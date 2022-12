Cách smartphone gập Z Flip4 lan tỏa sự tích cực đến người trẻ

Tự do tùy biến theo cá tính từ thiết kế tới cách dùng, Samsung đang trao quyền nhiều hơn cho người dùng thông qua Galaxy Z Flip4.

Không chỉ là điểm nhấn về xu hướng công nghệ, mẫu điện thoại màn hình gập của Samsung có nhiều lý do để đồng hành cùng người dùng trong đời sống, góp phần hình thành cá tính độc đáo của người trẻ.

Khánh Linh (thành phố Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ trẻ trải nghiệm với Galaxy Z Flip4: “Chỉ cần chuẩn bị chút hành trang và một chiếc smartphone, tôi có chuyến picnic ngay giữa thành phố. Z Flip4 thay một thiết bị định vị, một camera, một máy nghe nhạc, một màn hình xem phim và là thiết bị liên lạc giúp tôi kết nối với thế giới”.

FlexCam và khả năng gập mở của Galaxy Z Flip4 giúp người dùng linh hoạt trải nghiệm ở mọi nơi.

Nằm trong số những bạn trẻ chuyển từ điện thoại thiết kế truyền thống sang smartphone gập, Khánh Linh chia sẻ sự tâm đắc với nhiều chế độ quay chụp của Z Flip4: “Mở góc 90 độ, tôi có một chiếc smartphone để selfie mà không cần tripod. Gập máy lại hoàn toàn thì tôi quay phim hay chụp nhanh với màn hình phụ, phù hợp với sở thích bắt khoảnh khắc của mình”. Khả năng chụp đêm của máy cũng tạo ấn tượng với cô khi máy cân sáng tốt trong cả điều kiện quay chụp tối.

Bên cạnh những tính năng camera, Galaxy Z Flip4 còn được yêu thích bởi thiết kế lấy cảm hứng đi trước thời đại, nhưng cũng không thiếu nét cổ điển quyến rũ.

Z Flip4 là sự giao thoa tinh tế giữa cảm hứng thời trang thập niên 2000 và công nghệ hiện đại.

Sử dụng Galaxy Z Flip4 trong một khoảng thời gian, anh Bảo Khánh (27 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) hài lòng với sự tiện dụng và cảm giác mà sản phẩm mang lại. “Galaxy Z Flip 4 thỏa mãn nỗi nhớ của tôi về chiếc điện thoại nắp gập từng có khi còn đi học, nhưng vẫn sở hữu đầy đủ những tính năng hiện đại nhất. Dùng nó ở những nơi đông người, tôi cảm thấy được sự khác biệt mà chiếc điện thoại này tạo ra”, anh cho biết

Nếu Z Flip4 làm hài lòng Gen Y bằng sự kết hợp tinh tế giữa cổ điển và hiện đại, người dùng Gen Z lại có những nhu cầu riêng. Smartphone đối với họ là vật bất ly thân, một cánh cửa để Gen Z bước ra thế giới và cũng là nơi để người khác bước vào thế giới của họ.

Hiểu được điều này, Samsung trao quyền cho người dùng nhiều hơn, để họ tự do sáng tạo nên chiếc điện thoại độc nhất của bản thân. Bằng việc ra mắt không gian “Personalize Your Galaxy - Cá nhân hóa cùng Galaxy” trên website chính thức cũng như tại chuỗi cửa hàng trải nghiệm, Samsung mang đến cho người dùng trẻ lý do nán lại, tìm hiểu nhiều hơn và lựa chọn cho mình những phụ kiện phù hợp nhất với cá tính và phong cách cá nhân.

“Cá nhân hóa cùng Galaxy” giúp người dùng có được những phụ kiện để làm mới chiếc smartphone gập của mình.

Bản thân Samsung cũng bắt trend giới trẻ rất nhanh khi liên tục cập nhật những phụ kiện mới dành cho thiết bị “con cưng”. Mới đây, Galaxy Z Flip4 có thêm bộ sưu tập sticker Biến số tùy Z giúp người trẻ hiểu thêm về bản thân bằng Thần số học, đồng thời tăng tính cá nhân hóa trong trải nghiệm, thể hiện tính cách.

Người dùng trẻ thích thú với việc tự tay thiết kế mẫu case cho Galaxy Z Flip4 với bộ sưu tập Biến số tùy Z.

Là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm bộ sưu tập sticker, Tiktoker Đăng Vi sẵn sàng dành thời gian để tự trang trí chiếc ốp lưng Galaxy Z Flip4 của mình. Cô chia sẻ: “Bộ sưu tập này khá ý nghĩa với tôi, vì giúp tôi nhìn nhận điểm thiếu sót của bản thân. Khi nhìn vào chiếc điện thoại, nhìn thấy những con số dễ thương này thì bản thân tôi cảm thấy được nhắc nhớ về việc hoàn thiện bản thân và bù đắp những thiếu sót”.

Không chỉ thiết kế phụ kiện dành riêng cho người dùng trẻ, Samsung còn hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng như The Simpson, Google, Star Wars, giúp người dùng tự do tô điểm mỗi ngày cho cuộc sống cá nhân.

Các bộ sưu tập độc quyền giữa Samsung và các thương hiệu nổi tiếng.

Giờ đây, đến các quán cà phê, nhà hàng, hoặc gõ từ khóa Z Flip4, không khó để nhận ra sản phẩm đã gắn liền với hình ảnh của những người trẻ cá tính và không ngại thể hiện mình. Thành công này là kết quả của việc dám thay đổi thiết kế di động theo những cách khác biệt so với thị trường, mang đến cho người dùng trải nghiệm mà họ chưa từng được thử.

Sản phẩm của Samsung gắn liền với hình ảnh của những người trẻ cá tính, phong cách.

Ngoài ra, việc trao quyền nhiều hơn cho người dùng với Z Flip4 cũng là cách Samsung cho thấy khả năng thấu hiểu tâm lý muốn đổi mới, không ngại rào cản để đạt được mong muốn của người trẻ.