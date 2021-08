Cách Yuri được chọn vào SNSD

Yuri (SNSD) tiết lộ nhờ tham gia buổi thử giọng của SM với vai trò vũ công phụ họa, cô đã được chọn vào nhóm nhạc.

Ngày 29/8, xuất hiện trên chương trình My Little Old Boy, nữ ca sĩ Yuri tiết lộ cách cô được chọn để trở thành thành viên nhóm nhạc SNSD.

Yuri kể: "Ban đầu, bạn tôi chia sẻ rằng cô ấy dự định đăng ký tham gia buổi thử giọng của SM Entertainment. Cô ấy hỏi liệu tôi có thể làm vũ công phụ họa cho cô ấy không".

Yuri cho biết cô nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của bạn.

Nữ ca sĩ bật mí: "Hôm ấy, người phụ trách bảo tôi hãy nhảy theo động tác bất kỳ vì họ sẽ bật một bài nhạc cho buổi thử giọng, vậy nên tôi đã làm theo". Theo dõi Yuri nhảy, phía SM tiếp tục yêu cầu nữ ca sĩ hát ngẫu nhiên một đoạn theo cách cô muốn.

Yuri tới buổi thử giọng của SM dưới tư cách vũ công phụ họa cho một người bạn. Ảnh: Allure.

Sau khi chứng kiến phần thể hiện của Yuri, nhân viên SM đột ngột hỏi xin thông tin liên lạc của bố mẹ cô và dặn cô đưa cả hai tới công ty.

"Tôi đã tới SM cùng bố mẹ. Giám đốc có mặt ở đó. Và đó là cách họ mời tôi ký hợp đồng", Yuri chia sẻ tại chương trình.

Yuri sinh năm 1989. Năm 2007, cô chính thức ra mắt trong nhóm nhạc SNSD. Với ngoại hình khỏe khoắn, làn da rám nắng cùng khả năng vũ đạo ấn tượng, nữ ca sĩ được khán giả ưu ái đặt biệt danh "ngọc trai đen của Kpop".

Bên cạnh âm nhạc, Yuri cũng tích cực hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Đầu năm 2012, cô nhận được vai nữ chính đầu tiên của bộ phim Fashion King. Một số tác phẩm tiêu biểu của Yuri có thể kể đến Kill Me, Heal Me, Neighborhood Hero, Bossam: Steal The Fate...