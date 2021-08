Cách thức Kpop tấn công thị trường toàn cầu

Các công ty Hàn Quốc đang có nhiều hướng đi để chinh phục thị trường toàn cầu. Họ làm phim về Kpop hoặc phát triển dịch vụ tin nhắn với thần tượng.

Ngày 12/8, tờ Yonhap News có bài viết với tiêu đề: “Kpop mở rộng tầm nhìn sang phim ảnh và các nền tảng khác”. Bài viết bắt đầu với việc hai nhóm nhạc BTS và BlackPink đã tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc thế giới. Theo Yonhap News, thành công của hai nhóm kể trên nói riêng và Kpop nói chung chứng tỏ ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc đang mở rộng tầm nhìn.

Không đơn thuần là một thể loại âm nhạc, Kpop giờ đây tạo nên môi trường lý tưởng để người hâm mộ trải nghiệm âm nhạc, phim ảnh và nhiều nền tảng hấp dẫn khác. Yonhap News chỉ ra mục tiêu hàng đầu lúc này của các công ty giải trí Hàn Quốc chính là tấn công thị trường toàn cầu.

Khi các “ông lớn” Kpop ra tay

Theo Yonhap News, “gã khổng lồ” của ngành giải trí Hàn Quốc là CJ ENM cho biết sẽ khởi động một dự án phim về Kpop. Dự án tạm thời có tựa đề Kpop: Lost in America và là một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm tích hợp sự phổ biến của Kpop với mối quan tâm từ công chúng toàn cầu.

Kpop: Lost in America là bộ phim dài tập, sẽ được phát hành vào năm 2023. Câu chuyện trong Kpop: Lost in America ​​xoay quanh một nhóm nhạc nam. Họ đến Texas và chuẩn bị cho màn ra mắt tại New York trong hai ngày tới. Không có tiền và thời gian gấp rút khiến họ phải tìm đến các đường phố New York để biểu diễn và thực hiện mơ ước.

BlackPink đạt nhiều thành tích trên thị trường quốc tế.

Nhà sản xuất nổi tiếng của Hollywood Lynda Obst - người đã đồng sản xuất những bộ phim ăn khách như Interstellar (2014) và Contact (1997) - tham gia dự án với tình yêu dành cho Kpop cũng như văn hóa Hàn Quốc. Đạo diễn Hàn Quốc Yoon Je Hyun, người đã thực hiện các bộ phim thành công phòng vé như Haeundae (2009) và Ode to My Father (2014) cũng góp sức trong dự án được kỳ vọng này.

“Ngoài những biểu tượng trong ngành công nghiệp nhạc pop, chúng tôi dự định tuyển chọn các ngôi sao Kpop tham gia dự án để thu hút khán giả toàn cầu. Quá trình casting bắt đầu ngay lập tức tại Seoul. Giai đoạn tiền sản xuất của bộ phim chính thức bắt đầu sau khi các buổi thử vai hoàn thành vào tháng 8", tờ Variety trích đăng chia sẻ của đạo diễn Yoon Je Hyun.

Đầu năm nay, công ty đứng sau bộ phim đoạt giải Oscar Parasite (2019) và loạt phim truyền hình ăn khách khác như Crash Landing On You (2019) công bố chiến lược tăng cường tài sản trí tuệ (IP) dựa trên trên nội dung Kpop.

Tài sản trí tuệ hay sở hữu trí tuệ (IP) đề cập đến những sáng tạo của trí óc, chẳng hạn phát minh, tác phẩm văn học nghệ thuật, kiểu dáng, các biểu tượng, tên và hình ảnh được sử dụng trong thương mại.

Theo đó, các hãng thu âm và doanh nghiệp quản lý ở Hàn Quốc được tích hợp để thành lập một công ty giải trí âm nhạc mới, Wakeone. Wakeone đang thực hiện các chương trình thử giọng toàn cầu.

JYP Entertainment, một trong những đại diện tiêu biểu của Kpop và là công ty của TWICE, ITZY, 2PM, Stray Kids cũng đang đi vào lĩnh vực kinh doanh liên quan đến IP, nền tảng.

JYP là công ty của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng như TWICE, 2PM, ITZY.

JYP vừa thành lập công ty con JYP Three Sixty để tập trung vào hoạt động kinh doanh nền tảng. Hoạt động này cho phép kết nối, gắn kết giữa sản phẩm trí tuệ trong công ty với các doanh nghiệp IP khác và người hâm mộ toàn cầu. JYP Three Sixty cũng đóng vai trò là một trung tâm chiến lược để tối đa hóa giá trị IP hiện có và tìm kiếm các giá trị mới. JYP Entertainment tuyên bố cung cấp cho thị trường trải nghiệm sáng tạo phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn toàn cầu.

Trước đó, JYP bắt tay với SM Entertainment - công ty quản lý EXO, NCT và Aespa - để thành lập Beyond LIVE Corp. Đây là một liên doanh mới giữa 2 công ty để quản lý và vận hành tất cả sự kiện trực tuyến mang tên Beyond LIVE trong tương lai. Beyond LIVE là giải pháp tối ưu trong thời điểm nghệ sĩ Hàn Quốc không thể tổ chức đêm nhạc trực tiếp vì dịch bệnh.

Đẩy mạnh thị trường toàn cầu

Kakao Entertainment - một trong những công ty sản xuất nội dung lớn nhất với các IP dựa trên nền tảng webtoon (truyện tranh mạng Hàn Quốc) - đã công bố kế hoạch hợp nhất với dịch vụ phát nhạc trực tuyến hàng đầu, Melon. Công ty cho biết việc hợp nhất giúp Kakao đa dạng hóa danh mục kinh doanh. Kakao nhắm tới nội dung liên quan đến âm nhạc và cung cấp nền tảng nội dung đa thể loại cho người dùng toàn cầu.

Hybe - “cường quốc” Kpop đứng sau BTS và Naver (cổng tìm kiếm hàng đầu Hàn Quốc) - đã quyết định kết hợp các dịch vụ V-LIVE và Weverse, nhằm tiếp cận nhiều người hâm mộ toàn cầu hơn nữa. Trong đó, V-LIVE là nền tảng giao tiếp nổi tiếng giữa các thần tượng và người hâm mộ qua định dạng phát trực tuyến. Weverse là ứng dụng di động và trang web được tạo bởi Hybe để tạo cơ hội giao lưu giữa các nghệ sĩ trong công ty với fan.

Đây là một phần trong nỗ lực trở thành công ty toàn cầu của Hybe. Trước đó, Hybe mua lại Ithaca Holdings của Mỹ để đưa các ngôi sao nhạc pop trên toàn thế giới như Ariana Grande và Justin Bieber kết hợp với dàn nghệ sĩ của công ty. Công ty của BTS, TXT đang từng bước mở đường cho việc tạo ra nội dung xuyên biên giới.

BTS góp phần giúp Kpop bùng nổ trên thị trường quốc tế.

Các chuyên gia cho biết ngành công nghiệp Kpop đang phát triển mạnh và đã bước sang chu kỳ kinh doanh tập trung vào thị trường toàn cầu. Các công ty có cơ hội tạo ra lợi nhuận từ không gian rộng lớn, cung cấp nhiều nội dung đa dạng từ nghệ sĩ của họ thay vì chỉ bán vé đêm nhạc, album như trước.

Nhiều công ty kinh doanh các mặt hàng được làm dựa trên hình ảnh của nghệ sĩ hoặc phát triển hệ thống tin nhắn giữa thần tượng và người hâm mộ.

Nhà phân tích Kim Hyun Yong nói với Yonhap News: “Trên các nền tảng, người hâm mộ mua vé và sản phẩm của đêm nhạc trực tuyến. Họ xem các chương trình về thần tượng và giao tiếp với ca sĩ yêu thích. Các nền tảng đang trở nên có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp showbiz khi chúng mang người hâm mộ Kpop lại gần với nhau".