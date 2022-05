Cách tính ngày rụng trứng tăng cơ hội thụ thai

Thời điểm các cặp đôi có khả năng thụ thai cao nhất là ngày rụng trứng của phụ nữ. Vì vậy, tính ngày rụng trứng chuẩn sẽ giúp phụ nữ nhận biết khoảng thời gian dễ dàng thụ thai.

Từ thời điểm nữ giới bắt đầu dậy thì, mỗi tháng buồng trứng sẽ giải phóng một quả trứng trưởng thành, sau đó sẽ di chuyển xuống ống dẫn trứng. Quá trình này được gọi là quá trình rụng trứng. Trong suốt chu kỳ sinh sản của người phụ nữ, trứng sẽ rụng khoảng 460 lần nên biết ngày rụng trứng rất cần thiết cho bạn.

Với những người đang muốn có thai, quan hệ tình dục vào giai đoạn này là thời điểm tốt nhất. Biết được thời điểm rụng trứng chính xác rất hữu ích vì điều này giúp các cặp đôi "yêu" vào những ngày thích hợp để có cơ hội thụ thai cao nhất.

Công thức tính ngày rụng trứng

Theo India Times, bạn phải chú ý đến chu kỳ kinh nguyệt của mình và tính toán chính xác thời điểm thụ thai để không bỏ lỡ những ngày tốt nhất để thụ thai.

Hầu hết phụ nữ đều đánh dấu ngày kinh nguyệt của mình để tiện theo dõi. Ngày bạn bắt đầu hành kinh là ngày đầu tiên của chu kỳ và là điểm tham chiếu để tính ngày rụng trứng. Tùy thuộc vào độ dài chu kỳ kinh nguyệt, bạn cần tính ngày rụng trứng nằm ngay giữa chu kỳ.

Tính ngày rụng trứng theo chu kỳ kinh nguyệt được coi là phương pháp cơ bản nhất phụ nữ nên biết. Ảnh: Verywellfamily.

Thông thường, chu kỳ kinh nguyệt trung bình của phụ nữ là 28 ngày, như vậy, ngày rụng trứng sẽ rơi vào ngày thứ 14 tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ gần nhất. Nếu chu kỳ kinh nguyệt có độ dài khác mức trung bình (28 ngày), ngày rụng trứng sẽ tính cộng thêm hoặc trừ đi đúng số ngày dao động. Công thức là:

Ngày rụng trứng = Số ngày của một chu kỳ kinh nguyệt - 14.

Ngày dễ thụ thai nhất là ngày rụng trứng, tuy nhiên, do tinh trùng tồn tại đến 5 ngày và trứng tồn tại tới 24 giờ, thời gian dễ thụ thai có thể kéo dài 6 ngày.

Vì vậy, khả năng thụ thai của phụ nữ sẽ bắt đầu tăng vào ngày thứ 10, sau đó đạt đỉnh vào ngày thứ 14, giảm dần trong 1-2 ngày sau đó. Những ngày dễ thụ thai nhất là 3 ngày trước ngày rụng trứng.

Ngày rụng trứng cũng là ngày thuận lợi cho việc thụ thai, tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng ngay sau khi trứng rụng từ 12 đến 24 giờ, khả năng thụ thai sẽ giảm xuống mức thấp nhất do trứng chỉ tồn tại trong 24 giờ.

Dấu hiệu cơ thể báo rụng trứng

Theo tạp chí Parents, tính được thời điểm rụng trứng là chìa khóa để mang thai, nhưng nó cũng có thể cung cấp cho bạn manh mối về lý do cơ thể có thể xuất hiện một số triệu chứng nhất định.

Triệu chứng rụng trứng có thể khác nhau ở mỗi phụ nữ, nhưng có một số triệu chứng rụng trứng phổ biến mà bạn sẽ cảm nhận được. Nhiều phụ nữ sẽ gặp phải các triệu chứng rụng trứng này trong 5 ngày trước khi rụng trứng hoặc vào ngày rụng trứng và kéo dài một ngày sau đó. Khi biết các dấu hiệu rụng trứng, bạn có thể chuẩn bị tốt hơn, bất kể có đang cố gắng thụ thai hay không.

Thay đổi chất nhầy tử cung

Theo Đại học Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), đây là một trong những triệu chứng rụng trứng mà phụ nữ có thể gặp phải. Khi gần rụng trứng, cơ thể sản xuất nhiều estrogen hơn, làm cho chất nhầy cổ tử cung trở nên co giãn và trong, giống lòng trắng trứng, giúp tinh trùng bơi đến gặp trứng được dễ dàng hơn.

Đau nhẹ vùng chậu hoặc bụng dưới

Cơn đau khi rụng trứng có thể cảm thấy như cơn đau nhói hoặc âm ỉ ở phía bên của bụng, nơi buồng trứng đang giải phóng trứng. Tác dụng phụ khi rụng trứng này có thể kéo dài trong khoảng vài phút đến vài giờ. Bạn cũng có thể bị chảy máu âm đạo nhẹ, tiết dịch hoặc buồn nôn kèm theo đau nhức đầu, thường nhẹ và tồn tại trong thời gian ngắn.

Nhiều phụ nữ cảm nhận cơn đau nhẹ, âm ỉ vùng bụng dưới vài ngày trước kỳ kinh nguyệt. Ảnh: Insider.

Nhạy cảm hơn bình thường

Đối với một số phụ nữ, khứu giác nhạy cảm hơn vào nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt bình thường có thể là dấu hiệu của sự rụng trứng. Trong giai đoạn dễ thụ thai này, cơ thể bạn dễ bị thu hút bởi pheromone androstenone của nam giới. Đây là lý do một số phụ nữ nhận thấy ham muốn tình dục của họ tăng lên trong thời kỳ rụng trứng. Ngoài ra, nhiều người cho biết họ có cảm giác ngon miệng hơn.

Đau hoặc căng tức ngực

Ngực căng hoặc núm vú đau có thể là dấu hiệu khác của sự rụng trứng. Điều này là do lượng hormone xâm nhập vào cơ thể phụ nữ ngay trước và sau khi rụng trứng. Một số phụ nữ sẽ cảm thấy tình trạng đau này ngay trước khi rụng trứng, trong khi những người khác có thể gặp phải ngay sau khi rụng trứng.

Thay đổi về thân nhiệt

Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết mặc dù bạn có thể không thực sự cảm thấy triệu chứng này, nó vẫn là dấu hiệu của sự rụng trứng. Nếu thử theo dõi nhiệt độ cơ thể trong vài tháng, bạn sẽ nhận thấy rõ về tình trạng này.

Thông thường, thân nhiệt cơ bản của mỗi người là 37 độ C. Vào thời kỳ rụng trứng, nhiệt độ cơ thể tăng lên khoảng 0,5-1 độ C so với bình thường và luôn ở mức cao đó trong thời gian này.