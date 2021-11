Cách tổ chức lớp học tiếng Anh online hiệu quả

Giãn cách và giới hạn trong tiếp xúc trở thành rào cản lớn cho hoạt động giao thương và giao tiếp của con người thời dịch. Kết nối từ xa qua Internet trở thành phương thức tương tác chủ đạo của nhiều hoạt động, từ mua sắm, giải trí, khám chữa bệnh đến dạy học. Phương pháp này được kỳ vọng là vaccine cho ngành giáo dục nhằm giúp hoạt động đào tạo, học tập không bị cản trở bởi dịch.

Không những thế, dạy và học trực tuyến còn giúp xóa nhòa ranh giới giữa người học và người dạy, từ đó giảm chi phí học tập, đi lại của hai bên cũng như chi phí mời chuyên gia và học giả quốc tế.

Các chuyên gia nhận định dạy và học trực tuyến được triển khai trong các đợt giãn cách xã hội không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn trở thành xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển đổi số trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

Theo thống kê của tổ chức World Bank, từ đợt dịch năm 2020, nhiều quốc gia áp dụng phương pháp duy trì giảng dạy như tận dụng các nền tảng của Google như Google Classroom để dạy online và giảm giá cước dữ liệu cho người học. Tương tự tại Trung Quốc, bên cạnh việc giảm cước dữ liệu, người học còn được nâng băng thông truy cập khi sử dụng dịch vụ phục vụ giáo dục. Tại Croatia, Bộ Giáo dục nước này yêu cầu các trường học thiết kế riêng chương trình học trực tuyến cho trẻ em khuyết tật.

Tuy nhiên, không phải giáo viên nào cũng xây dựng và quản lý lớp học trực tuyến hiệu quả. Đầu tiên, giáo viên chịu áp lực từ việc làm quen cách giảng dạy mới cùng yêu cầu bảo đảm chất lượng buổi học. Tiếp đến, việc quản lý và ổn định lớp học online với số lượng 30-40 học sinh không phải là điều dễ dàng.

Bên cạnh đó, việc phụ huynh ngồi theo dõi sát sao con em suốt buổi học cũng vô tình tạo ra sức ép tâm lý lên thầy cô. Cuối cùng, nỗi lo về dịch bệnh ít nhiều tác động đến mỗi người và giáo viên phải gạt đi điều này để lên lớp.

Tất cả áp lực kể trên khiến một số thầy cô ngại dạy online. Tuy nhiên, những bài học rút ra từ tổ chức lớp học online, thiết kế giáo án đa phương tiện, tìm hiểu công nghệ mới cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho giáo viên trong thời đại chuyển đổi số. Vì vậy, giáo viên cần có công thức riêng để việc dạy online trở nên nhẹ nhàng.

Hiểu tâm tư của giáo viên và mong muốn đồng hành cùng họ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) tổ chức chuỗi hội thảo “Tối ưu hóa trải nghiệm dạy học trực tuyến”. Chương trình được thiết kế từ kinh nghiệm và sự chủ động ứng dụng công nghệ trong giảng dạy của đơn vị. Hội thảo diễn ra vào 9h chủ nhật hàng tuần, từ 7/11 đến 5/12, với 5 chủ đề thiết thực giúp giáo viên nâng cao nghiệp vụ dạy tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến.

Đến với chuỗi hội thảo, giáo viên được lắng nghe những chia sẻ nghiên cứu học thuật cũng như kinh nghiệm thực tiễn từ các diễn giả giàu kinh nghiệm của hệ thống VUS, NXB Đại học Cambridge và NXB Macmillan. Từ đó, mỗi giáo viên sẽ tìm ra công thức tạo nên lớp học trực tuyến hiệu quả, ứng dụng tối ưu các giải pháp công nghệ trong giáo dục.

Người tham gia được tiếp cận phương pháp quản lý lớp học trực tuyến, tìm hiểu các công cụ xây dựng buổi học sinh động qua màn hình máy tính, ứng dụng công nghệ gợi tinh thần vui học trong tiết ngữ pháp...

Ngoài ra, VUS còn dành riêng một chủ đề để thảo luận về những áp lực của nhà giáo trong thời đại 4.0, những biện pháp giúp cải thiện và tăng cường sức khỏe tinh thần trước những trở ngại dạy học trực tuyến, cũng như tạo nền tảng để giáo viên thích ứng trạng thái bình thường mới.

Buổi hội thảo đầu tiên diễn ra vào 9h chủ nhật ngày 7/11 với chủ đề “Làm thế nào để quản lý lớp online hiệu quả?”, được chia sẻ bởi bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Quản lý chuyên môn của VUS, thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng của ĐH Curtin (Australia). Để tham gia, giáo viên truy cập và đăng ký tại đây.

VUS là một trong những đơn vị đi đầu xu hướng edtech (ứng dụng công nghệ ngành giáo dục) tại Việt Nam. Với cổng thông tin tích hợp của hệ thống VUS E-Center, hệ thống luyện tập trực tuyến gồm online practise, virtual workbook, công nghệ nhận diện giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo AI, VUS giúp việc học trực tuyến vượt khỏi giới hạn của những chiếc màn hình, gia tăng tính tương tác và nâng cao trải nghiệm dạy - học tiếng Anh trong thời đại mới.

Chuỗi hội thảo “Tối ưu hóa trải nghiệm dạy học trực tuyến” là một trong những hoạt động thể hiện nỗ lực của US trong việc góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ngành giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên Anh ngữ trên cả nước, thích ứng những xu hướng mới trong giáo dục hiện đại.

Trước đó, VUS tổ chức chuỗi hội thảo “VUS Tesol Webinars 2021” diễn ra từ 1/7 đến 3/8 với chủ đề “Bứt phá mọi giới hạn trong việc giảng dạy tiếng Anh” (Pushing Boundaries in the World of ELT), thu hút sự tham gia của hơn 7.986 giáo viên Anh ngữ và các nhà quản lý giáo dục từ 16 quốc gia.