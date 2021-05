Cách trị mụn lưng dễ làm tại nhà cho nam giới

Nếu tình trạng mụn lưng trở nên tồi tệ, hãy đến gặp bác sĩ da liễu càng sớm càng tốt. Mụn cơ thể bùng phát mạnh mẽ có thể do nội tiết tố và các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác. Do đó, bạn cần áp dụng liệu trình điều trị được hướng dẫn bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu. Ảnh: The Dermatologist.