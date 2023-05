Cách tăng đề kháng cho trẻ sau kỳ nghỉ lễ dài

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày cùng gia đình tại các điểm vui chơi, ăn uống đông đúc khiến trẻ gia tăng nguy cơ nhiễm nhiều loại dịch bệnh, trong đó có Covid-19.

Hiếm khi dịp 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày, chị Bảo Linh (33 tuổi, Hà Nội) đưa 2 con nhỏ đi chơi kín lịch. “Công việc thường ngày bận rộn nên vợ chồng tôi hiếm khi có dịp đưa con đi chơi xa. Lần này, tôi đã đặt vé trước, cả nhà đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở Quy Nhơn. Những ngày còn lại, vợ chồng tôi đưa con đi xem phim hoạt hình, ăn uống tại nhà hàng và lên phố đi bộ”, chị Linh chia sẻ.

Coi đây là cơ hội để các con mở mang trải nghiệm, cả nhà nghỉ xả hơi, nhưng chị Linh vẫn canh cánh nỗi lo về nguy cơ tiềm ẩn của các loại bệnh dịch ở nơi đông người. Theo chị, bên cạnh việc tuân thủ đeo khẩu trang, mang thêm nước rửa tay khô để sát khuẩn, các phụ huynh cần tập trung tăng đề kháng cho con bằng nhiều biện pháp khác nhau sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc.

Vận động vừa sức

Một trong những cách tăng đề kháng tự nhiên hiệu quả cho trẻ thời điểm này là tập thể dục, thể thao. Chọn cho con một vài bài tập phù hợp dù là trong nhà hay ngoài trời, cha mẹ sẽ giúp con trở nên cứng cáp, khỏe mạnh hơn, phát triển các kỹ năng vận động, đồng thời tiêu bớt lượng calo con đã nạp vào từ những ngày ăn uống thỏa thích trong kỳ nghỉ.

Với những em bé trong độ tuổi 2-5 ưa thích khám phá và “luôn chân luôn tay” không biết mệt mỏi, cha mẹ có thể sáng tạo ra các bài tập vận động trong nhà kết hợp âm nhạc để khơi gợi hứng thú, đồng thời cải thiện hệ hô hấp cho trẻ. Ngoài ra, những môn thể thao cường độ nhẹ như bơi, đi bộ, hoặc trò chơi tập thể ngoài trời cho bé và các bạn như kéo co, đu quay, bập bênh… cũng rất phù hợp.

Cha mẹ có thể vận động nhẹ nhàng cùng trẻ trong nhà hoặc ngoài trời.

Với trẻ từ 6 tuổi trở lên, ngoài giờ học, cha mẹ cũng nên cho bé tham gia các môn thể thao để tăng sức đề kháng như đá cầu, đạp xe, chạy bộ, bóng đá, bóng rổ, võ thuật, dance sport, bơi lội… Ở lứa tuổi này, trẻ đã biết mình thích gì và có thể tự lựa chọn môn thể thao yêu thích.

Chế độ dinh dưỡng khoa học và đa dạng

Dịp lễ Tết thường gắn liền với những bữa tụ tập cùng gia đình, các món ăn nạp vào cơ thể thoải mái hơn bình thường. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, sự buông lỏng chế độ ăn uống không chỉ khó kiểm soát tăng cân, mà còn ảnh hưởng đến khả năng đề kháng của cơ thể. Người lớn đã vậy, với trẻ em, việc cân bằng dinh dưỡng càng đóng vai trò quan trọng.

Những thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày sẽ tác động trực tiếp đến hệ miễn dịch của trẻ. Do đó, cha mẹ cần thiết lập lại chế độ dinh dưỡng khoa học và đa dạng nhóm chất cho trẻ ngay sau lễ. Đơn cử, ngoài việc tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ, bữa ăn nên bổ sung cá - chứa chất oxy hóa rất tốt cho hệ miễn dịch, các thực phẩm giàu kẽm như tôm, cua, gan động vật, thịt bò, các loại ngũ cốc... giúp tăng sức đề kháng, chống lại virus gây bệnh.

“Ngoài thực phẩm, tôi chủ động bổ sung thêm Nutifood GrowPLUS+ Sữa non cho con bởi sản phẩm chứa sữa non 24 giờ từ mỹ gồm hàm lượng kháng thể IgG 1.000+ tối ưu giúp ngăn cản sự xâm nhập và tiêu diệt virus, vi khuẩn hiệu quả. Theo tôi tìm hiểu, GrowPLUS+ Sữa non được nghiên cứu lâm sàng giúp giảm 58,6% nhiễm khuẩn hô hấp, giảm 77,8% rối loạn tiêu hóa, cải thiện 56,4% chất lượng giấc ngủ cho trẻ sau 4 tháng sử dụng”, chị Linh cho biết.

Bổ sung Nutifood GrowPLUS+ Sữa non giúp trẻ nhân đôi đề kháng.

Là lựa chọn của nhiều cha mẹ cũng như chị Linh, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non nhập khẩu 100% được tin dùng khi sở hữu công thức sữa non từ các chuyên gia dinh dưỡng châu Âu, nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển phù hợp với đặc thù thể trạng trẻ em Việt. Sản phẩm giúp nhân đôi đề kháng cho bé khi chứa thành phần 100% sữa non bò lấy trong 24 giờ sau khi sinh, cùng kháng thể IgG hàm lượng cao và 2'FL HMO, FOS, kẽm giúp tăng cường miễn dịch, tránh các bệnh nhiễm khuẩn.

Sinh hoạt hợp lý

Ngoài ăn uống, vận động, chế độ sinh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hàng rào đề kháng cho trẻ. Thói quen thức khuya, ngủ nướng… trong những ngày nghỉ cần được thiết lập lại trở về chế độ “bình thường”, tránh việc làm đảo lộn đồng hồ sinh học khiến cơ thể trẻ tiêu hao nhiều sức lực, gây mệt mỏi, chóng mặt.

Cần đưa trẻ trở lại lịch sinh hoạt thông thường sau kỳ nghỉ dài.

Cha mẹ có thể cùng con xây dựng lại lịch sinh hoạt với thời gian học tập, vui chơi, ngủ nghỉ phù hợp. Phụ huynh cần ưu tiên khuyến khích con ngủ sớm, ngủ đủ giấc để giúp cơ thể lấy lại năng lượng và hồi phục sức khỏe, duy trì tỉnh táo, tạo sự hứng khởi khi quay lại trường lớp. Ngoài ra, cha mẹ không nên tạo áp lực hay đặt nhiều kỳ vọng rằng trẻ sẽ lập tức tuân thủ 100% hiệu suất làm việc như trước kỳ nghỉ. Thay vào đó, hãy để trẻ nhập cuộc dần dần và làm quen với lịch sinh hoạt khoa học một cách nhẹ nhàng. Tâm lý và thể chất thoải mái là nền tảng giúp bé hình thành một cơ thể khỏe mạnh.