Cách tra cứu phạt nguội, lái xe an toàn bằng ứng dụng di động

Thông qua thao tác chạm lướt trên ứng dụng di động, người lái xe dễ dàng tra cứu tình trạng phạt nguội của ôtô cũng như học luật giao thông.

Phạt nguội là cách gọi thông dụng của hình thức xử phạt giao thông qua hình ảnh. Theo đó, hệ thống camera giao thông sẽ ghi hình các phương tiện lưu thông trên đường và chuyển về cho bộ phận trích xuất. Bộ phận này sẽ lưu lại các thông tin về phương tiện vi phạm như biển số xe, lỗi vi phạm, thời gian, tuyến đường…

Sau đó, CSGT sẽ in thông báo vi phạm, trong đó có đầy đủ nội dung vi phạm và chuyển về cho công an địa phương nơi người vi phạm sinh sống. Công an địa phương chuyển thông báo chủ phương tiện tới trụ sở nộp phạt.

Đồng thời, lỗi vi phạm sẽ được đăng tải lên trên hệ thống phần mềm tra cứu phạt nguội. Nếu chủ phương tiện không tự nguyện tới nộp phạt, thông tin vi phạm sẽ được gửi tới Cục Đăng kiểm Việt Nam. Lúc này ôtô không thể tiến hành đăng kiểm.

Để giúp người lái xe dễ dàng tra cứu tình trạng phạt nguội, nhiều ứng dụng đã ra đời, trong đó có Kgo. Sử dụng cơ sở dữ liệu về phạt nguội phương tiện của Cục Cảnh sát Giao thông, ứng dụng này được đánh giá cho kết quả tra cứu minh bạch và chính xác.

Ứng dụng tra cứu phạt nguội Kgo.

Chỉ với vài thao tác chạm lướt trên màn hình smartphone, người dùng có thể tra cứu tình trạng phạt nguội của ôtô và nhận cảnh báo khi xe sắp hết hạn đăng kiểm. Người dùng có thể tải ứng dụng từ Google Play hoặc App Store, hoặc tải trực tiếp tại đây. Để đăng nhập ứng dụng, người dùng tạo một tài khoản mới hoặc sử dụng tài khoản Google, Facebook.

Người dùng đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản Google, Facebook là có thể tra cứu phạt nguội, bảo hiểm xe và hạn đăng kiểm.

Ứng dụng sẽ tự động thông báo tình trạng phạt nguội, bảo hiểm hoặc hạn đăng kiểm của xe. Khi cần tra cứu phương tiện có vi phạm giao thông hay không, người dùng chỉ cần vào mục “Phạt nguội”, sau đó nhập biển số ôtô và chọn tìm kiếm.

Nếu xe đang bị phạt nguội, ứng dụng Kgo sẽ hiển thị các thông tin liên quan như thời gian vi phạm, tình trạng xử lý, địa điểm… cùng số điện thoại để liên hệ giải quyết. Nếu tính năng “Phạt nguội” không trả về kết quả nghĩa là ôtô chưa vi phạm, hoặc có thể CSGT tại địa phương chưa cập nhật dữ liệu. Để xác định chắc chắn, người dùng có thể nhấn vào nút “Kiểm tra lại” ở bên dưới để truy cập trực tiếp vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông và tìm kiếm thông tin phạt nguội của phương tiện.

Thao tác tra cứu phạt nguội được thực hiện dễ dàng trên ứng dụng.

Giao diện của Kgo khá đơn giản với mục chính gồm các tính năng “Phạt nguội”, “Ôn thi” “GPLX”, “Bảo hiểm”, “Giấy tờ xe”, “Luật lệ”… Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ lái xe an toàn như tìm vị trí đỗ xe, cây xăng, trạm cứu hộ…

Một tính năng hữu ích nữa của Kgo là cho phép người dùng ôn thi giấy phép lái xe, hỗ trợ người dùng làm bài tập trắc nghiệm liên quan đến ý nghĩa của biển báo, thi sa hình… và những mẹo nhỏ để thi bằng lái tốt hơn.

Ngoài ra, nếu muốn nhận cảnh báo khi xe sắp hết hạn đăng kiểm, người dùng có thể chuyển sang mục “Tài khoản”, sau đó bấm vào tùy chọn “Đăng kiểm xe”, lựa chọn loại tem (biển trắng, biển xanh) và nhập số tem tương ứng rồi nhấn “Thêm”.

Không chỉ hữu ích với những người sở hữu xe ôtô cần tra cứu thông tin phạt nguội, ứng dụng Kyo còn giúp người dùng có thể nắm rõ thêm về luật giao thông, biển báo...