Cách tất cả chức vụ trong Đảng của ông Cao Minh Quang

Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng của nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang vì ông có nhiều sai phạm rất nghiêm trọng, để lưu hành thuốc giả.

Quyết định kỷ luật đối với ông Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, được đưa ra trong cuộc họp của Ban Bí thư ngày 15/12, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Cao Minh Quang khi giữ các chức vụ Đảng ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã vi phạm các nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Bộ Y tế, quy định những điều đảng viên không được làm.

Ông Quang thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lưu hành thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ, để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự.

Ông Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Những sai phạm của cán bộ này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước và xã hội, ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, ngành y tế và cá nhân ông Quang.

Theo Ban Bí thư, vi phạm của ông Quang là rất nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị công tác và của mỗi cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.

Vì vậy, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Minh Quang.

Đầu tháng 11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận bổ sung, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng 13 bị can khác trong vụ án buôn bán thuốc giả tại VN Pharma. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ trách nhiệm của người liên quan trong việc thẩm định, cấp phép nhập khẩu, cấp số đăng ký các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada.

Theo kết luận điều tra, ông Cao Minh Quang với vai trò là Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt, trực tiếp chủ trì điều hành họp xét duyệt, có thẩm quyền và trách nhiệm xem xét biên bản thẩm định, ý kiến của chuyên gia và thành viên Hội đồng xét duyệt để đưa ra quyết định cấp số đăng ký cho các thuốc. Trong đó, có 2 thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin.

Tuy nhiên, quá trình xét duyệt, quyết định cấp số đăng ký 2 loại thuốc này, ông Quang đã thiếu trách nhiệm khi xem biên bản thẩm định, không yêu cầu chuyên gia thẩm định, thành viên Hội đồng xét duyệt có trách nhiệm liên quan làm rõ mâu thuẫn trong ý kiến nhận xét của Tiểu ban pháp chế, không yêu cầu nghiên cứu, xem xét lại hồ sơ khi biên bản thẩm định có dấu hiệu tẩy xóa, thay đổi ý kiến.

Việc này dẫn đến hậu quả 2 loại thuốc trên được VN Pharma sử dụng số đăng ký nhập khẩu thuốc vào Việt Nam, gây thiệt hại số tiền 50,6 tỷ đồng .

Ông Cao Minh Quang còn có trách nhiệm trong việc ban hành các quy trình, quy chế về thẩm định cấp số đăng ký thuốc giai đoạn 2005-2010. Hành vi sai phạm của ông Quang có dấu hiệu phạm vào tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.