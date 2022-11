Cách tránh tăng cân vào mùa World Cup và tụ tập cuối năm

Uống đủ nước, tập thể dục và không ăn vặt quá nhiều calo là các việc cần làm để tránh tăng cân dịp cuối năm.

Mùa World Cup và những cuộc tụ tập cuối năm có thể khiến bạn ăn nhiều hơn, kèm theo đó là bia rượu. Ảnh: Reuters.

Theo Eat This Not That, ăn kiêng thực sự rất khó, việc đếm lượng calo thậm chí còn khó khăn hơn, đặc biệt trong các ngày lễ, dịp cuối năm hoặc các cuộc tụ họp bạn bè.

Bạn không cần cắt bỏ hoàn toàn những thứ bạn yêu thích vào thời điểm lễ hội cuối năm. Tất cả chỉ là tận hưởng hương vị một cách điều độ, duy trì tư duy lành mạnh và áp dụng một số thói quen giúp bạn đi đúng hướng.

Hãy biến việc giảm cân trở nên dễ chịu hơn bằng 6 việc cần làm để tránh tăng cần dịp cuối năm.

Tuân thủ các quy tắc ăn uống

Chuyên gia dinh dưỡng Laura Burak, người sáng lập GetNaked Nutrition và tác giả của Slimdown with Smoothies, đề nghị đưa ra các quy tắc và giới hạn ăn uống phù hợp với khả năng của bạn. Điều này giúp cơ thể có thể giữ ở mức cân nặng thoải mái khi thưởng thức món ăn.

Bà Burak giải thích cân nặng của bạn không bao giờ dao động quá mạnh. Nếu thay đổi một vài cân, nó hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Uống đủ nước

Chuyên gia dinh dưỡng Burak khuyên bạn nên ống đủ nước vào mỗi sáng trước khi làm bất cứ điều. Nước sẽ giúp bạn nhanh chóng có cảm giác no, giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Ngoài việc thức dậy và hoạt động, bà Burak nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ nước. Bằng cách này, ít nhất một số thói quen thông thường hàng ngày có thể duy trì nhất quán trong những ngày lễ và tính nhất quán là điều quan trọng nhất khi nói đến việc giảm cân.

Duy trì tập thể dục

Vận động mỗi ngày là một yếu khác giúp ngăn ngừa tăng cân trong kỳ nghỉ. Theo chuyên gia dinh dưỡng Burak, một chút vận động mỗi ngày giúp ích rất nhiều trong việc giảm cân.

"Cho dù đạp xe nhanh, đi bộ, chạy bộ ngắn hay thậm chí tham gia lớp học yoga. Bạn hãy tham gia một số hoạt động thay vì ngồi một chỗ", bà Burak khuyên.

Một chút vận động mỗi ngày giúp ích rất nhiều trong việc giảm cân của bạn. Ảnh: Shutterstock.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Bà Burak khuyến khích chọn những món ăn mà bạn cho là xứng đáng, sau đó cố gắng giữ cho bữa ăn được cân bằng nhất có thể.

"Hãy ăn những món ăn thông thường trong ngày và đừng 'để dành' cho ngày lễ, vì rất có thể bạn sẽ ăn quá nhiều do lượng đường trong máu thấp và đói sau đó", bà nói.

Tránh ăn vặt quá nhiều

Chuyên gia dinh dưỡng Burak gợi ý hãy nghĩ về điều quan trọng nhất đối với bạn khi lựa chọn thực phẩm.

"Tôi sẽ chọn protein và rau trong bữa tối của mình và sau đó thưởng thức thêm một lát bánh ngọt yêu thích thay vì chỉ ăn vặt không kiểm soát với tất cả những thứ bổ sung xung quanh, đặc biệt trong những ngày lễ", bà Burak nói thêm.

Viết nhật ký thực phẩm

Bà Burak khuyên khách hàng của mình nên ghi nhật ký thực phẩm bất cứ khi nào họ gặp khó khăn. Việc này sẽ giúp bạn kiểm soát, theo dõi chế độ ăn trong các kỳ nghỉ lễ để tránh tăng cân và thiết kế một chương trình ăn uống phù hợp với nhu cầu.