Cách TWICE kiếm 35 triệu USD

TWICE đứng thứ 4 trong danh sách những nhóm nhạc giàu nhất Kpop, xếp sau BlackPink, EXO và BTS.

Theo SCMP, nhóm nhạc TWICE - gồm các thành viên Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu - đã gặt hái thành công đáng kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2015.

Ngày 12/11, nhóm tiếp tục khiến người hâm mộ thỏa lòng khi trình làng album thứ ba có nhan đề Formula of Love: O+T=<3. Album mới ra mắt chỉ sau một tháng nhóm gây chú ý với đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên, The Feels.

Nhóm TWICE sở hữu tổng giá trị tài sản 35 triệu USD . Ảnh: JYP Entertainment.

Sau 6 năm hoạt động, TWICE trở thành nhóm nhạc Kpop giàu thứ 4 tính đến năm 2021, với khối tài sản 35 triệu USD , xếp sau BlackPink ( 60 triệu USD ), EXO ( 100 triệu USD ) và BTS ( 150 triệu USD ) - số liệu do Sportskeeda công bố hồi tháng 8.

The Korea Times cho biết 9 thành viên TWICE giàu nhanh không chỉ bằng cát-xê ca hát, họ còn kiếm bộn tiền từ hợp đồng béo bở liên quan đến nhiều lĩnh vực khác.

Hợp đồng quảng cáo game online

SCMP cho biết nhiều công ty trò chơi trực tuyến đã liên hệ với JYP Entertainment trong thương vụ mời nhóm TWICE làm mẫu. Hợp đồng quảng cáo game đầu tiên của nhóm là Elsword - tựa game thuộc thể loại MMORPG theo phong cách 2.5D, tuy nhiên không phải ai cũng yêu thích trò chơi này.

Khi quảng cáo cho Elsword, TWICE vẫn là những tân binh mới, chưa nhiều người biết đến. Một số người chơi lâu năm nhận xét giữa tựa game Elsword và 9 cô gái không liên quan với nhau.

Hình ảnh TWICE quảng cáo cho game Sudden Attack. Ảnh: Nexon.

Sau đó, công ty game Efun đã mời TWICE ký hợp đồng PR trò chơi Dragon Xeneration (DX): War of the New Century. Đoạn video quảng cáo dài 15 giây cho thấy các thành viên xuất hiện với loạt vũ khí ảo, được khen đẹp mắt và có sức hút.

Gần đây nhất, vào tháng 3, các cô gái xuất hiện trong quảng cáo Miitopia của hãng Nintendo Switch. Tuy nhiên, tài khoản Twitter chính thức của nhóm đã gây tranh cãi khi sử dụng cụm từ “Twice & Nintendo” trong bài đăng. Việc này khiến game thủ hiểu nhầm rằng đây là sự ra đời của bảng điều khiển Switch thế hệ thứ hai.

Sản phẩm làm đẹp và thức uống đóng chai

Người hâm mộ thường nhớ đến TWICE là nhóm nhạc truyền cảm hứng làm đẹp cho chị em phụ nữ. Vì thế, không có gì nhạc nhiên khi 9 cô gái được các thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ săn đón.

Trong thời gian ngắn, chủ nhân ca khúc Alcohol-Free đã sở hữu 4 hợp đồng làm đại sứ cho hãng làm đẹp có tiếng xứ Hàn. Theo I News 24, doanh số bán hàng của hãng tăng đáng kể từ lúc hợp tác với TWICE.

Ngoài ra, TWICE cũng tham gia các buổi quảng cáo cho thương hiệu kính áp tròng có chi nhánh ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Riêng với thị trường Nhật, TWICE là đại sứ một loại thức uống thể thao có tiêu chí "tìm kiếm sự sạch sẽ và tử tế". Son Ye Jin và Moon Chae Won là hai cựu đại sứ của thương hiệu này.

"Trong 3 năm bắt tay với TWICE, hãng có doanh thu tăng từ 120 tỷ won ( 101 triệu USD ) lên 144 tỷ won ( 121 triệu USD )" - theo số liệu do Korea Economic Daily cung cấp.

Thương hiệu thời trang

9 thành viên TWICE thuộc lứa 9X, theo đuổi hình ảnh đa dạng, từ trẻ trung, năng động, hiện đại đến thanh lịch và quyến rũ. Với phong cách trẻ trung, nhóm được đánh giá phù hợp khi làm mẫu cho thương hiệu đồng phục học sinh Skoolooks. Theo AllKpop, đây là thương hiệu được thanh thiếu niên Hàn đặc biệt yêu thích.

TWICE trẻ trung trong ảnh quảng cáo thương hiệu thời trang học sinh. Ảnh: Onehallyu.

Năm 2019, TWICE được chọn làm "Global Benchsetters" cho thương hiệu quần áo Philippines Bench. Sự hợp tác này đã được thông báo trên Instagram cùng video các ngôi sao mặc trang phục của thương hiệu.

Các thành viên TWICE cũng từng xuất hiện trong chiến dịch PR của thương hiệu giày thể thao SPRIS, MLB.