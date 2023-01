Cách uống cà phê, trà và rượu vang để kéo dài tuổi thọ

Nghiên cứu mới vào năm 2022 về những loại đồ uống phổ biến như nước, cà phê và trà được chứng minh là tốt cho sức khỏe.

Cà phê, trà hoặc một ly rượu vang là đồ uống phổ biến ở Mỹ. Ảnh: Harvard Health.

Theo Eat This Not That, bạn cần cân nhắc rất nhiều điều về tần suất bạn nhâm nhi một cốc cà phê, trà hoặc một ly rượu vang. Những loại đồ uống này rất phổ biến ở Mỹ, trở thành tiêu đề trong suốt năm 2022 khi lợi ích sức khỏe của chúng đã được các nhà khoa học cũng như chuyên gia dinh dưỡng kiểm tra và tán dương.

Thực tế, một số nghiên cứu đáng chú ý về những loại đồ uống được yêu thích này đã được công bố trong năm nay, xác định một số loại thậm chí còn tốt cho sức khỏe hơn những gì các chuyên gia nghĩ trước đây.

Đây là những lời khuyên mới nhất được hỗ trợ bởi nghiên cứu mới về cà phê, trà và rượu mà bạn có thể làm theo để giúp kéo dài tuổi thọ của mình vào năm 2023.

Uống cà phê giúp bạn sống lâu hơn

Nhiều người hâm mộ cà phê nói họ không thể sống thiếu một tách cà phê buổi sáng và các nghiên cứu vào năm 2022 cho thấy bạn cũng có thể sống lâu hơn nhờ uống cà phê.

Những người uống 1,5-3,5 cốc cà phê/ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn so với người không uống cà phê. Ảnh: Coffee Affection.

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Annals of Internal Medicine được công bố vào tháng 7, việc tiêu thụ vừa phải cà phê không đường và có đường có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra khoảng 120.000 người tham gia ở Vương quốc Anh, những người tự nhận mình là người uống cà phê thường xuyên cả hai loại có đường hoặc không đường trong hơn bảy năm. Những người uống từ 1,5 đến 3,5 cốc mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người không uống cà phê.

2-3 cốc cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Trong một nghiên cứu riêng năm nay được công bố vào ngày 27/9 trên tạp chí Phòng ngừa Tim mạch châu Âu, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra cà phê hòa tan, xay và không chứa caffein, đặc biệt là uống 2-3 cốc/ngày có liên quan đến việc giảm đáng kể tỷ lệ mắc CVD (bệnh tim mạch) và tỷ lệ tử vong. Cà phê xay và cà phê hòa tan nhưng không khử caffein có liên quan đến việc giảm rối loạn nhịp tim.

Tác giả nghiên cứu đồng thời là trưởng bộ phận điện sinh lý học Peter Kistler, người đứng đầu nghiên cứu điện sinh lý học lâm sàng tại Viện Tim và Tiểu đường Baker cho biết: “Kết quả cho thấy việc uống cà phê xay, cà phê hòa tan và không chứa caffeine nên được coi là một phần của lối sống lành mạnh”.

Các lợi ích khác được chứng minh bằng chứng của cà phê bao gồm cải thiện hiệu suất tập luyện, giảm nguy cơ trầm cảm và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Điều này là do hàm lượng caffeine và chất chống oxy hóa của cà phê.

Trà matcha có thể bảo vệ gan, hỗ trợ chức năng não, tăng cường sức khỏe tim mạch và tăng cường đốt cháy chất béo. Ảnh: The Spruce Eats.

Nhấm nháp trà matcha có một số lợi ích sức khỏe

New York Times cho biết trà matcha đã "phổ biến" vào năm 2022 với lý do: Trà xanh không chỉ có hương vị thơm ngon, vị đắng và mặn mà còn có thể tốt cho sức khỏe của bạn.

Kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy những gì xảy ra với cơ thể bạn khi bạn uống matcha. Trà matcha có thể bảo vệ gan, hỗ trợ chức năng não, tăng cường sức khỏe tim mạch và tăng cường đốt cháy chất béo.

Trà matcha rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin, một loại flavonoid. Các hợp chất này có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra, là những phân tử không ổn định có thể góp phần vào sự phát triển của các bệnh mạn tính.

Rượu vang tự nhiên có thể không tốt cho sức khỏe

Thực tế, năm 2022 là năm rượu vang tự nhiên bắt đầu gây chú ý. Các báo cáo về việc nhiều hộp đêm phục vụ loại rượu này được đưa ra và nó thậm chí còn được mệnh danh là "xu hướng ẩm thực định hình năm".

Rượu vang đỏ có thể giúp bảo vệ bạn chống lại bệnh tim do chứa flavanol. Ảnh: Shutterstock.

Các chuyên gia đồng ý rượu vang tự nhiên là rượu vang được làm từ nước nho lên men không pha tạp, không có chất phụ gia.

Theo New York Times, có rất ít nghiên cứu chứng minh cho tuyên bố rượu vang tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và cảm giác nôn nao dù bạn đang uống rượu tự nhiên hay rượu thông thường.

Nếu uống rượu vang, bạn nên chọn vang đỏ. Theo nghiên cứu, nó có thể giúp bạn chống lại bệnh tim do chứa flavanol.

Nước, cà phê và trà là những thức uống lành mạnh

Có một số loại đồ uống đã được chứng minh là tốt cho sức khỏe:

Nước: Là chất thiết yếu nhất, nước là lựa chọn hàng đầu để làm dịu cơn khát và giữ nước cho bạn. Nó không có calo, đường hoặc chất làm ngọt nhân tạo, giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể bạn.

Trà không đường: Trà là một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời và có nhiều hương vị khác nhau. Các loại trà xanh, đen và trà ô long đều chứa polyphenol, là những hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Chỉ cần đảm bảo bỏ qua đường và chọn loại không đường để tránh bổ sung lượng calo không cần thiết.

Cà phê không đường: Giống trà, cà phê là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt và có thể cải thiện sự tỉnh táo và tập trung tinh thần. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiêu thụ nó ở mức độ vừa phải (1-3 cốc mỗi ngày), vì tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến các tác dụng phụ tiêu cực như mất ngủ và bồn chồn.