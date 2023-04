Cách tốt nhất để bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ

Việc sử dụng thực phẩm bổ sung cho bé không sai nhưng không nên lạm dụng do bất kỳ chất nào cũng có thể gây độc cho gan, thận đang còn non yếu của trẻ.

Nhận thấy con mình còi cọc hơn với bạn cùng tuổi, tôi muốn cho con mình uống thêm vi chất dinh dưỡng để bổ sung chất cho con. Tôi nên bắt đầu từ đâu?

TS.BS Phạm Diệp Thùy Dương - nguyên giảng viên bộ môn nhi, Đại học Y Dược TP.HCM, giảng viên Đại học Quốc tế miền Đông

Việc phụ huynh quan tâm và muốn sử dụng thực phẩm bổ sung vi chất cho con là một tín hiệu đáng mừng cho thấy cha mẹ hiểu được tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, một số phụ huynh đã tự cho con dùng thực phẩm bổ sung mà không có chỉ định của bác sĩ có thể gây ra nhiều tác hại hơn là lợi ích.

Việc sử dụng thực phẩm bổ sung cho bé không sai nhưng không nên lạm dụng, vì bất kỳ chất nào cũng có thể gây độc cho gan, thận đang còn non yếu của trẻ.

Đối với các trẻ bình thường, phụ huynh có thể bổ sung vi chất cho con qua đường ăn uống. Đây vẫn là cách tốt nhất hỗ trợ dinh dưỡng cho con.

- Trẻ chỉ cần nửa quả cam nhỏ là đủ để đáp ứng được nhu cầu vitamin C một ngày (~15-25mg/ ngày) cho trẻ. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể cho trẻ ăn ổi để bổ sung vitamin C do chứa nhiều vi chất này hơn cả cam.

- 50% nhu cầu về sắt của trẻ (~5 mg/ ngày) có thể được bổ sung từ 100 gram thịt đỏ.

- Trẻ cũng có thể hấp thu các vitamin nhóm B từ tinh bột (gạo, mì, nui, …) thường có trong bữa ăn chính hàng ngày.

Ngoài ra, một loại khoáng chất khá quan trọng khác giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ mà phụ huynh lại hay bỏ qua là kẽm. Điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2019-2020 cho thấy hơn 60% trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi thiếu kẽm. Kẽm còn là vi chất hỗ trợ vị giác, giúp bé ngon miệng hơn. Bố mẹ có thể cho bé ăn các loại quả chứa nhiều kém như lựu, bơ, mâm xôi. Trong các bữa ăn hàng ngày với rau, salad, phụ huynh cũng có thể thêm phô mai loại nhỏ như phô mai Belcube để bổ sung kẽm.

Ngoài ra, việc bổ sung vitamin vi chất thông qua thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày tốt hơn nhiều so với việc uống thuốc. Trong khi ăn, các bé có thể thu nạp được rất nhiều dưỡng chất khác bên cạnh vitamin. Vậy nên, phụ huynh chỉ cần bổ sung đa dạng món ăn cho trẻ và chỉ dùng thuốc khi có sự chỉ định của bác sĩ.