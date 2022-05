Cách tránh lỡ chuyến bay mùa cao điểm

Mùa du lịch cao điểm đang tới, có nhiều yếu tố bên ngoài khiến du khách khó đặt vé, bỏ lỡ chuyến bay. Dưới đây là những cách khắc phục bạn có thể tham khảo.

Trang tư vấn du lịch The Points Guy gọi mùa hè là ''mùa cháy vé". Với lượng khách ngày một gia tăng như dự kiến, nhiều chuyên gia du lịch cảnh báo về tình trạng quá tải chuyến bay, kín tour, kín phòng khách sạn trong những tháng du lịch cao điểm sắp tới.

Nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao là tin tốt với các hãng hàng không, song các nhà cung cấp cũng đối mặt với nhiều chuyện đau đầu. Vấn đề lớn nhất là việc vận hành trơn tru lịch trình để đáp ứng lượng khách lớn, trong bối cảnh nguồn nhân lực ngành này đang thiếu hụt kể từ sau đại dịch.

Điều này dễ gây ra sự gián đoạn các chuyến bay, thiếu chuyến phục vụ hành khách. Vì thế, du khách cần chủ động lên kế hoạch để chuyến du lịch không bị ảnh hưởng.

Khu vực chờ ra cửa bay ở sân bay Tân Sơn Nhất đông kín người hồi cuối tháng 4. Ảnh: Hoài Thanh.

Đặt chuyến bay buổi sáng

Trang The Points Guy tư vấn du khách nên đặt các chuyến bay sớm vào đầu ngày để tránh tình trạng chậm chuyến do các yếu tố khách quan. Các chuyến bay đầu tiên vào buổi sáng thường đậu sẵn ở sân bay từ đêm. Du khách không phải chờ đợi máy bay đến hoặc lo lắng về việc kiểm soát không lưu trì hoãn máy bay đến sân bay.

Thêm vào đó, mùa hè thường xuyên có những trận mưa bất chợt vào buổi chiều. Khởi hành buổi sáng phần nào giúp du khách hạn chế việc chậm chuyến, lỡ chuyến do tình hình thời tiết.

Chuẩn bị trước cho chuyến đi

Chuẩn bị càng kỹ, chuyến đi càng hạn chế rủi ro. Trang Best Choice of Travel khuyên du khách nên chuẩn bị hành lý trước 1-2 ngày, tránh bỏ sót những đồ dùng quan trọng. Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể lên danh sách những đồ cần mang để tránh mua thêm đồ dọc đường với giá cao.

Giấy tờ tùy thân luôn được đảm bảo đầy đủ trong mọi chuyến bay. Chuyến đi có trẻ nhỏ, du khách lưu ý không quên mang theo giấy khai sinh.

Du lịch mùa cao điểm thường xuyên đông đúc. Một trong những cách tránh tình trạng trễ chuyến hiệu quả là làm thủ tục online. Hàng đợi check-in luôn đông đúc vào cuối tuần hoặc trong mùa du lịch.

Yêu cầu giúp đỡ

Nếu đến sân bay muộn, bạn nên nhờ ngay đến sự giúp đỡ của các nhân viên mặt đất. Những du khách đến muộn thường được ưu tiên làm thủ tục trước. Tuy nhiên, bạn vẫn nên chủ động thời gian để tránh rơi vào những tình huống vội vàng.

Khi gặp các vấn đề phát sinh trước chuyến bay, trang The Points Guy khuyên du khách liên hệ ngay với hãng hàng không cung cấp chuyến. Tuy nhiên, vào ngày cao điểm, việc xử lý sự cố của hãng có thể lâu hơn thông thường. Trong trường hợp này, du khách nên tìm cách đến phòng chờ sân bay, nơi thường xuyên có các nhân viên mặt đất túc trực, giải quyết các thắc mắc về sự cố phát sinh.

Du khách xếp hàng chờ check-in ở sân bay Nội Bài. Ảnh: Việt Linh.

Sự cố do du khách

Nếu sự cố xảy ra do bạn, trang Best Choice of Travel gợi ý gọi điện cho tổng đài của hãng hoặc đại lý mua vé để thông báo không thể lên máy bay với lý do bất khả kháng. Lúc này, du khách cần nhờ hãng xếp vào danh sách chờ cho các chuyến bay cùng điểm đến kế tiếp.

Du khách phải chịu phí chênh lệch giá vé nếu chuyến bay sau còn chỗ trống và đại lý đặt được chỗ. Xác suất còn chỗ phụ thuộc vào hãng bay và hạng vé du khách mua. Du khách buộc phải mua vé mới nếu vé cũ không có chính sách hoàn đổi.

Sự cố do hãng hàng không

Trong trường hợp lỡ chuyến do thời tiết, chuyến bay bị hoãn, hủy do thiếu nhân sự... du khách nhanh chóng liên hệ với đại lý hoặc đại diện hãng hàng không tại sân bay và yêu cầu giải quyết sự cố. Thông thường khi sự cố do hãng, đại diện hãng sẽ chủ động đặt lại chỗ cho du khách hoặc hoàn tiền, theo Best Choice of Travel.