Cách tiêu tiền của Lady Gaga khi sở hữu khối tài sản 320 triệu USD

Ở tuổi 36, Lady Gaga sở hữu 320 triệu USD và là một trong những triệu phú tự thân giàu nhất nước Mỹ.

"Sự nghiệp của Lady Gaga đang thăng hoa, tài khoản ngân hàng cũng vậy", SCMP mở đầu bài viết về sự giàu có của ngôi sao House of Gucci nhân dịp cô đón sinh nhật tuổi 36 (28/3/1986).

Theo các báo cáo tài chính, Lady Gaga (tên thật Stefani Joanne Angelina Germanotta) đang nắm trong tay khoảng 150 triệu USD . Tuy nhiên, Celebrity Networth ước tính tổng giá trị tài sản của cô phải hơn 320 triệu USD .

Với thành quả này, Lady Gaga hoàn toàn có thể tự hào về khả năng kiếm tiền bằng sản phẩm nghệ thuật, từ ca hát, đóng phim cho đến quảng cáo. Bên cạnh đó, nguồn thu của cô còn đến từ công việc kinh doanh.

Ngôi sao đa năng của Hollywood

Cái tên Lady Gaga chính thức bùng nổ vào năm 2008 với album đầu tiên The Fame Monster. Sau hai năm ra mắt, The Fame Monster được vinh danh là album bán chạy nhất và doanh số tiêu thụ đĩa nhạc góp phần mang lại nguồn thu 62 triệu USD cho cô khi đó.

RIAA thống kê giọng ca Poker Face đã bỏ túi ít nhất 80,5 triệu USD chỉ riêng từ các đĩa đơn kỹ thuật số. Cô kiếm 3,5 triệu USD sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên The Fame Ball. Các concert kế tiếp Born This Way và Monster Ball lần lượt đem về thêm 167 triệu USD và 227 triệu USD (chưa khấu trừ thuế, chi phí tổ chức, nhân sự...)

Vào năm 2017, Lady Gaga tổ chức 74 buổi biểu diễn thuộc chuỗi concert Lady Gaga's Las Vegas Residency. Vé các show được mở bán có giá dao động từ 82 đến 505 USD , giúp nữ ca sĩ có thêm 100 triệu USD sau khi kết thúc.

"Cô ấy nhận hơn một triệu USD mỗi show, nâng tổng doanh thu từ các buổi biểu diễn trực tiếp lên hơn nửa tỷ USD. Ngoài Lady Gaga thì chỉ có 4 phụ nữ khác làm được điều này: Madonna, Celine Dion, Britney Spears và Beyoncé", SCMP cho biết.

Lady Gaga kiếm bộn tiền nhờ cát-xê đi hát, đóng phim, quảng cáo và doanh thu bán sản phẩm làm đẹp. Ảnh: SCMP.

Lady Gaga mới đây thông báo tiếp tục kéo dài concert Lady Gaga's Las Vegas Residency từ ngày 14/4 đến 1/5, với giá vé từ 145 USD đến 2.000 USD , tùy vào vị trí đứng.

Nhiều người nói Lady Gaga tham lam khi lấn sân diễn xuất, nhưng cô luôn biết chắt lọc dự án. Hơn nữa, dù là tay ngang, khả năng nhập tâm vào nhân vật của ngôi sao sinh năm 1986 cũng "không phải dạng vừa".

Theo Fox News, Gaga nhận cát-xê trên dưới 10 triệu USD cho A Star Is Born - bộ phim giúp cô được xướng tên ở hạng mục Ca khúc gốc xuất sắc với Shallow. Thù lao cô đóng 12 tập phim American Horror Story và mới đây nhất là House of Gucci cũng không phải con số nhỏ.

Lady Gaga tận dụng độ phủ sóng để nâng giá các hợp đồng quảng cáo béo bở cho Versace, Google Chrome, Bud Light và hàng loạt thương hiệu lớn khác. Trước đó, cô đã xuất hiện trong chiến dịch PR của thương hiệu rượu, bánh ngọt.

Kể từ năm 2012, độ giàu có của Lady Gaga được nâng lên đáng kể nhờ doanh thu 1 tỷ USD từ hai dòng nước hoa riêng. Năm 2019, cô ra mắt thêm thương hiệu mỹ phẩm Haus Labs, ước tính thu về 141 triệu USD năm 2020. Đây thương hiệu làm đẹp của người nổi tiếng bán chạy thứ ba sau Fenty của Rihanna và Kylie Cosmetics của Kylie Jenner.

Đam mê bất động sản, cổ vật và xe hơi

Năm 2014, Lady Gaga chi 22,5 triệu USD cho bất động sản ở Malibu, Mỹ. Cô gọi nơi này là "cung điện Gypsy" bởi độ xa xỉ và hoành tráng. Cơ ngơi rộng 954 m2 sở hữu hồ bơi vô cực có hướng nhìn ra đại dương, bên cạnh đó là chuồng ngựa, sân chơi bowling và hầm rượu hơn 800 chai rượu quý.

Đến gần đây, People báo cáo giọng ca Always Remember Us This Way tậu thêm dinh thự mang phong cách Tudor đậm tính chiết trung ở Hollywood Hills, trị giá 5,25 triệu USD . Ngoài ra thì Gaga cũng sắm căn hộ ở khu phố Fitzrovia của London và ngôi nhà phố Chelsea tuyệt đẹp với giá 30 triệu USD .

Lady Gaga có sở thích sưu tầm cổ vật. Hồi năm 2012, cô bỏ ra một triệu USD để sở hữu 55 món cổ vật nổi tiếng nhất của thần tượng Michael Jackson, bao gồm cả đôi găng tay pha lê và chiếc áo khoác trong album mang tính biểu tượng Bad.

Chưa kể, Gaga đã đấu giá thành công 133.000 USD cho mẫu váy của cố nhà thiết kế Alexander McQueen đồng thời là bạn thân của cô tại cuộc đấu giá từ thiện.

Lady Gaga chi nhiều tiền cho bất động sản, cổ vật và thú cưng. Ảnh: SCMP.

Nếu là người hâm mộ lâu năm của giọng ca nước Mỹ, chắc chắn ai cũng biết về bộ sưu tập ôtô cổ của cô. Trong khi nhiều người nổi tiếng thích sắm xe hơi hợp xu hướng hiện đại, Gaga lại có ấn tượng với các dòng xe cổ, quý hiếm.

Paparazzi từng bắt gặp nữ ca sĩ cầm lái chiếc Lincoln Continental 965 mui trần đã được phục chế, trị giá 330.000 USD , và một chiếc Chevrolet Nova SS 1969 có giá niêm yết 275.000 USD . Bộ sưu tập xe hơi của cô có thể lên tới 1,8 triệu USD .