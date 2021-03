Cách tìm lại AirPods thất lạc

AirPods có kích thước nhỏ, rất dễ bị thất lạc trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, nếu bật tính năng Find My của iPhone, bạn có thể tìm lại dễ dàng.

AirPods và AirPods Pro đều là những tai nghe nhỏ gọn, tiện mang theo sử dụng hàng ngày, nhưng cũng vì vậy mà người dùng hay đánh rơi hoặc lạc mất chúng.

Tai nghe AirPods và AirPods Pro rất dễ thất lạc trong quá trình sử dụng. Ảnh: Cnet.

Trên các nền tảng của mình, Apple tích hợp sẵn công cụ Find My. Ban đầu nó được dùng để tìm kiếm trên iPhone, iPad. Tuy nhiên, hiện tại người dùng có thể tìm các thiết bị đeo như tai nghe AirPods, đồng hồ Apple Watch thông qua Find My. Dưới đây là các bước cài đặt cần thiết để sử dụng tính năng này.

Bật Find My

Nếu muốn dùng Find My để tìm AirPods hoặc các thiết bị khác, trước tiên bạn phải kích hoạt nó. Hãy mở ứng dụng Cài đặt (Settings) trên iPhone, tìm đến mục Apple ID > Find My > Find My iPhone và bật bằng cách kéo cần gạt sang phải.

Người dùng có thể tìm lại AirPods bị lạc thông qua Find My. Ảnh: Apple.

Khi Find My được kích hoạt, ứng dụng sẽ tự động thêm Apple Watch và AirPods vào danh sách thiết bị nếu đã kết nối với iPhone từ trước.

Đây là bước rất quan trọng. Nếu không cài đặt từ trước, sau khi thất lạc bạn không thể kích hoạt và sử dụng Find My để tìm AirPods.

Tìm kiếm AirPods

Đến lúc nào đó nhận ra đã mất tai nghe, bạn hãy bình tĩnh dùng tính năng Find My để tìm lại. Trước tiên, hãy dùng iPhone và mở ứng dụng Find My. Nhấn vào tab Devices, sau đó tìm và chọn AirPods trong danh sách.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập vào địa chỉ icloud.com/find trên máy tính để tìm lại thiết bị theo các bước tương tự.

Nếu AirPods nằm trong phạm vi kết nối Bluetooth với iPhone, bạn sẽ thấy vị trí hiện tại của chúng trên bản đồ và có tùy chọn phát âm thanh.

Nhấn vào nút Play Sound và để ý âm thanh từ tai nghe, sau đó xác định vị trí của chúng. Tuy nhiên, nếu tai nghe thất lạc khi đặt trong hộp sạc, nó sẽ không phát.

Các bước tìm lại AirPods sau khi bị thất lạc bằng tính năng Find My. Ảnh: Cnet.

Âm thanh tự động to dần trong vòng 2 phút. Nếu bạn nghe nhưng không tìm thấy trong khoảng thời gian này, hãy nhấn lại vào nút Play Sound để tìm thêm lần nữa. Find My cho phép người dùng bật âm thanh riêng lẻ từng tai nghe trái hoặc phải.

Một số tình huống Find My không hoạt động

Việc tìm AirPod thông qua tính năng Find My có thể thực hiện dễ dàng nhất khi tai nghe không nằm trong hộp sạc, còn pin và ở trong khoảng cách đủ gần với iPhone.

Nếu khoảng cách xa, không thể kết nối Bluetooth để phát âm thanh, ứng dụng vẫn cung cấp vị trí cuối cùng khi tai nghe còn ghép đôi với iPhone. Từ đó, người dùng có thể theo chỉ dẫn trên bản đồ và tìm đến nơi này.

Tuy nhiên, nếu thất lạc AirPods ở trong hộp đựng, tỷ lệ tìm thấy chúng giảm đi đáng kể. Bạn không thấy vị trí cuối cùng của chúng và không có tùy chọn phát âm thanh.

Find My cũng hỗ trợ tìm AirPods Max theo các bước tương tự nhưng có giới hạn về thời gian. Nếu tai nghe đặt bên trong hộp đựng, iPhone chỉ có thể kết nối và tìm thấy trong vòng 18 giờ.

Trường hợp người dùng mất AirPods Max không kèm smartcase, thời gian tối đa để kết nối và kích hoạt âm thanh là 72 giờ.