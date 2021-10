Cách xử trí trẻ bị sốt sau khi tiêm vaccine Covid-19

Con tôi năm nay 16 tuổi và sắp được tiêm vaccine Covid-19. Nếu cháu bị sốt sau tiêm có nguy hiểm không? Tôi nên làm gì khi con sốt?

Phương Hà, 42 tuổi, TP.HCM

Bác sĩ nội trú Phùng Anh Tuấn, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)

Những phản ứng phòng vệ đầu tiên của cơ thể sau khi tiêm vaccine Covid-19 như sốt, đau mỏi người là khá bình thường. Ngoài ra, trẻ có thể gặp một số tác dụng phụ khác đau, đỏ, sưng tấy tại vị trí tiêm, toàn thân mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ, sốt, đau khớp, buồn nôn… Những triệu chứng này sẽ kéo dài 1-3 ngày.

Trường hợp trẻ bị sốt ngay sau tiêm, từ 38,5 độ C trở lên, cha mẹ có thể cho con uống hạ sốt theo chỉ dẫn của dược sĩ, bác sĩ. Ngoài ra, phụ huynh có thể cho con dùng thêm Oresol và chườm ấm.

Khi trẻ sốt kéo dài trên một tuần, cha mẹ phải đưa con tới bệnh viện để thăm khám, tìm thêm nguyên nhân khác.

Theo New York Times, trong các thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 trên trẻ 12-15 tuổi, sau tiêm, trẻ bị sốt nhiều hơn người lớn. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho hay người trẻ tuổi có xu hướng phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn. Do đó, trẻ em cũng có thể gặp nhiều tác dụng phụ hoặc phản ứng mạnh hơn so với cha mẹ với cùng một loại vaccine Covid-19.