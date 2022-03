Cách nữ chính 'Hẹn hò chốn công sở' giảm 5 kg trong 23 ngày

Thay vì luyện tập cường độ cao, Kim Se Jeong tập trung vào thực đơn ăn uống để kiểm soát lượng calories.

Theo Kdramastars, Kim Se Jeong dành 23 ngày trước khi quay Hẹn hò chốn công sở để giảm 5 kg. Việc này giúp cô nhập tâm hơn và có vóc dáng gần giống với nhân vật trong truyện.

Thực đơn giảm cân của Kim Se Jeong

Cô chú trọng ăn nhiều carbohydrate, protein và vitamin. Cô bắt đầu ngày mới với cốc nước ấm. Bữa trưa, cô thường ăn salad, rau diếp cá kết hợp với nước sốt cùng các loại rau xanh khác. Salad cá hồi hoặc ức gà là những món luân phiên cho bữa tối.

Kim Se Jeong chú trọng việc ăn uống nghiêm ngặt hơn luyện tập. Ảnh: kstartrend.

Cô cũng thích ăn vặt bằng khoai lang luộc, đặc biệt là khoai lang tím. Nếu lịch trình công việc quá bận rộn, Se Jeong làm thêm một phần sushi cá ngừ với canh đậu hũ rong biển vì những món ăn này ít calories.

Bên cạnh đó, Kim Se Jeong còn thích ăn sữa chua Hy Lạp và kết hợp nó với ngũ cốc, quả mọng, táo, chuối. Món ăn vặt này được cô ăn bất cứ lúc nào trong ngày.

Tập cân bằng

Cô cân bằng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt của mình bằng cách dành một ngày để ăn những món yêu thích như đậu phụ rán, rong biển và bát cơm trắng.

Thêm vào đó, cô cũng thường ăn cá ngừ để cung cấp chất đạm. Cô ăn món này với cơm hoặc bánh quy giòn. Ngoài bữa ăn chính, nếu cảm thấy đói trong ngày, Se Jeong ăn một ít cà chua bi, các loại hạt và trái cây sấy khô.

Vào những hôm ở nhà cả ngày, cô tuân thủ chế độ nhịn ăn gián đoạn. Cô đặt mục tiêu chỉ ăn hai bữa một ngày và quyết định không ăn gì sau 17h.

Để nhập vai hơn, Se Jeong phải giảm cân cấp tốc trong 23 ngày trước khi quay. Ảnh: N.

Theo Eat This, Not That, một trong những cách tốt nhất để giải độc cơ thể là cho dạ dày được nghỉ ngơi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhịn ăn gián đoạn, mô hình ăn uống bao gồm các chu kỳ nhịn ăn và ăn xen kẽ, có thể giúp tăng cường trao đổi chất, cải thiện sức khỏe tim mạch.

Điều này có thể thực hiện bằng cách phục hồi cơ thể với các khoáng chất, vitamin và chất lỏng cần thiết, đồng thời giảm thiểu những gì bạn đã ăn, như quá nhiều chất béo, protein và đường.

Tập luyện

Khi nói đến giảm cân, chỉ kiểm soát việc ăn uống là không đủ. Kim Se Jeong vốn là thần tượng nên cô thường xuyên nhảy, tham gia các loại hình vận động như chạy, leo núi.

Cô tập thêm các bài nằm trên giường như gập bụng, nâng cao hai chân trước khi đi ngủ.