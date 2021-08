Cách vũ trụ ‘The Conjuring’ kiếm 2 tỷ USD sau 8 năm

Vũ trụ “The Conjuring” của Warner Bros. đã chính thức trở thành thương hiệu điện ảnh kinh dị có tổng doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Cuối tháng 7, Deadline đưa tin The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021), phần thứ ba của thương hiệu kinh dị The Conjuring, đã chính thức cán mốc doanh thu 190 triệu USD toàn cầu. Con số nâng tổng doanh thu 8 phần phim thuộc vũ trụ The Conjuring vượt qua mốc 2 tỷ USD .

Theo CBR, con số 2 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu đã giúp vũ trụ The Conjuring trở thành chuỗi phim kinh dị có doanh thu cao nhất mọi thời đại (thống kê không áp dụng quy đổi sau lạm phát). Vũ trụ The Conjuring cũng là thương hiệu kinh dị đạt thành tích này nhanh nhất khi chỉ mất 8 năm. Ở vị trí thứ hai, loạt phim Alien mất 38 năm (1979-2017) để đạt mốc 1,35 tỷ USD . Resident Evil xếp thứ ba với 1,24 tỷ USD sau 19 năm.

Chiến dịch quảng bá ăn theo sự kiện có thật

Hãng Warner Bros. Pictures và New Line Cinema luôn giới thiệu The Conjuring là loạt phim “dựa trên câu chuyện có thật”. Tuy nhiên, trong 8 năm qua, vũ trụ điện ảnh đã "đẻ ra" thêm nhiều thực thể siêu nhiên, khiến chùm phim ngày càng xa rời thực tế.

Càng ngày, vũ trụ The Conjuring càng giới thiệu với khán giả những câu chuyện xa rời các sự kiện có thật của nhà Warren.

Nhưng trên khía cạnh quảng cáo, cụm từ “dựa trên câu chuyện có thật” vẫn là chiếc cần câu lợi nhuận cho Warner Bros. Hãng thậm chí còn kết hợp những hình ảnh và tư liệu của nguyên mẫu Ed cùng Lorraine Warren vào tác phẩm, khiến ranh giới giữa thực và ảo bị xóa nhòa.

Dù chiến thuật này mang về lợi nhuận cho hãng phim, nó cũng khiến nhiều câu chuyện của hai vợ chồng Warren bị đem ra xét lại. Năm 2017, tác giả Gerald Brittle đã khởi kiện hãng Warner Bros., tố cáo hãng phim đạo nhái nội dung cuốn sách ­­­­­­­­­­The Demonologist: The Extraordinary Career of Ed and Lorraine Warren của mình.

Cùng lúc, bê bối của nguyên mẫu Ed Warren cũng bị khui lại. Ông từng có quan hệ tình ái với một phụ nữ tên Judith Penney khi cô còn ở tuổi vị thành niên. Ed Warren cũng có hành vi bạo lực với Penney và Lorraine Warren. Tuy nhiên, câu chuyện quá khứ bị đào lại này đã giúp tách biệt nhà Warren trong đời thực với hình ảnh đôi vợ chồng nhà nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên có hôn nhân viên mãn trên màn ảnh.

Loạt phim được sản xuất với kinh phí thấp

Theo số liệu của The-Numbers, tổng kinh phí sản xuất chùm phim thuộc vũ trụ The Conjuring (chưa bao gồm tiền quảng cáo) là 179,5 triệu USD . Con số này chưa bằng kinh phí trung bình mà Warner Bros. bỏ ra để thực hiện một bộ phim siêu anh hùng thuộc Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU).

Annabelle (2014) có kinh phí sản xuất chỉ 6,5 triệu USD .

Trung bình, một phần phim thuộc chính truyện The Conjuring được rót khoảng 33,3 triệu USD để sản xuất, còn mỗi ngoại truyện có kinh phí thấp hơn, giao động từ 6,5 triệu USD tới 27 triệu USD .

Do đó, với mức doanh thu sau ba ngày mở màn rơi vào khoảng 34,8 triệu USD , phần lớn tác phẩm ngoại truyện đã thu hồi vốn. Cũng nhờ vốn đầu tư thấp, vũ trụ The Conjuring cũng không chịu áp lực doanh thu quá lớn. Ước tính, mỗi bộ phim cần vượt mốc 60 triệu USD để bắt đầu có lãi. Con số này xấp xỉ 25% mức doanh thu trung bình 262,6 triệu USD của chùm phim.

Việc giữ kinh phí sản xuất ở mức tối thiểu cũng giúp các dự án ngoại truyện của The Conjuring dễ dàng được thông qua. Thống kê cho thấy từ năm 2013 tới nay, Warner Bros. cho ra lò trung bình một tác phẩm mới thuộc vũ trụ điện ảnh kinh dị này mỗi năm. Điều này một mặt giúp dòng phim giữ được sức nóng, mặt khác duy trì cho hãng phim nguồn lợi nhuận ổn định.

Các ngoại truyện tạo thành mạng lưới vũ trụ điện ảnh

Theo CBR, chùm ngoại truyện không chỉ đóng góp lợi nhuận cho vũ trụ The Conjuring, nó còn giúp chuyển dịch sự chú ý của khán giả từ nhà Warren sang những yếu tố bên lề nhưng còn chất liệu để khai thác. Sự đan xen giữa chùm phim về Annabelle, ác quỷ ma sơ, mẹ ma than khóc với chính truyện giúp không khí của vũ trụ điện ảnh The Conjuring luôn duy trì được sự tươi mới, thu hút khán giả

The Conjuring: The Devil Made Me Do It có doanh thu toàn cầu 194,4 triệu USD .

Việc liên tục ra mắt các tác phẩm ngoại truyện cũng cho phép nhà làm phim tạo thêm nhiều dấu ấn độc đáo cho vũ trụ điện ảnh. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra không ít khó khăn khi duy trì sự đồng đều về chất lượng.

Trong khi hai phần phim The Conjuring đầu tiên lần lượt nhận điểm số khả quan 86% và 80% từ giới phê bình trên chuyên trang Rotten Tomatoes, The Devil Made Me Do It chỉ nhận số điểm 56% cùng nhiều bình luận trái chiều.

Tình huống tương tự cũng xảy ra với các bộ phim ngoại truyện thuộc vũ trụ The Conjuring. Annabelle: Creation (2017) được ngợi khen trong khi The Curse of La Llorona (2019) bị chỉ trích nặng nề khi biến một nhân vật quan trọng trong văn hóa dân gian Mỹ Latin trở thành quái vật chỉ chuyên giết chóc trên màn ảnh.

The Nun (2018), bộ phim có doanh thu cao nhất vũ trụ The Conjuring - với 363 triệu USD từ phòng vé toàn cầu - bị giới phê bình nhận xét có chất lượng thấp nhất. Phim chỉ được chấm điểm 24% trên Rotten Tomatoes. Forbes đánh giá The Nun là tác phẩm kinh dị kinh ra đời chỉ nhằm mục đích ăn theo ác quỷ Valak trong The Conjuring 2 (2016).