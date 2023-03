Cách trị ho tự nhiên cho phụ nữ mang thai

Khi bị ho, phụ nữ mang thai thường sợ uống thuốc có thể gây hại cho con. Một số biện pháp tự nhiên và đơn giản có thể giúp giảm tình trạng này mà không cần lo lắng.

Phụ nữ mang thai thường không dám uống thuốc nếu bị ho, cảm lạnh. Ảnh: Verywellfamily.

Mang thai là giai đoạn nhạy cảm đối với bất kỳ người phụ nữ nào, đặc biệt, mắc cảm lạnh hoặc ho thông thường có thể gây khó chịu và mất ngủ. Trong khi có nhiều loại thuốc ho không kê đơn, phụ nữ mang thai thường lo lắng về ảnh hưởng của những loại thuốc này đối với sức khỏe của em bé.

May mắn là có nhiều biện pháp tự nhiên giúp giảm ho mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Cách giảm ho tự nhiên

Theo Hindustan Times, dưới đây là những biện pháp khắc phục tại nhà cho chứng ho khi mang thai có thể giúp giảm đau mà không có bất kỳ nguy cơ gây hại nào cho em bé.

- Uống nhiều nước: Đau họng có thể khiến bạn khó uống nước khi bị cảm lạnh. Điều quan trọng là giữ cho cơ thể bạn đủ nước cho sức khỏe của bạn và em bé. Giữ nước giúp làm loãng dịch tiết, làm loãng chất nhầy và giảm tắc nghẽn.

- Mật ong: Mật ong là chất giảm ho tự nhiên và có đặc tính chống viêm. Pha một thìa mật ong với nước ấm hoặc trà sẽ làm dịu cơn đau họng và giảm ho.

- Súc miệng bằng nước muối: Nước muối có đặc tính kháng khuẩn có thể làm giảm viêm và làm dịu cơn đau họng. Súc miệng bằng nước muối ấm giúp làm loãng chất nhầy và giảm ho.

- Hít hơi nước: Hít hơi nước làm ẩm và làm lỏng chất nhầy - thủ phạm khiến bạn dễ ho hơn. Thêm dầu khuynh diệp vào nước có thể giúp giảm đau thêm.

- Trà gừng: Gừng có đặc tính chống viêm tự nhiên và giúp giảm ho. Uống trà gừng với mật ong có thể làm dịu cơn đau họng khi bị ho.

- Súp gà: Súp gà có đặc tính chống viêm và giúp giảm ho bằng cách giảm viêm ở cổ họng và đường thở.

- Vitamin C: Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch và có thể giúp chống lại nhiễm trùng gây ho. Ăn thực phẩm giàu vitamin C hoặc uống thực phẩm bổ sung giúp giảm ho khi mang thai.

- Nghỉ ngơi: Nghỉ ngơi cho phép cơ thể tập trung vào việc chữa bệnh và làm giảm mức độ nghiêm trọng của cơn ho, đặc biệt với phụ nữ mang thai. Điều quan trọng là duy trì vệ sinh giấc ngủ đúng cách và nghỉ giải lao trong ngày để giảm mệt mỏi.

Uống nước giúp cơ thể làm loãng chất nhầy, đờm và giảm ho cho phụ nữ mang thai. Ảnh: Honestdocs.

Ngăn ngừa ho khi mang thai

Ho khi mang thai có thể là thách thức, nhưng các biện pháp tự nhiên có thể giúp giảm đau mà không gây bất kỳ rủi ro nào cho em bé. Giữ đủ nước, tránh các chất kích thích và duy trì lối sống lành mạnh cũng có thể giúp ngăn ngừa ho ngay từ đầu.

Theo Hiệp hội Mang thai Mỹ, để tránh bị cảm lạnh hoặc ho, bước quan trọng nhất cần thực hiện là duy trì lối sống lành mạnh. Hãy chắc chắn rằng bạn đang ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn. Thêm vào đó, điều quan trọng là bạn phải bổ sung vitamin trước khi sinh cũng như men vi sinh.

Nếu bạn tiếp xúc người thân hoặc người xung quanh đang bị cảm lạnh, hãy tránh chạm vào tay họ hoặc ăn sau họ. Hãy cố gắng rửa tay thường xuyên hơn bằng nước ấm và xà phòng khi bạn ở gần những người bị cảm lạnh hoặc ho. Ngoài ra, phụ nữ mang thai nên:

Tránh chạm vào mặt, đặc biệt là mũi và miệng, nơi vi trùng có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể.

Tránh dùng chung dao kéo, đồ uống và đồ dùng với người bị cảm lạnh.

Có chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau, trái cây, protein và chất béo lành mạnh, giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

Uống nhiều chất lỏng trong suốt cả ngày, ít nhất một cốc mỗi 3 giờ. Giữ đủ nước suốt cả ngày giúp bạn loại bỏ vi khuẩn và độc tố gây nhiễm trùng trong cơ thể tự nhiên.

Tập thể dục thường xuyên giúp giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Khi nào nên đi khám?

Điều quan trọng là gọi cho bác sĩ nếu các triệu chứng khiến bạn bỏ ăn hoặc ngủ, hoặc nếu chúng kéo dài hơn một vài ngày mà không cải thiện. Ngoài ra, bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ nếu bị sốt từ 38,9 độ C trở lên. Đặc biệt, nếu bạn bị ho ra chất nhầy đổi màu hoặc nếu cơn ho kèm theo đau ngực và/hoặc thở khò khè, hãy gọi cho bác sĩ. Bạn có thể cần sử dụng thuốc kháng sinh để tiêu diệt nhiễm trùng.

Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai cần chú ý nếu bị mắc ho gà. Đây là bệnh nhiễm trùng được đặc trưng bởi cơn ho dữ dội, sau đó hít vào một hơi tạo ra âm thanh như tiếng rít. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị tất cả phụ nữ mang thai nên tiêm vaccine ngừa ho gà trong mỗi lần mang thai, tốt nhất là từ tuần thứ 27 đến tuần thứ 36 của thai kỳ.

Điều này sẽ đảm bảo rằng khả năng bảo vệ chống lại bệnh ho gà bị truyền sang con bạn trong vài tháng đầu sau khi sinh. Vì trẻ không được chủng ngừa bệnh ho gà lần đầu tiên trước 2 tháng tuổi, việc tiêm vaccine này khi bạn đang mang thai sẽ đảm bảo trẻ sơ sinh được bảo vệ cho đến lúc đó.