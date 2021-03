Cách tiêu tiền của 8 ngôi sao giàu có trong giới showbiz

Theo Forbes, Ariana Grande kiếm được 72 triệu USD trong năm 2020 phần lớn nhờ vào việc bán đĩa và thương hiệu nước hoa Cloud Eau De Parfum, nâng tổng tài sản lên đến 100 triệu USD . Giọng ca Side to Side được biết đến là người phóng khoáng, từng tặng 7 chiếc nhẫn cho bạn thân trong một lần say rượu. Ngoài ra, cô còn thường xuyên mua nhà. Tháng 6/2020, truyền thông đưa tin nữ ca sĩ mua biệt thự 13,7 triệu USD . Trước đó, ngôi sao sinh năm 1993 từng khoe căn hộ 16 triệu USD ở trung tâm thành phố New York.