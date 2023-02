Cái chết của thiên đường du lịch

Các tai nạn liên tiếp do cá mập tấn công hủy hoại danh tiếng của New Caledonia. Ảnh minh họa: Coversation.

Mỗi năm, quần đảo New Caledonia đón hàng nghìn lượt du khách đến tận hưởng khí hậu nhiệt đới trên các bãi biển tuyệt đẹp.

Nhiều người đánh giá đây là một trong những khu nghỉ mát hàng đầu mang lại cảm giác yên bình, thư thái, theo news.com.au.

Tuy nhiên, danh tiếng xa xỉ của vùng đất này đã bị hủy hoại dưới khi thông tin về những du khách bị tấn công nghiêm trọng đến thiệt mạng bởi cá mập.

Theo Lance và Jane Rae, tuần trăng mật của họ trở thành cơn ác mộng sau khi tận mắt chứng kiến hiện trường tai nạn của một giáo viên địa phương hôm 29/1.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét thất thanh. Cả hai vội chạy xuống cầu tàu để hỗ trợ và thấy một phụ nữ đang bị thương nặng. Ai đó đang cố kéo cô ấy lên khỏi mặt nước đầy máu, và cá mập vẫn bơi quanh họ. Một chân của cô bị đứt lìa”, người chồng nói.

New Caledonia từng được xem là điểm đến bình yên trong mắt du khách thế giới. Ảnh minh họa: Expedia.

Lo sợ mình và nhóm giải cứu trở thành nạn nhân tiếp theo, ông Rae đề nghị cảnh sát bắn con vật nhưng không được đáp ứng. May mắn, nó chỉ quanh quẩn thêm chốc lát rồi bơi đi.

Vài ngày sau, Chris Davis, một du khách khác, cũng bị cá mập hổ dài 4 m cắn chết ở vùng biển này. Dù được hai nhân viên cứu hộ hỗ trợ nhanh chóng, Davis tử vong tại chỗ vì vết thương quá nặng.

Tình hình nghiêm trọng khiến nhiều khách du lịch bức xúc. Họ cho rằng chính quyền địa phương và các đơn vị du lịch phải nhìn nhận nghiêm túc về mối đe dọa đang tồn tại. Đồng thời, du khách phải được cảnh báo rõ ràng về các rủi ro có thể xảy ra.

“Chúng tôi trả tiền để được tận hưởng và nghỉ ngơi, chứ không phải nơm nớp lo sợ về tính mạng. Hai người chết ở cùng vùng biển chỉ trong một tuần là điều không thể chấp nhận được”, ông Rae nói, đồng thời cho rằng cá mập cần bị xử lý ngay khi được phát hiện ở vùng nước gần, thay vì đợi đến khi có sự cố.

Sau tai nạn của Davis, Sonia Lagarde, thị trưởng thành phố, đã ra lệnh đóng cửa hầu hết bãi biển trong khu vực và bắt cá mập báo, cá mập bò ở vùng biển gần đó.

Cảnh sát cho biết đã triển khai máy bay không người lái theo dõi và phát hiện 2 con cá mập. Hoạt động của máy bay không người lái đã dừng lại khi màn đêm buông xuống.

Công tố viên địa phương Yves Dupas cho biết quá trình điều tra sẽ giúp sáng tỏ thêm chi tiết về bối cảnh của vụ tấn công này, vốn xảy ra bên trong khu vực được các nhân viên cứu hộ giám sát.

New Caledonia nằm ở phía Nam Vanuatu và cách Australia khoảng 1.200 km về phía đông. Khu vực này đứng thứ 13 trên thế giới về tổng số vụ cá mập tấn công, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida.

