Cách tránh mua đồ fake, kém chất lượng trên mạng

Các sàn giao dịch thương mại điện tử mang đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn, giá trị và sự tiện lợi nhưng kèm theo đó là mức độ rủi ro khi chọn lựa.

Theo nghiên cứu được công bố trong năm nay bởi Which? (một tập đoàn tại Anh hoạt động trong mảng hỗ trợ người tiêu dùng), thì con số 66% trong 250 mặt hàng được bán trên các dịch vụ như AliExpress, Amazon, eBay và Wish đều không vượt qua các bài kiểm tra an toàn.

Các nỗ lực đang được thực hiện để yêu cầu chính phủ hành động nhằm chấm dứt tình trạng này, nhưng trong thời gian chờ đợi, điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức được những rủi ro và cách để giảm thiểu nó khi mua sắm online.

Không dễ để người dùng đánh giá xem một sản phẩm có đáng tin cậy hay không trước khi mua. Bản thân người dùng khó lòng kiểm chứng được nếu như sản phẩm đó chưa trải qua quá trình kiểm tra toàn diện trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ở khía cạnh mô hình tổng quát, chúng ta cũng có thể tiếp nhận một số lời khuyên hữu ích khi chọn lựa, đặc biệt là khi sản phẩm đó cần cân nhắc về vấn đề an toàn hoặc bảo mật.

Đừng ham rẻ: Nhiều vấn đề về an toàn đã được phát hiện trên các sản phẩm giá rẻ được bán trực tuyến, tốt nhất là chi thêm một ít tiền để đổi lấy sự đảm bảo.

Tin tưởng vào các thương hiệu nổi tiếng: Phần lớn các vấn đề xảy ra là đến từ các sản phẩm không thương hiệu hoặc chưa được biết đến.

Bỏ công nghiên cứu: Bạn nên dành thời gian khảo sát trước khi quyết định "xuống tiền", và đừng chỉ dựa vào số điểm đánh giá từ người dùng hiển thị trên marketplace.

Kiểm tra nhãn hiệu

Khi thị trường bán lẻ trực tuyến phát triển cũng đi kèm với sự nổi lên của những "thương hiệu không rõ nguồn gốc". Các chợ trực tuyến như Amazon và eBay tràn ngập lựa chọn giá rẻ đến kinh ngạc với hàng trăm đánh giá tích cực. Tuy nhiên, phần nhiều trong số đó là những thương hiệu mà bạn chưa từng nghe thấy.

Người dùng không nên mua các thương hiệu "lạ" trên thị trường.

Trong vài năm qua, sự nguy hiểm của đánh giá giả mạo đã được cảnh báo nhiều lần. Trong đó, một mô típ thường gặp với phần lớn các vấn đề liên quan đến độ an toàn đó là nó thường xảy ra với những thương hiệu mà ít người dùng biết đến.

Các thị trường bao gồm Amazon, eBay và AliExpress đã nhiều lần bị gắn cờ cảnh báo nguy hiểm và không nhãn hiệu đối với ghế ngồi ôtô cho trẻ em.

Năm trước, nhiều đèn Giáng sinh giá rẻ trên AliExpress, eBay và Wish bị đánh giá không an toàn về điện, nguy hiểm khi sử dụng.

Từ kết quả cuộc điều tra của Which?, AliExpress và eBay đã phải gỡ bỏ danh sách 438 mặt hàng thiết bị báo động khí carbon monoxide (CO) và khói không nhãn mác, trượt các bài kiểm tra đánh giá.

Nếu sản phẩm bạn định mua đến từ một thương hiệu xa lạ, thì nên tra cứu trực tuyến để xem sản phẩm có trang web uy tín, số hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ trực tuyến hoặc email liên lạc hay không. Địa chỉ và số điện thoại cụ thể có thể khiến bạn yên tâm hơn vì sẽ dễ dàng liên hệ người bán. Bạn có thể liên hệ với họ để kiểm tra, nhận được phản hồi nhanh chóng và hiệu quả hay không.

Cẩn thận với hàng giả, hàng nhái

Đôi khi, việc cân nhắc thương hiệu chỉ mang đến sự tin tưởng ở một chừng mực nào đó, vì nhiều sản phẩm nhái, giả mạo trông giống hệt như những sản phẩm chính hãng. Kết quả thế nào thì bạn biết rồi đấy, chúng ta nhận về một sản phẩm nhái rẻ tiền, rẻ luôn cả chất lượng.

Bên cạnh chất lượng kém, thì sản phẩm đó còn có thể gây nguy hiểm, đặc biệt nếu có liên quan đến yếu tố an toàn. Các mặt hàng nhái có thể gây khó hoặc thậm chí không thể nhận diện được, đặc biệt là khi chúng sử dụng các hình ảnh từ thương hiệu chính hãng.

Các thiết bị điện tử thường được làm giả, nhái.

Which? đã phát hiện ra hàng chục bộ sạc USB, bộ chuyển đổi và sạc dự phòng được rao bán trên AliExpress, Amazon Marketplace, eBay và Wish với rủi ro hỏa hoạn, giật điện và có khả năng gây tai nạn hoặc thậm chí chết người.

Các cuộc điều tra của Which? về các bài đánh giá sản phẩm trên eBay cho thấy danh sách hàng trăm bộ sạc giả bị thu hồi, nhưng lại hiển thị các đánh giá tích cực về sản phẩm.

Một loạt các sản phẩm giả mạo, bất hợp pháp và nguy hiểm đã được tìm thấy trên Wish.com, với hàng dài danh sách có thể đánh lừa người mua nghĩ rằng họ đã "tậu" được một sản phẩm chính hãng.

Kiểm tra từ ngữ mô tả sản phẩm một cách cẩn thận, chẳng hạn như "Bộ sạc Samsung chính hãng" sẽ yên tâm hơn là "Bộ sạc tương thích Samsung". Nếu sản phẩm có giá cực kỳ rẻ thì nhiều khả năng đó không phải là sản phẩm chính hãng. Ngoài ra, nếu bạn đang tham khảo các đánh giá từ khách hàng, đừng chỉ tin tưởng vào xếp hạng tổng thể. Hãy đọc một số đánh giá, đặc biệt là các đánh giá chê bai, nơi người dùng sẽ gắn cờ cảnh báo nếu sản phẩm có vẻ không chính hãng.

Nhận biết các tiêu chuẩn an toàn

Một sản phẩm có mô tả rõ ràng các tiêu chuẩn an toàn sẽ giúp bạn có thể yên tâm phần nào.

Tại nước Anh, bất cứ sản phẩm nào được thiết kế cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ tuân thủ theo một tiêu chuẩn an toàn cụ thể và được chứng nhận CE Marking thì cho thấy sản phẩm đó đã đáp ứng được các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và môi trường của Liên minh châu Âu (EU). Bạn cũng có thể thấy chứng nhận Lion Mark biểu thị sự an toàn của món đồ chơi và chứng nhận này được Hiệp hội British Toy and Hobby cũng như Hiệp hội Toy Retailers tại Anh sử dụng.

Một sản phẩm có mô tả rõ ràng các tiêu chuẩn an toàn sẽ giúp bạn có thể yên tâm hơn.

Which? đã phát hiện một loạt các sản phẩm nguy hiểm được bán trên thị trường trực tuyến, từ túi ngủ trẻ em, đồ chơi cho trẻ ngậm miệng cho đến đồ chơi slime và ghế ngồi ôtô cho trẻ em. Nếu nghi ngờ, thì bạn nên làm theo lời khuyên ở trên, chọn lấy thương hiệu nổi tiếng và đừng ham rẻ.

Khá khó khăn để biết liệu một sản phẩm có tuân thủ tiêu chuẩn an toàn hay không từ danh mục sản phẩm tại một nhà bán lẻ trực tuyến, vì vậy tốt hơn hết bạn có thể gửi email đến người bán để tìm hiểu thêm. Dẫu vậy, các tiêu chuẩn này nên được mô tả rõ ràng trong bất kỳ tài liệu nào đi kèm với sản phẩm.

Cân nhắc bảo mật thiết bị thông minh

Không chỉ quan tâm đến độ an toàn của sản phẩm khi mua sắm trực tuyến, bảo mật cũng là một yếu tố cần nhắc đến, đặc biệt là khi các thiết bị thông minh, kết nối trên thị trường cực kỳ đa dạng. Thị trường bán hàng trực tuyến có rất nhiều lựa chọn thay thế giá rẻ cho đến các thương hiệu nổi tiếng, nhưng bạn phải lựa chọn thật cẩn thận, nếu không thì rất có thể dữ liệu và hệ thống mạng gia đinh của bạn sẽ gánh lấy rủi ro.

Người dùng nên lựa chọn các camera an ninh từ những thương hiệu uy tín.

Which? đã liên tục phát hiện ra các vấn đề với camera không dây giá rẻ trên thị trường, bao gồm hơn 100.000 camera an ninh trong nhà tại Anh, gây ra các lỗi bảo mật nghiêm trọng. Đôi khi các mối quan tâm về an toàn và bảo mật lại liên kết với nhau. Các phích cắm thông minh đã cho thấy chúng rất nguy hiểm, dễ gây cháy cũng như xâm phạm dữ liệu cá nhân của bạn.

Nên lựa chọn thật cẩn thận, dù chưa phải tất cả nhưng hầu các vấn đề đã được phát hiện đều đến từ những thương hiệu ít được biết đến hoặc không xác định. Chúng thường xuất hiện ở sản phẩm giá rẻ với các đánh giá tích cực và thậm chí cả những sản phẩm được dán nhãn "Amazon's Choice" cũng chưa thể đảm bảo cho chất lượng.