Cách sao nam Hàn Quốc duy trì sự nghiệp khi nhập ngũ

Bằng cách chuẩn bị tác phẩm mới và nhập ngũ sớm, nhiều sao nam Hàn Quốc thành công duy trì sự nghiệp trong khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Tại Hàn Quốc, nam giới bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự, kể cả người nổi tiếng. Thời gian phục vụ trong quân ngũ là 18 tháng với lực lượng Lục quân và 20 tháng với lực lượng Hải quân.

Theo Korea JoongAng Daily, khi nam ca sĩ Kim Min Woo sa sút danh tiếng và buộc giải nghệ sau hai năm nhập ngũ, làng giải trí đã bị sốc. Nhiều ngôi sao quyết định kéo dài thời gian hoãn nghĩa vụ quân sự tới gần năm 30 tuổi - thời điểm cuối cùng để nhập ngũ - với nỗi lo sợ nhập ngũ sẽ khiến họ sụt giảm danh tiếng và phong độ. Các nhân viên làm việc trong ngành giải trí đều đồng tình rằng họ nên hoãn nhập ngũ khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

Tuy nhiên, việc trì hoãn nghĩa vụ quân sự có thể khiến giới giải trí nhận nhiều chỉ trích từ khán giả Hàn Quốc. Do vậy, nhiều ngôi sao quyết định sử dụng phương thức khác để duy trì sự nghiệp mà không phải hoãn nhập ngũ.

Sao nam Hàn Quốc bắt buộc vắng mặt khỏi giới giải trí ít nhất một năm rưỡi để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Naver.

Hoàn thành tác phẩm mới trước khi nhập ngũ

Vào tháng 8/2020, nam diễn viên Park Bo Gum nhập ngũ. Nam ca sĩ phục vụ 18 tháng tại đơn vị quảng bá văn hóa của lực lượng Hải quân. Trong khoảng thời gian Park Bo Gum nhập ngũ, nam diễn viên có tổng cộng 3 ba bộ phim được phát hành.

Tháng 9/2020, ngay sau khi Park Bo Gum nhập ngũ, bộ phim Record of Youth của anh bắt đầu lên sóng. Trong quá trình công chiếu, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi tài khoản mạng xã hội của Park Bo Gum liên tục cập nhật hình ảnh về Record of Youth. Nhiều ý kiến cho rằng với sự hỗ trợ từ công ty, nam diễn viên đã lên kế hoạch trước những bài đăng này để quảng bá bộ phim trong thời gian nhập ngũ.

Tới tháng 4, Seobok - tác phẩm điện ảnh với sự tham gia của Park Bo Gum và Gong Yoo - được phát hành. Ngoài ra, trong năm 2021, công chúng còn có thể gặp mặt Park Bo Gum ở bộ phim Wonderland. Với sự quy tụ của dàn diễn viên nổi tiếng gồm Park Bo Gum, Gong Yoo, Suzy, Choi Woo Shik, Wonderland là một trong những tác phẩm được khán giả trông chờ nhất.

Việc Park Bo Gum đều đặn xuất hiện trước công chúng khiến nhiều khán giả cảm thấy anh vẫn tích cực hoạt động trong ngành giải trí, dù thực chất nam diễn viên đã nhập ngũ gần một năm.

Tại Hàn Quốc, binh sĩ không thể tham gia hoạt động thu lợi nhuận trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng của quốc gia này không hạn chế doanh thu từ những công việc được hoàn thành trước khi nhập ngũ.

Park Bo Gum có tổng cộng ba bộ phim lên sóng trong thời gian nam diễn viên nhập ngũ. Ảnh: Naver.

Park Bo Gum không phải người nổi tiếng duy nhất có tác phẩm mới được phát hành trong thời gian nhập ngũ. Một số ca sĩ như Lee Seung Gi, Park Yoo Chun, Kim Ho Joong và Kim Jae Joong cũng cho ra mắt bài hát mới giữa lúc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bằng cách chăm chỉ chuẩn bị tác phẩm mới trước khi nhập ngũ, các sao nam có thể rút ngắn thời gian gián đoạn công việc.

Nhập ngũ trước khi ra mắt

Gần đây có xu hướng mới nổi lên trong giới diễn viên trẻ Hàn Quốc. Chia sẻ với tờ DongA, nhân viên của khoa Sân khấu và Điện ảnh, Đại học Chung A tiết lộ: "Hầu hết sinh viên nam chuyên ngành diễn xuất đều có kế hoạch nhập ngũ khi còn đang đi học".

Một nhân viên tại khoa Diễn xuất, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (K-ARTS) cho rằng việc tham gia làng giải trí sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở độ tuổi trẻ sẽ mang lại lợi ích cho tương lai của nam diễn viên, theo DongA. Ngoài ra, một số công ty giải trí cũng khuyên diễn viên nam chưa có độ nhận diện cao đi nhập ngũ trước khi họ nổi tiếng.

Trên thực tế, tại Hàn Quốc có khá nhiều sao nam gặt hái thành công mà không gặp gián đoạn trong sự nghiệp nhờ hoàn thành nghĩa vụ quân sự sớm. Điển hình có thể kể tới Park Seo Joon, Jung Hae In, Lee Kwang Soo, Yoo Seung Ho...

Năm 2008, Park Seo Joon quyết định nhập ngũ ở độ tuổi 19. Sau khi xuất ngũ, nam diễn viên có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Dream High 2 vào năm 2012. Hiện Park Seo Joon được đánh giá là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc. Anh góp mặt ở nhiều tác phẩm có tỷ suất người xem cao như Kill Me, Heal Me, She Was Pretty, What's Wrong With Secretary Kim, Itaewon Class...

Xuất thân là diễn viên nhí nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp trung học, Yoo Seung Ho nhận nhiều lời mời nhập học từ các trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, nam diễn viên quyết định từ chối tất cả và lặng lẽ nhập ngũ. Hiện Yoo Seung Ho đã thành công chứng minh thực lực diễn xuất của mình, lột xác khỏi hình ảnh trẻ trung ban đầu. Tác phẩm tiêu biểu của anh sau khi xuất ngũ có thể kể đến Mặt nạ quân chủ, Tôi không phải robot, My Strange Hero...

Park Seo Joon trở thành một trong những diễn viên nam nổi tiếng nhất Hàn Quốc sau khi xuất ngũ. Ảnh: Naver.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng sự thay đổi trong nhận thức của người nổi tiếng về nhập ngũ cũng là yếu tố quan trọng khiến họ quyết định nhập ngũ sớm.

Trước đây, nghĩa vụ quân sự bắt buộc bị giới giải trí ngầm đánh giá như vật cản trở con đường phát triển sự nghiệp của sao nam. Giờ đây, nhiều ngôi sao tin rằng việc hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự sẽ giúp họ đổi mới hình ảnh và tăng độ thiện cảm trong mắt công chúng.

Năm 2007, nam ca sĩ PSY phải nhận nhiều chỉ trích từ khán giả sau khi anh dính cáo buộc tổ chức concert trong thời gian tại ngũ. Tòa án Seoul ra phán quyết anh phải tái nhập ngũ để chuộc lỗi. Sau khi PSY nghiêm túc chấp hành và xuất ngũ lần hai, công chúng Hàn Quốc dần có cái nhìn tích cực hơn về anh. Hiện nam ca sĩ thường xuyên được Bộ Quốc phòng mời biểu diễn tại các sự kiện lớn trong quân đội.

Chia sẻ với tờ Dong A, nhà nghiên cứu văn hóa đại chúng Jung Deok Hyun khẳng định: "Đây là điều họ học được qua trường hợp của Steve Yoo và MC Mong - những người không thể lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng sau khi trốn nhập ngũ - và ngược lại, các ngôi sao được mến mộ hơn vì họ tuân thủ lệnh nhập ngũ như Song Joong Ki, Gong Yoo, Hyun Bin, Kang Ha Neul...".