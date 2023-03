Đây là cách tích hợp ChatGPT vào iPhone

Một lập trình viên đã phát triển phím tắt cho phép người dùng kết nối Siri với GPT3.5, mô hình ngôn ngữ được sử dụng bởi ChatGPT.

Cửa sổ phản hồi của ChatGPT trong Siri. Ảnh: iMore.

ChatGPT dần trở thành công cụ hữu ích để tìm kiếm và tổng hợp thông tin. Ngoài việc truy cập trên trình duyệt, người dùng thiết bị iOS có thể sử dụng chatbot ngay trong trợ lý ảo Siri.

Đây là hướng dẫn tích hợp ChatGPT vào Siri thông qua phím tắt do lập trình viên Yue Yang phát triển. Thực chất, phím tắt sẽ chuyển câu lệnh của người dùng đến GPT3.5 - mô hình ngôn ngữ dùng bởi ChatGPT - sau đó gửi phản hồi của chatbot về cửa sổ Siri.

Trước hết, người dùng cần tạo tài khoản OpenAI, sau đó lấy mã API để cấp cho Siri quyền truy cập mô hình ngôn ngữ:

- Bước 1: Tạo tài khoản OpenAI và đăng nhập.

- Bước 2: Nhấn avatar tài khoản ở góc trên bên phải màn hình.

- Bước 3: Chọn View API Keys.

- Bước 4: Nhấn Create new secret key.

- Bước 5: Sao chép mã API vừa xuất hiện. Nếu nhấn OK trước khi sao chép, người dùng sẽ không thể xem lại mã này.

Cửa sổ lấy mã API trong OpenAI.

Tiếp theo, cài đặt phím tắt của Yue Yang để tích hợp ChatGPT vào Siri theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Trên Safari, truy cập trang GitHub của dự án tại đây.

- Bước 2: Kéo xuống dưới, tìm mục ChatGPT Siri 1.2.2 (hoặc phiên bản mới hơn nếu có), nhấn English Version.

- Bước 3: Trong ứng dụng Phím tắt (Shortcuts), nhấn Thiết lập phím tắt.

- Bước 4: Tại màn hình tiếp theo, dán mã API sao chép từ trước rồi nhấn Tiếp.

- Bước 5: Nhấn Thêm phím tắt trong màn hình kế tiếp.

Từ bây giờ, người dùng có thể ra lệnh "Hey Siri, ChatGPT 1.2.2" để kích hoạt phím tắt, sau đó đọc câu hỏi để tương tác với chatbot. Hiện tại, công cụ chỉ hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Trung.

Thao tác thêm phím tắt để Siri kết nối với OpenAI.

Trong nhiều trường hợp, Siri không thể nhận diện đúng tên gọi "ChatGPT 1.2.2". Theo iMore, người dùng có thể khắc phục dễ dàng bằng cách đổi tên trong ứng dụng Phím tắt.

- Bước 1: Mở ứng dụng Phím tắt (Shortcuts).

- Bước 2: Nhấn giữ phím tắt ChatGPT 1.2.2.

- Bước 3: Chọn Đổi tên.

- Bước 4: Gõ tên mới dễ đọc hơn, ví dụ như "Siri Pro".

- Bước 5: Nhấn Xong.

Từ đây, người dùng có thể ra lệnh "Hey Siri, Siri Pro". Nếu màn hình xuất hiện phản hồi "I am here, always at your service!" đồng nghĩa ChatGPT đã được kích hoạt.

Cách tương tác với chatbot tương tự Siri thông thường. Người dùng có thể đọc câu hỏi bằng giọng nói để phím tắt gửi lên máy chủ OpenAI. Sau vài giây, mô hình ngôn ngữ sẽ trả về phản hồi.

Theo Yuan, chatbot vẫn hỗ trợ cập nhật thông tin theo ngữ cảnh. Người dùng có thể nói "New chat" để chuyển sang chủ đề mới, hoặc "Quit chat" để kết thúc và tắt dịch vụ.

Phản hồi của ChatGPT khi được yêu cầu hướng dẫn nấu mì Ý sốt carbonara. Ảnh: iMore.

Không chỉ iPhone, những thiết bị hỗ trợ Siri như iPad, máy tính Mac và HomePod đều có thể tích hợp chatbot với phím tắt này.

Do phím tắt kết nối với mô hình ngôn ngữ GPT3.5, OpenAI thu phí 0,002 USD /1.000 token, tương đương khoảng 750 chữ cho câu trả lời.

Tài khoản OpenAI mới sẽ có 5 USD trong 3 tháng đầu tiên. Do đó, người dùng không nên chia sẻ API cho người khác để đảm bảo hiệu quả khi sử dụng.