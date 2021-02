Cách tiêu 102 triệu USD của Harry Styles

Năm 18 tuổi, cựu thành viên One Direction mua căn nhà đầu tiên với giá 4,1 triệu USD . Đến năm 2019, anh tiếp tục sắm bất động sản trị giá 11 triệu USD . Năm 2020, giọng ca Adore You tiếp tục chi đến 5,5 triệu USD để mua căn nhà thứ ba. Theo Hello Magazine, nam ca sĩ chi bộn tiền để cải tạo căn nhà. Việc sở hữu ba ngôi nhà trên phố Hampstead đưa ngôi sao 27 tuổi vào danh sách đại gia bất động sản.