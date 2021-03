Cách tập luyện cho vai Gollum trong ‘Chúa nhẫn’

Andy Serkis từng đi dạo bằng cách bò trên cả bốn chi để chuẩn bị cho vai diễn trong “Lord of the Rings”.

Female First đưa tin Andy Serkis tiết lộ mình đã dùng đến phương pháp đặc biệt để chuẩn bị cho vai Gollum trong bộ ba phim Lord of the Rings.

Nam diễn viên 56 tuổi từng dành nhiều giờ đồng hồ bò lê trên đất trong thời gian ghi hình tác phẩm. Nếu vô tình gặp người khác khi đang luyện tập, ông sẽ giả bộ đang tìm kiếm món đồ vừa bị rơi mất.

Gollum trên màn ảnh và nam diễn viên Andy Serkis khi thủ vai gã trên phim trường Lord of the Rings. Ảnh: New Line Cinema.

Andy Serkis chia sẻ: “Trong thời gian quay Lord of the Rings, tôi di chuyển bằng cả bốn chi ngay cả khi không ghi hình. Tôi đã dành nhiều tâm sức chuẩn bị cho vai Gollum.

Tôi thường đi dạo trong tư thế bò lê bằng cả chân và tay trong nhiều giờ đồng hồ. Việc đụng mặt người khác xảy ra khá thường xuyên. Khi ấy, tôi thường vờ như mình đang tìm kiếm thứ gì đó. Thành thực mà nói, đó là một phương pháp khá hiệu quả”.

Ngôi sao hãnh diện vì danh tiếng mà vai Gollum đã mang lại. Ông thừa nhận bản thân may mắn vì thành công to lớn ấy không đến vào độ tuổi trẻ hơn. Trả lời phỏng vấn tạp chí Observer, Serkis cho biết: “Tôi không nghĩ mình gánh vác được danh tiếng lớn lao mà Lord of the Rings mang lại nếu trẻ hơn mình lúc ấy. Khi danh tiếng đến với mình, tôi đã ở cuối độ tuổi 30”.

“Tôi hài lòng với cách mọi thứ đã xảy ra. Đó là khoảng thời gian phi thường. Quá nhiều điều cùng lúc xảy đến, và dù có thích hay không, chúng đều trở thành một phần cuộc sống thường nhật của tôi. Chúng không bao giờ biến mất”, ông chia sẻ.

Tuy nhiên, Andy Serkis không khỏi ngậm ngùi khi việc ghi hình cho Lord of the Rings đã lấy mất của ông khoảng thời gian quý giá bên ba người con.

Ông nói: “Phần lớn thời ấu thơ của tôi vắng bóng cha. Tôi luôn tự hứa sẽ không để điều tương tự xảy đến với các con mình. Nhưng dự định này đổ bể hoàn toàn bởi ba phần phim Lord of the Rings được ghi hình khi các con tôi còn rất nhỏ.

Tôi chưa bao giờ hết áy náy về việc này. Một khi đã là người làm sáng tạo, niềm đam mê sẽ bứt bạn ra khỏi những người thương yêu nhất. Đó là một cuộc đấu tranh tâm lý vô cùng khó khăn”.