Cách tôn vinh vai diễn để đời của sao Hollywood

Tại buổi ra mắt bộ phim And Just Like That, Sarah Jessica Parker diện chiếc váy bằng vải tuyn được may đo riêng từ nhà mốt Oscar de la Renta. Chi tiết này giống với hình ảnh nhân vật Carrie Bradshaw xuất hiện trong phần mở đầu của Sex and the City. Trong phần khởi động lại năm 2021, khán giả lần nữa thấy nhân vật của nữ diễn viên trong chiếc váy làm bằng vải tuyn. Ảnh: Shutterstock.