Cái giá của PSG

PSG chỉ có thể tự trách vì đã đánh mất mình trong chưa đầy 15 phút sau một hiệp đấu trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp và đầy cảm hứng.

13 phút là khoảng thời gian để tham vọng giành lợi thế lớn ở trận lượt đi của đội chủ sân Parc des Princes tan thành mây khói. Pep Guardiola không cao tay hơn Mauricio Pochettino ở trận đấu này, nhưng số phận đã đứng về phía Man City dù PSG mới được cho là đội sở hữu nhiều nhân tố tạo đột biến hơn cả.

Niềm cảm hứng đã mang đến cho Neymar cùng các đồng đội màn trình diễn đẳng cấp ở hiệp một. Thế nhưng, chính lối đá xúc cảm ấy cũng giết chết họ, trong ngày Pep Guardiola cùng các học trò sớm lấy lại cái đầu lạnh để thể hiện phẩm chất của nhà vô địch.

Sự thiếu kiểm soát khiến PSG tự đánh mất chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Bất ngờ từ PSG

Giới chuyên môn nhận định Pep Guardiola là người "nghĩ quá nhiều" trong những trận cầu lớn. Ông tiếp tục chứng minh luận điểm này không sai khi đối đầu Pochettino ở bán kết lượt đi Champions League.

Pep có nhiều lý do để làm vậy.

Cả hai HLV này đã đối đầu nhau tổng cộng 18 lần. Trong đó, cựu thuyền trưởng Barca giành 10 chiến thắng, 5 kết quả hòa và chỉ phải nhận 3 thất bại. Song, những thất bại ấy lại in đậm trong tâm trí Pep như một nỗi ám ảnh thường trực. Cách đây 2 mùa giải, Tottenham Hotspur đã loại Man City tại tứ kết Champions League nhờ luật bàn thắng sân khách một cách đầy kịch tính (thắng 1-0 lượt đi, thua 3-4 lượt về - PV).

Trước đó thêm 2 mùa giải, AS Monaco gieo rắc cơn ác mộng cho thầy trò Pep ở vòng 16 đội với kịch bản gần tương tự. Man City thắng 5-3 ở lượt đi và thua 1-3 ở lượt về. Kylian Mbappe, trong lần đầu tiên hít thở không khí Champions League, đã xuyên thủng mành lưới đội chủ sân Etihad ngay phút thứ 8.

Pochettino không quên, Mbappe không quên, Pep chắc chắn còn nhớ rất kỹ.

Trong bài viết "Làm thế nào để Man City ngăn cản Mbappe và Neymar" trên Athletic, Sam Lee và Michael Cox khẳng định nỗi sợ phản công là nguyên nhân chính dẫn đến sự tiến hóa về mặt chiến thuật của Pep trong suốt sự nghiệp.

Sau khi để thua Chelsea ở trận bán kết FA Cup cách đây gần một tuần, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng của HLV Thomas Tuchel không tạo ra nhiều cơ hội, "ngoại trừ những tình huống phản công". Đó lại là thứ PSG làm xuất sắc với tốc độ của Mbappe, Neymar và Angel Di Maria.

Điều này lý giải phần nào cách tiếp cận trận đấu nhút nhát và đầy thận trọng của Man City trên sân Parc des Princes. Song, nó chỉ khiến đội chủ sân Etihad trở thành miếng mồi để PSG biến trận đấu thành sàn diễn của những đôi chân chơi bóng đầy cảm hứng.

Man City bất lực trong khâu triển khai tấn công trong hiệp một. Ảnh: Reuters.

Trong hiệp một, tỷ lệ kiểm soát bóng, số đường chuyền và độ chính xác của PSG lép vế hoàn toàn trước đối thủ. Tuy nhiên, họ sở hữu 2 thống kê ấn tượng hơn cả, 7 đường chuyền quyết định (so với 4 của Man City - PV) và 9 pha đứt điểm, trong đó có 4 tình huống đưa bóng đi trúng khung thành.

Đại diện nước Pháp tấn công trực diện và không ngại mắc sai lầm. Thế nhưng những sai lầm của họ cũng không được đối thủ tận dụng thành công. Man City quá bận chống đỡ những tình huống tấn công tới như vũ bão của đội chủ nhà.

Kevin De Bruyne, ngôi sao số một, người chơi cao nhất ở hàng công của Pep, được Whoscored chấm 5,8 điểm, thấp nhất trận trong 45 phút đầu dù sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác 100%.

Mọi thống kê về khả năng kiểm soát và chuyền bóng trở thành vô nghĩa khi Man City để thủng lưới từ một tình huống cố định. Kịch bản quen thuộc ở trận bán kết Champions League mùa trước lặp lại, khi Di Maria đá phạt góc và Marquinhos bật cao đánh đầu. Pep nhận bàn thua theo cách không ngờ tới.

Bước ngoặt

Nếu bộ phim tài liệu "All or Nothing: Manchester City" được thực hiện phần tiếp theo để thuật lại hành trình Champions League của đội chủ sân Etihad mùa này, câu hỏi lớn nhất hiện lên trong đầu người hâm mộ chắc chắn là: "Pep đã nói gì trong 15 phút nghỉ giữa trận?".

Man City dâng cao đội hình ngay từ khi tiếng còi khai cuộc hiệp hai cất lên. Họ nâng tỷ lệ kiểm soát bóng từ 53% lên 65%. Các học trò của Pep dứt điểm bất cứ khi nào có cơ hội. 9 cú sút của đội khách ở hiệp hai, 4 trong số đó đi trúng khung thành và tạo ra 2 bàn thắng.

Không có quá nhiều lời để nói về 2 bàn thắng của Man City. Pha lập công của De Bruyne dường như có phần may mắn, bởi tình huống cứa lòng ở phút 64 đó trông giống một quả treo bóng hướng đến cái đầu của John Stones hơn. Còn Riyad Mahrez, người được Telegraph ví như "nhân tố X" của Man City, đã chứng minh tại sao đội chủ sân Etihad mất gần 70 triệu euro để đưa anh về.

Man City giống như một chiếc máy bay không người lái. Ở đó, họ không cần đến ngôi sao nếu những mắt xích hoạt động một cách trơn tru. PSG chỉ có thể tự trách khi đã cho các học trò của Pep cơ hội trở lại là chính mình. Cùng với sự xốc nổi chỉ trong chưa đầy 15 phút, họ đã trả cái giá quá đắt.

Man City trở lại là chính mình ở hiệp hai để giành lợi thế trước trận lượt về. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng của De Bruyne như gáo nước lạnh, khiến PSG mất tĩnh và phải chơi chùng xuống trước sức ép ngày một tăng. Leandro Paredes dính thẻ vàng vì lỗi phản ứng, nhưng pha phạm lỗi với Phil Foden trước đó của anh đã tạo cơ hội trên chấm đá phạt cho Mahrez đưa Man City lội ngược dòng.

3 phút sau, Neymar, người lẽ ra phải trình diễn thứ bóng đá như hiệp một để dẫn dắt toàn đội, lại đá nguội Ruben Dias ngay trước vùng cấm đội khách và nhận thẻ vàng. Tiếp sau đó 3 phút, Idrissa Gueye lĩnh thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng ác ý với Ilkay Gundogan.

PSG đánh mất chính mình. Toan tính của Pochettino sụp đổ. Giống như cách HLV người Argentina không phản ứng trước án phạt dành cho Gueye, ông cũng chẳng thể làm gì hơn để cải thiện tình hình trong gần 20 phút sau đó.

Sau trận đấu này, Pep có thể sẽ nhận ra ông không cần nghĩ quá nhiều để giành chiến thắng. Nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha biết điều này sớm hơn, có lẽ Man City giờ đây đã sở hữu ít nhất một cúp bạc Champions League. Tuy nhiên, với chiến thắng cùng 2 bàn sân khách ở lượt đi, chưa bao giờ đội chủ sân Etihad có cơ hội rộng mở để làm điều đó hơn bây giờ.

Mọi thứ liệu đã chấm dứt với PSG? Có thể chưa, nhưng họ cần làm nhiều hơn nếu muốn ít nhất là tái lập thành tích ở mùa giải năm ngoái.

Mbappe phải xuyên phá hàng phòng ngự Man City và không thể chạm bóng ít hơn thủ thành Ederson Moraes ở trận lượt về. Đã đến lúc Neymar phải lớn và hiện thực hóa tầm ảnh hưởng của mình bằng những bàn thắng. Còn Pochettino, ông phải làm chính xác những gì với Tottenham cách đây 2 mùa.

PSG đã trả giá cho sai lầm bằng thất bại trước Man City. Song, cái giá sẽ còn đắt hơn nếu họ dừng bước tại Champions League mùa này vào tuần tới.