Cách sắp xếp dao làm bếp an toàn, gọn đẹp

Dao không chỉ là dụng cụ nấu ăn thông dụng, mà còn là đồ trang trí đẹp mắt cho căn bếp nếu gia chủ biết cách sắp xếp hợp lý.

Nhà bếp có nhiều đồ dùng có thể gây nguy hiểm, trong đó, dao cũng như các vật sắc nhọn là thứ đầu tiên cần được cất giữ một cách an toàn, đặc biệt phải tránh xa tầm với của trẻ em. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng dao để bày biện trang trí cho căn bếp.

Dưới đây là một số ý tưởng cất giữ dao gọn gàng, tiết kiệm không gian, tránh gây nguy hiểm và cũng không kém phần thẩm mỹ.

_____





Thanh giữ dao từ tính

Giá dao từ tính mang đến vẻ đẹp tối giản cho căn bếp. Thực chất dụng cụ để dao này chỉ là một thanh nam châm (hoặc thanh gỗ bọc nam châm phía trong).

Phần lớn mọi loại dao với đa dạng kích thước đều có thể đặt lên giá. Không chỉ vậy, bất cứ thứ gì bằng sắt như kéo và dụng cụ gọt hoa quả cũng đều có thể sắp xếp ngay ngắn trên thanh nam châm này.

Thanh giữ dao từ tính thường được bố trí gắn vào tường, vừa để tiết kiệm không gian bếp, vừa làm góc trưng bày thoáng đãng.

______





Giá để dao trong suốt

Với một bộ dao đẹp và để trong giá đỡ kiểu này, bạn đã tạo thêm một góc sang trọng cho nhà bếp. Do hộp trong suốt, người sử dụng có thể nhìn thấy chính xác lưỡi dao mình cần. Dụng cụ đựng dao chuyên nghiệp này thường được làm bằng thép và kính cường lực, do đó việc cất giữ dao được đảm bảo an toàn.

Bạn cũng dễ dàng di chuyển và đặt giá để dao ở vị trí thích hợp, thuận tiện cho việc sử dụng hoặc trang trí. Tương tự các phụ kiện xuyên thấu khác, thiết kế giá để dao trong suốt tạo ra hiệu ứng thị giác khiến người nhìn cảm giác có nhiều không gian hơn.

_____





Giá để dao ẩn dưới mặt bàn

Thay vì các kệ chiếm dụng diện tích trên mặt bàn bếp, một giá dao tích hợp trong bàn là lựa chọn thích hợp cho những ai ưa gọn gàng hay có không gian bếp nhỏ. Để thuận tiện cho việc sử dụng và cất giữ, bạn có thể thiết kế thanh đặt dao này ở khu vực chế biến đồ ăn hoặc bồn rửa. Dễ dàng che giấu những lưỡi dao sắc nhọn và thuận tiện khi lấy dao chỉ đặt cách vài centimet, giá để dao đơn giản này là lựa chọn của nhiều người đam mê ẩm thực với những bộ sưu tập dao lớn.

______



Lọ đựng sáng tạo

Nếu là người yêu thích đồ handmade mộc mạc, bạn cũng có thể tự làm dụng cụ để dao theo phong cách riêng.

Cách làm khá đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc lọ thủy tinh cao, sau đó lấp đầy khoảng trống bằng xiên tre hoặc đũa gỗ.

Bên cạnh đó, đậu khô cũng là lựa chọn thú vị. Bạn có thể làm một chiếc lọ để dao đơn sắc với một loại đậu hoặc đan xen nhiều loại đa sắc màu.

Ngoài tính thẩm mỹ cao, dụng cụ tự chế này còn có ưu điểm là có thể đựng được nhiều loại dao khác nhau, che khuất phần lưỡi dao sắc nhọn và tiện dụng.

_____





Túi đựng dao treo tường

Nếu muốn cất giữ các lưỡi dao cẩn thận, bạn cũng có thể để chúng trong túi.

Tận dụng tấm thảm trải sàn hay một miếng vải dày hoặc vải nỉ, bạn có thể dễ dàng tự làm túi đựng những đồ dùng nhà bếp. Tùy theo kích thước của dao, bạn tạo những khe đựng phù hợp, sau đó cắt thêm các lỗ ở phía trên để dễ dàng treo túi xung quanh bếp.

Phiên bản giá treo tiết kiệm không gian này giúp việc cất giữ dao luôn gọn gàng và thêm phần phong cách cho căn bếp.

_____





Ngăn kéo đựng dao

Cất dao trong những ngăn tủ góp phần giúp cho căn bếp trông gọn gàng và thoáng hơn. Đây cũng là một lựa chọn an toàn vì bên trong tủ vừa khuất tầm nhìn vừa nằm ngoài tầm với của con trẻ.

Để những chiếc dao không trở nên hỗn độn trong tủ bếp, bạn có thể bố trí một ngăn kéo dao chuyên dụng riêng hoặc kết hợp tủ chia ngăn đựng nhiều loại dụng cụ vừa tiết kiệm không gian, vừa gọn gàng, đẹp mắt.