Cái chết của tổ chức Time's Up

Time's Up - nhóm vận động hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục nổi tiếng nhất Hollywood - hiện không còn người lãnh đạo, mang tiếng xấu vì những xung đột lợi ích.

Tarana Burke, Michelle Williams, Salma Hayek, Ashley Judd, Reese Witherspoon và Eva Longoria - những nhà hoạt động vì Time's Up. Ảnh: Hollywood Reporter.

Được thành lập sau vụ bê bối chấn động của trùm điện ảnh Harvey Weinstein năm 2017, Time's Up đã dồn toàn bộ sự phẫn nộ, sức ảnh hưởng và tiền bạc vào Hollywood, với mục đích đẩy lùi vấn nạn quấy rối tình dục.

Tuy nhiên, sau 5 năm, đây chỉ còn là tổ chức không có Giám đốc điều hành, không có chương trình hoạt động suốt thời gian dài. Về cơ bản, Time's Up đang thoi thóp.

Nỗi thất vọng mang tên Time's Up

Theo Hollywood Reporter, nhiều nạn nhân của quấy rối tình dục đã hy vọng Time's Up dành toàn bộ sự ủng hộ và lắng nghe, cũng như đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của họ. Time's Up từng làm được điều đó. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác.

Từng là sự kiện gây chú ý lớn khi ra mắt ở Quả cầu Vàng năm 2018, Time's Up hiện bị xem như nỗi thất vọng tràn trề trong thời đại #MeToo.

"Thay vì khẳng định giá trị tiếng nói của những người không có tiếng nói, tổ chức đã sụp đổ trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt cáo buộc xung đột lợi ích và bất đồng nội bộ", tạp chí Mỹ viết.

Năm 2021, Alison Turkos - nhà hoạt động và nạn nhân của quấy rối tình dục - thay mặt 151 nạn nhân khác và cựu nhân viên của Time's Up, gửi thư đến hội đồng quản trị, tố cáo tổ chức "đam mê quyền lực hơn làm nhiệm vụ" vì đã không can thiệp triệt để vụ Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, dâm ô hàng chục phụ nữ.

"Làm công việc bảo vệ nạn nhân trong thế giới giải trí, bạn phải quan tâm đến tổn hại và tổn thương của họ. Bạn phải có khả năng nhìn thẳng vào mắt người khác và nói rõ vấn đề xảy ra. Nhưng thay vào đó, tiền bạc và quyền lực đã che mờ bạn", Turkos chỉ trích cách thức vận hành của Time's Up.

Cùng với #MeToo, Time's Up từng là hashtag được nhìn thấy nhiều trong các cuộc biểu tình chống quấy rối tình dục. Ảnh: Shutterstock.

Trong số 3 thành viên còn lại của hội đồng quản trị, nữ diễn viên Ashley Judd từ chối bình luận về Time's Up, luật sư Nina Shaw và Giám đốc tài chính Gabrielle Sulzberger giữ im lặng trước lùm xùm.

Nhiều tháng liền, Time's Up gửi email cho báo chí với nội dung: "Time's Up đang trong quá trình xây dựng lại tổ chức. Ở giai đoạn chuyển giao này, chúng tôi sẽ không đưa ra tuyên bố báo chí hoặc trả lời phỏng vấn".

Đối với vấn đề tài chính, kể từ biểu mẫu IRS 990 năm 2020 (biểu mẫu được tổ chức từ thiện miễn thuế sử dụng để báo cáo thông tin tài chính cho Sở Thuế vụ), Time's Up không còn rõ ràng trong việc cung cấp thông tin tiền bạc, chi phí vận hành tổ chức.

Theo Hollywood Reporter, đây là sự thụt lùi của tổ chức đã huy động hơn 22 triệu USD trong 10 tháng đầu tiên, nhờ sự ủng hộ của những nhân vật tầm cỡ trong ngành như Oprah Winfrey, Meryl Streep, Shonda Rhimes, Katie McGrath và CAA.

22 triệu USD đã được dùng để tạo ra Quỹ bảo vệ pháp lý của Time's Up. Quỹ này vẫn là thành tựu cụ thể nhất, ngay cả khi tổ chức phi lợi nhuận sinh ra nó hiện không hoạt động năng nổ.

"Vì Time's Up là tổ chức riêng biệt, nên việc giải thể hội đồng quản trị không ảnh hưởng đến quỹ. Chúng tôi vẫn hoạt động độc lập với họ", Fatima Goss Graves, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Time's Up Legal Defense Fund (TULDF) - tổ chức hỗ trợ pháp lý và truyền thông cho những cá nhân bị phân biệt đối xử giới tính và quấy rối tình dục, phát biểu.

Nguyên nhân sụp đổ

Trở lại bê bối của Andrew Cuomo, Hollywood Reporter tiết lộ rằng nhóm lãnh đạo Time's Up đã cố vấn cho Thống đốc New York, thay vì khuếch đại tiếng nói của các nạn nhân. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ gần như hoàn toàn của tổ chức này.

Tina Tchen từ chức Giám đốc điều hành, Roberta Kaplan bỏ ghế Chủ tịch hội đồng quản trị vào tháng 8/2021. Tiếp theo là sự rời đi của tất cả (trừ 3 thành viên) của hội đồng quản trị, và hầu hết nhân viên dưới quyền cũng quay lưng với Time's Up.

Trước vụ Cuomo, nội bộ Time's Up đã lục đục nhiều năm vì xung đột lợi ích, nhận thức. Mùa xuân năm 2021, 18 thành viên của bộ phận chăm sóc sức khỏe xin nghỉ việc vì Esther Choo - thành viên hội đồng quản trị - dửng dưng trước vụ đồng nghiệp của bà tại Đại học Khoa học & Sức khỏe Oregon bị quấy rối tình dục.

Và còn nhiều vụ khác nữa.

Theo Hollywood Reporter, câu chuyện lợi ích dường như đã ngấm vào Time's Up ngay từ những ngày đầu thành lập, khi nguồn tài trợ đầu tiên của tổ chức lại đến từ Creative Artists Agency (CAA) - công ty quản lý tài năng từng tạo cơ hội cho các nữ diễn viên đến thử vai diễn trong phim của Harvey Weinstein.

Phát triển sau khi bê bối tình dục của Harvey Weinstein bị lật tẩy, nhưng giờ đây, Time's Up dường như đã "chết". Ảnh: Getty.

Vào giai đoạn Time's Up hoạt động năng nổ, tổ chức vướng tin chia rẽ bởi tầm nhìn về sứ mệnh khác nhau từ các nhà lãnh đạo. Một số muốn tập trung vấn đề lạm dụng ở showbiz, số khác đề nghị giải quyết triệt để câu chuyện quấy rối tình dục trong cả ngành chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và công nghệ, đồng thời mở rộng phạm vi sang câu chuyện giới tính và phá thai.

Khi các cuộc tranh luận nội bộ nổ ra gay gắt, Time's Up mất đi tiếng nói chung. Tổ chức dần đứng trên bờ vực sụp đổ.

Giám đốc tài chính Gabrielle Sulzberger nói rằng tại thời điểm CEO cuối cùng là Monifa Bandele rời đi, 20 nhân viên khác của Time's Up cũng dừng làm việc.

Mặc dù là tổ chức nổi tiếng nhất của kỷ nguyên #MeToo, Time's Up chỉ là một trong nhiều nhóm chuyên giải quyết vấn đề quấy rối và tấn công tình dục. Ở Hollywood tồn tại nhiều nhóm tương tự, ví dụ Voices in Action - cơ quan báo cáo quấy rối và tấn công tình dục do nữ diễn viên kiêm nạn nhân của Weinstein - Jessica Barth - thành lập, và tổ chức giữ an toàn cho nhạc sĩ nữ do Nomi Abadi thành lập.

Nomi Abadi tự tin khẳng định: "Phong trào lên tiếng vì quyền phụ nữ ở Hollywood hiện phát triển hơn nhiều so với Time's Up. Chúng tôi đánh giá cao những gì Time's Up đã làm, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ tạo ra con đường an toàn hơn cho phụ nữ trong ngành".

Ngày 25/6, khi Tòa án Tối cao lật ngược phán quyết Roe kiện Wade, các phụ nữ từng là lãnh đạo chủ chốt của Time's Up là McGrath, Shaw và Rebecca Goldman, đã mở cuộc trao đổi trực tuyến qua Zoom để thảo luận về nạn phá thai. Trong phần giới thiệu bản thân, họ không đề cập Time's Up.

"Giống như kiểu Time's Up chưa từng tồn tại đối với họ vậy", một người tham gia cuộc họp chia sẻ.