Cách tránh tăng cân trở lại sau khi giảm

Đối với nhiều người, giảm cân là việc dễ dàng nhưng duy trì được lượng cân đã giảm lại là thử thách thật sự.

Việc duy trì cân nặng đã giảm có thể còn khó hơn giảm cân. Ảnh: Eatthis.

Việc duy trì lượng cân nặng đã giảm đòi hỏi bạn cần đặt ra mục tiêu thực tế, theo dõi tiến trình, đưa ra những lựa chọn lành mạnh, năng động, ngủ đủ giấc, giữ đủ nước và luôn lạc quan. Đặc biệt, bạn cần kiên nhẫn, tập trung trong quá trình này.

Lý do bạn tăng cân trở lại sau khi giảm

Theo Eat This Not That, bạn có thể ngạc nhiên khi biết những thói quen tưởng chừng như "vô thưởng vô phạt" khiến bạn tăng cân trở lại sau khoảng thời gian giảm cân hiệu quả.

Căng thẳng

Cuộc sống bận rộn điên cuồng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Cortisol, hormone căng thẳng được giải phóng khi chúng ta chịu áp lực, khiến cơ thể chuyển hóa thức ăn chậm hơn. Đặc biệt, các loại thực phẩm chúng ta thèm ăn khi căng thẳng có xu hướng béo và nhiều đường. Do đó, sự kết hợp ăn kiêng này có thể hủy hoại kết quả giảm cân "khó đạt được" của bạn, thậm chí dẫn đến tăng cân đáng kể.

Mất ngủ

Nhiều người biết rằng khi kiệt sức, quá trình trao đổi chất của cơ thể sẽ chậm lại, nhưng bạn có nhận ra rằng việc mất ngủ dù chỉ 30 phút cũng có thể làm tăng cân.

Ngay cả thiếu ngủ nhẹ cũng khiến ghrelin - hormone kích thích cơn đói - hoạt động quá mức đồng thời làm giảm mức độ leptin - hormone ngăn chặn sự thèm ăn. Điều này kích thích cảm giác đói ngay cả khi bạn no, có thể dẫn đến ăn quá nhiều và tăng cân.

Một số loại thuốc

Nếu bạn được kê đơn một loại thuốc mới và sau đó nhận thấy một vài trong số những cân nặng khó giảm đó tăng trở lại, đó có thể là nguyên nhân. Thuốc chống trầm cảm, thuốc tránh thai, thuốc chẹn beta, thuốc chống động kinh và đau nửa đầu, steroid và phương pháp điều trị viêm khớp dạng thấp đều có thể ảnh hưởng đến sự thèm ăn, chuyển hóa và cân nặng.

Uống nhiều rượu bia

Việc muốn xả hơi với đồng nghiệp sau một ngày dài ở văn phòng là điều hoàn toàn bình thường. Việc uống có chừng mực thường xuyên sẽ không gây hại quá nhiều cho vòng eo, nhưng biến nó thành thói quen có thể làm chậm tốc độ trao đổi chất của bạn.

Nguyên nhân là cơ thể bạn ghi nhận rượu là chất độc, nó sẽ ưu tiên phân hủy rượu trước bất kỳ loại thức ăn nào bạn đã ăn và cần được tiêu hóa. Điều này làm chậm toàn bộ quá trình trao đổi chất. Nghiên cứu của Đại học California tại Berkeley (Mỹ) cho thấy uống rượu có thể làm giảm khả năng đốt cháy chất béo của cơ thể tới 73%.

Sau khi giảm cân thành công, bạn vẫn cần duy trì mục tiêu và thói quen nhất định để duy trì vóc dáng. Ảnh: Msn.

Làm thế nào để duy trì kết quả giảm cân?

Tập thể dục thường xuyên

Theo Healthshots, bạn phải tạo cho mình thói quen tập thể dục thường xuyên kể cả trước và sau khi giảm cân. Hoạt động thể chất thường xuyên là điều cần thiết để duy trì cân nặng. Bạn nên đặt mục tiêu tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày như đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe. Kết hợp các bài tập rèn luyện sức mạnh để xây dựng cơ bắp và tăng cường trao đổi chất.

Lựa chọn chế độ ăn kiêng bền vững

Bạn cần tránh các chế độ ăn kiêng quá mức sẽ khiến bạn bị đói quá mức vì những chế độ ăn kiêng đó rất khó thực hiện và duy trì trong khoảng thời gian dài. Thay vào đó, bạn hãy tập trung vào việc ăn những phần nhỏ và lựa chọn thực phẩm lành mạnh, bao gồm toàn bộ thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng và ít calo.

Ngoài ra, kết hợp trái cây, rau, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt vào chế độ ăn uống của bạn, đồng thời tránh thực phẩm chế biến và đồ uống có đường càng nhiều càng tốt.

Suy nghĩ tích cực

Duy trì giảm cân đòi hỏi bạn phải có suy nghĩ tích cực. Hãy ăn mừng những thành công của bạn và đừng đắm chìm trong những thất bại. Có những thất bại nhỏ là điều bình thường nhưng đừng để chúng ảnh hưởng đến tinh thần và cố gắng quay trở lại thói quen của mình càng nhanh càng tốt.

Bạn hãy nhớ rằng giảm cân là hành trình dài và có thể mất thời gian để đạt được mục tiêu của mình. Chỉ cần nhớ giữ động lực và tiếp tục kế hoạch đã đặt ra.

Theo dõi tiến trình của bạn

Lên kế hoạch và theo dõi tiến trình giảm cân hàng ngày là điều cần thiết để duy trì cân nặng đã giảm. Bạn có thể theo dõi lượng thức ăn hàng ngày và thói quen tập thể dục. Điều này sẽ giúp bạn luôn có trách nhiệm và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.

Bạn cũng có thể theo dõi cân nặng và số đo cơ thể để theo dõi tiến bộ của mình. Điều này sẽ mang lại cho bạn cảm giác đạt được thành tựu và thúc đẩy bạn tuân theo thói quen sức khỏe của mình.

Đặt mục tiêu thực tế

Một trong những điều quan trọng nhất cần ghi nhớ khi duy trì việc giảm cân là đặt mục tiêu thực tế. Bạn rất dễ bị cuốn vào sự phấn khích của việc giảm cân và đặt ra những mục tiêu không thể đạt được, khó duy trì trong thời gian dài. Thay vào đó, hãy đặt ra những mục tiêu thực tế có thể đạt được và bền vững. Điều này sẽ giúp bạn duy trì động lực và tập trung trong việc duy trì quá trình giảm cân.

Lựa chọn lành mạnh

Nói chung, hãy cố gắng tạo những thói quen lành mạnh như ngủ đủ giấc. Bạn cần ngủ đủ 6-8 tiếng để tránh căng thẳng - nguyên nhân có thể dẫn đến tăng cân. Ngoài ra, hãy cố gắng giữ nước và uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. Đây có vẻ như là những thói quen tưởng nhỏ nhưng thực tế chúng rất cần thiết khi nói đến việc duy trì cân nặng của bạn.