Cách thương hiệu Marvel hồi sinh

Vũ trụ Điện ảnh Marvel là mô hình sản xuất phim thành công về mặt doanh thu, đồng thời nâng đỡ thương hiệu Marvel thoát khỏi lối mòn.

Mọi đế chế đều trải qua giai đoạn tăm tối. Với Marvel, hãng đứng trên bờ vực phá sản vào những năm 90. Sau đó, họ tìm được hướng đi đúng đắn và mau chóng trở về thời kỳ hoàng kim. Hiện tại, phim Marvel trở thành nhánh điện ảnh chủ chốt của Disney, giúp thương hiệu thu về hàng tỷ USD mỗi năm.

MCU trở thành nhánh điện ảnh chủ chốt của The Walt Disney Company.

Bên bờ vực phá sản dù trong giai đoạn hoàng kim

Những năm cuối thập niên 80, doanh nhân Ronald Perelman mua lại Marvel Entertainment Group với 82,5 triệu USD . Đồng thời, Perelman sở hữu cổ phần ToyBiz - công ty sản xuất đồ chơi - để thực hiện các thẻ bài nhân vật siêu anh hùng Marvel. Nhiều người hâm mộ, nhà sưu tập đã mua 5 cuốn truyện khác nhau để sở hữu nhiều ấn phẩm nhân vật Marvel. Qua đó, vấn nạn đầu cơ khiến thị trường bị lũng đoạn trong khoảng thời gian dài.

Ronald Perelman mua lại Marvel Entertainment vào năm 1989.

Nhà văn Neil Gaiman nhận định: “Thị trường truyện tranh hiện tại như quả bong bóng kinh tế. Chúng càng phình to thì càng dễ phát nổ”. Từ năm 1993 đến năm 1996, giá truyện ngày càng tăng kéo theo hệ lụy doanh số bán hàng càng giảm, Marvel rơi vào giai đoạn khủng hoảng.

Những năm về sau, ban lãnh đạo Marvel Entertainment Group liên tục xảy ra tranh cãi và nhiều phiên tòa tranh chấp diễn ra. Vào năm 1998, Marvel và ToyBiz chính thức hợp nhất thành công ty chung, Ronald Perelman cùng với dàn lãnh đạo cũ bị thay thế bởi Isaac Perlmutter và Avi Arad - giám đốc điều hành ToyBiz.

Avi Arad, cựu chủ tịch Marvel Studios.

Bên cạnh đó, trong quá khứ, Arad thế chỗ huyền thoại Stan Lee trở thành người đứng đầu tại Marvel Films những năm đầu thập niên 90. Ngoài ra, ông từng đóng vai trò điều hành sản xuất loạt phim hoạt hình X-Men vào mùa hè năm 1993, đồng thời ký hợp đồng với 20th Century Fox (về sau là 20th Century) để ra mắt Dị nhân bản điện ảnh.

Sau khi nắm quyền, Arad thúc đẩy quá trình phát triển mảng điện ảnh của Marvel, cho ra đời những phim về nhân vật siêu anh hùng Marvel đầu tiên như Blade (1998), X-Men (2000), Spider-Man (2002). Những bước đầu tiên trong công cuộc khai phá màn bạc đạt được thành công về mặt doanh thu. Tuy nhiên, do một số vấn đề về điều khoản hợp đồng, Marvel Entertainment Group chỉ nhận số tiền rất ít so với tổng lợi nhuận.

Đế chế hồi sinh sau sự ra đời của vũ trụ điện ảnh

Năm 2003, nhà sản xuất phim David Maisel đưa ra lời đề nghị mang tính đột phá trong lịch sử điện ảnh với người đứng đầu Marvel. Ông gợi ý hình thành các chuỗi phim liên kết với nhau, tương tự các sự kiện trong truyện tranh. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của họ thời bấy giờ là nguồn kinh phí để thực hiện chuỗi dự án mang tính lâu dài.

Nhà sản xuất David Maisel, người đưa ra ý tưởng vũ trụ điện ảnh.

Hai năm sau, Marvel nhận khoản vay 525 triệu USD trong 7 năm từ ngân hàng để phát triển mảng điện ảnh. Khoảng thời gian sau, hãng tích cực thương lượng lấy lại quyền sở hữu các nhân vật như Iron Man, Black Widow, Hulk,... để xây dựng những dự án riêng lẻ. Sau đó, Marvel thông báo Iron Man là dự án phim đầu tiên với Kevin Feige và Avi Arad đóng vai trò sản xuất.

Feige bắt đầu cầm trịch các phim của Marvel sau thời kỳ đen tối như X-Men từ 20th Century Fox, Spider-Man (2002) từ Columbia Pictures. Theo thời gian, Kevin Feige đã dẫn dắt Vũ trụ Điện ảnh Marvel trở thành đế chế điện ảnh tỷ USD.

Kevin Feige, “công thần” của Marvel Studios.

Sự thành công của Iron Man (2008) và The Incredible Hulk (2008) vào tầm ngắm của The Walt Disney Company. Một năm sau, nhà sản xuất phim hoạt hình mua lại Marvel Entertainment với giá trị hơn 4 tỷ USD .

Trong một thập kỷ, MCU đạt những thành tích to lớn. Loạt Avengers thu về hàng tỷ USD, riêng phần Avengers: Endgame (2019) vượt mặt Avatar (2012) trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời sau 10 năm. Nhiều tác phẩm khác vào top 10 doanh thu. Các nhân vật thuộc tuyến phụ trong Guardians of the Galaxy (2014) nhận nhiều đánh giá tích cực từ khán giả, tạo tiền đề phát triển lâu dài. Mặt khác, Black Panther (2018) là tác phẩm toàn diện nhất của Marvel khi vừa thu hơn một tỷ USD phòng vé, vừa nhận nhiều đề cử hàn lâm danh giá.

Black Panther, tác phẩm toàn diện của Marvel Studios.

Sau thời kỳ tăm tối, Marvel có bước chuyển mình rõ rệt khi doanh số truyện tranh về mức ổn định và tăng dần theo thời gian. Vào giai đoạn 1998-2001, doanh thu của Marvel Comics bị đối thủ truyền kiếp - DC Comics - vượt mặt. Tuy nhiên, sau khi định hướng, vạch rõ chiến lược, Marvel Comics lấy lại ngai vàng của mình. Những năm gần đây, Marvel phát hành các đầu truyện về Star Wars, tạo nên bước đột phá chưa từng có trong doanh thu.

Đối với công ty sắp phá sản vào 20 năm trước, Marvel đã có bước chuyển mình rõ rệt. Giống như các nhân vật truyện tranh của họ, Marvel Entertainment Group vượt qua khó khăn để vươn lên trở thành đế chế vĩ đại. Bên cạnh đó, “công thần” Kevin Feige phát triển MCU đúng hướng, góp phần trong sự tái sinh của Marvel.