên cho mọi người chạm vào mình. Joaquin thực sự đã gục ngã trong lúc giúp đỡ cảnh quay của người khác trở nên hoàn hảo".

Deadline cho biết lịch trình làm việc dày đặc, ghi hình xuyên đêm là một trong những nguyên nhân khiến Phoenix không thể đứng vững.

Sau khi hoàn thành vai biểu tượng rock'n'roll quá cố Elvis Presley trong Elvis, Austin Butler đến thẳng bệnh viện với cơn đau thắt dữ dội. "Cơ thể tôi bắt đầu ngừng hoạt động", diễn viên được đề cử Oscar nói với GQ Magazine về loại virus khiến anh nằm liệt giường suốt cả tuần.

Joaquin Phoenix kiệt quệ sức khỏe, ngất xỉu trong quá trình quay Beau Is Afraid. Ảnh: NME.

Trên thảm đỏ Liên hoan phim South by Southwest (SXSW), hai ngôi sao của Beef là Ali Wong and Steven Yeun xác nhận loạt phim đã gieo tai ương về sức khỏe giống hệt những gì xảy ra ngoài đời thực. Ali cho hay cô và bạn diễn đều bị nổi mề đay trên mặt, khắp người sau hậu trường.

Đằng sau thân hình mạnh mẽ và cường tráng của Zac Efron trong Baywatch (2017) là chứng mất ngủ triền miên, rơi vào trầm cảm nặng kéo dài. Tâm sự trên Men's Health, tài tử nói đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đời anh. Bác sĩ cho biết vì lạm dụng thuốc lợi tiểu, sức khỏe và tinh thần của Efron bị đảo lộn.

Năm 2022, Charlie Hunnam đến Ấn Độ quay phim và chẳng may bị nhiễm trùng đường ruột, đường hô hấp cấp tính do nhiễm khuẩn. Không chỉ vậy, tài tử xứ sương mù còn bị viêm kết mạc cả hai mắt, nhiễm trùng tai và sốt xuất huyết do muỗi đốt.

Kể lại trải nghiệm kinh hoàng này, anh cảm thấy xót xa cho chính bản thân. Hunnam nói: "Sẽ phải mất khoảng 2 năm để chữa lành vì tôi bị rách 40% dây chằng bên phải".

Theo Hollywood Reporter, Jessica Chastain chật vật lúc quay bộ phim The 355 vì cô phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra vết thương ở đầu. Gần đây, ứng viên giải Oscar Ana de Armas cũng hồi tưởng về những cơn đau nhức khi tham gia Ballerina, tác phẩm dự kiến ra mắt năm 2024. "Cơ thể tôi, lưng tôi, tất cả bộ phận đều đau đớn. Tôi bầm dập cả người", Armas kể.

Jessica Chastain nén cơn đau do bị thương ở đầu để hoàn thành cảnh quay trong The 355. Ảnh: NME.

Florence Pugh, người đẹp nổi tiếng với vai điệp viên Yelena Belova trong bom tấn Black Widow, thừa nhận bị "mắc kẹt" khi nhập vai sinh viên Tâm lý học người Mỹ yêu bạn trai độc hại đến từ Thụy Điển, trong bộ phim Midsommar. Vào vai này, tinh thần cô chẳng khác nào bị tra tấn.

Đằng sau những thước phim đắt giá

Trong khi Lady Gaga bị ám ảnh tâm lý và chiến đấu với bầy ong để vào vai ác nữ Patrizia Reggiani ở House of Gucci, bạn diễn của cô - Jared Leto - phải lắp chân tay giả để hóa thân thành nhà thiết kế Paolo Gucci. Mỗi ngày, anh tốn hàng giờ liền cho việc này. Nhiều năm trước, tài tử ăn uống điên cuồng với mục đích tăng 27 kg nhằm phục vụ cho vai Mark David Chapman. Sự thay đổi trọng lượng đột ngột khiến Leto phải đi lại bằng xe lăn và mắc bệnh gout.

Tương tự Leto, Colin Farrell không nhận ra chính mình khi tăng cân, để tóc dài, bộ râu rậm rạp và gương mặt già nua trong phim The North Water. Đằng sau màn hóa thân xuất sắc này, anh đối diện với tình trạng tim đập nhanh, chân sưng phù.

Có thể xem Dr. Death như cơn ác mộng của Joshua Jackson vì tài tử được yêu cầu tăng từ 72 kg lên 86 kg cho phù hợp tạo hình nhân vật. Trước đó, anh phải giảm cân còn khoảng 70 kg để đóng bộ phim khác. Việc Jackson thay đổi cân nặng liên tục dẫn đến chứng căng thẳng. Chưa kể, anh bị tổn thương đĩa đệm và không thể đi lại bình thường trong 6 tháng.

Jared Leto (trái) và Colin Farrell không còn nhận ra chính mình trên phim. Ảnh: USA Today.

Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, diễn viên da màu Angela Bassett cho biết cô đã dốc toàn bộ sức lực để quay bộ phim What's Love Got to Do With It (1993). Và cũng có thể nói, đây là dự án khiến Bassett đau đớn nhất.

30 năm trôi qua, Bassett vẫn nhớ như in cảm giác khổ cực khi phải nhảy múa liên tục 10 tiếng mỗi ngày. Cô thậm chí không thể nhàn nhã ngồi xuống bàn để ăn trưa vì có quá nhiều việc phải làm cùng lúc. "Đó là tất cả sự cố gắng, kiên trì, nhẫn nại. Tôi không chỉ chiến thắng trong mọi trận chiến, mà là chiến thắng cả cuộc chiến", diễn viên nhấn mạnh.

Guồng làm việc tương tự cũng là trải nghiệm không thể quên của Melissa Fumero, khi cô tham gia bộ phim độc lập đầu tiên. Cô chỉ uống một cốc nước trong 12 tiếng làm việc liên tục. Đến cuối ngày, nữ diễn viên ngất xỉu trong vòng tay đồng nghiệp.

Gãy xương, gãy răng, gãy tay chân... là tai nạn đã xảy ra trong lúc Elizabeth Marvel, David Arquette và Chris Diamantopoulos cố gắng hoàn thành vai diễn. Họ không vì đau đớn mà bỏ cuộc, bởi ai cũng biết cơ hội không đến lần thứ hai.

Trong khi đó, tài tử Peter Facinelli thấy mình "điên rồ và cực đoan" khi ngủ trong nhà kho 4 ngày để cảm nhận cảm giác cô đơn và bị cô lập. Không điện thoại, không TV, không biết bên ngoài là ngày hay đêm... Facinelli như thể phát điên. Trải nghiệm ấy giúp anh đồng cảm với dạng nhân vật bị mắc kẹt trong phòng giam và hứng chịu sự tra tấn liên tục.

Nói để thấy, thù lao hàng triệu USD của Jessica Chastain, Jared Leto và danh sách dài các sao Hollywood thực sự không dễ nuốt. Họ nhiều đêm không ngủ, chấp nhận rủi ro cơ thể bị chấn thương để đổi lấy những thước phim đẹp mắt nhất.

"Không ước tính được bao nhiêu, nhưng cái giá phải trả của sự nổi tiếng là quá đắt", Hollywood Reporter bình luận. Bởi không chỉ ngày một hay ngày hai, chấn thương và nỗi đau tinh thần có thể sẽ đeo bám họ suốt cả quãng đời còn lại.