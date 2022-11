Cách thức bất ngờ để lấy lại giấc ngủ

Sau khi uống cà phê đầu giờ chiều, lượng caffeine có thể tồn tại rất lâu trong cơ thể, khiến bạn mất ngủ khi đêm đến. Bạn có thể khiến bản thân tỉnh táo bằng cách đi bộ hay làm những việc thư giãn khác. Ảnh: Eat This Not That.