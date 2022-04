Cách nhận biết quần áo chất lượng

Một số chi tiết như đường may, mác giúp người mua phân biệt được quần áo có chất lượng tốt hay không. Ngoài ra, khách hàng nên kiểm tra kỹ loại vải.

Kể từ cuối những năm 1990, chất lượng quần áo đã giảm đáng kể. Thời trang nhanh khiến việc sản xuất và tiêu thụ tăng cao, giá cả sản phẩm giảm mạnh.

Mặc dù vậy, những sản phẩm may mặc chất lượng vẫn tồn tại. The Guardian chỉ ra một số chi tiết cần chú ý để có thể chọn được quần áo chất lượng.

Những chi tiết cần chú ý

Dan Neilsenbeck, chủ cửa hàng ký gửi đồ cổ điển, nói: "Cách tốt nhất để đánh giá chất lượng sản phẩm may mặc là nhìn vào lớp bên trong". Bạn nên nhìn xem viền và các đường nối đã được may kỹ lưỡng chưa.

Theo Max Sanderson, giảng viên thiết kế thời trang tại Parson's Paris, một chiếc áo có viền lỏng lẻo rất dễ bị rách khi mặc.

Ngoài ra, Sanderson nói hãy kiểm tra vết khâu. Bạn nên ưu tiên những thiết kế có mũi khâu nhỏ vì chúng sẽ bền hơn. Cuối cùng, người mua nên kiểm tra toàn bộ xem còn sai sót gì trên trang phục hay không.

Quần áo được may từ vải chất lượng tốt mặc sẽ vừa vặn và đẹp hơn. Ảnh: Vogue.

Kiểm tra mác, thành phần

Mác gắn trên quần áo sẽ giúp bạn nhận biết được trang phục sản xuất ở đâu, thành phần vải là gì và cách giặt giũ. Ví dụ, nếu bạn đang tìm trang phục để mặc hàng ngày, hãy tránh xa các sản phẩm gắn mác chỉ giặt tay hoặc giặt khô.

Tương tự, thành phần vải cho biết quần áo sẽ phù hợp với những dịp nào. Các thiết kế làm từ sợi len sẽ giữ ấm cho bạn khi trời lạnh. Trang phục này có một lớp phủ sáp nên không cần phải giặt thường xuyên và có khả năng chống nhăn tốt.

Sợi làm từ thực vật bao gồm bông, vải lanh hoặc tơ tằm thoáng khí nhưng sẽ không giữ ấm cho bạn. Chúng thường bị nhăn và dễ giặt.

Sợi tổng hợp như polyester hoặc nylon phức tạp hơn. Trang phục làm từ sợi tổng hợp dễ khiến người mặc bị đổ mồ hôi và có mùi. Tuy nhiên, chất liệu tổng hợp cần thiết khi làm áo khoác chống thấm nước hoặc gió và quần áo thể thao.

Cách chọn vải chất lượng

Dan Neilsenbeck cho biết: "Vải chất lượng tốt sẽ tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Bên cạnh đó, quần áo làm từ vải tốt sẽ có phom dáng vừa vặn, đẹp hơn".

Để đánh giá chất lượng vải may mặc, bạn có thể dùng tay. Nhà thiết kế Bianca Spender thường kéo vải giữa hai ngón tay cái để xem có bị giãn hoặc giữ được phom hay không.

Sanderson khuyên bạn nên chà xát vải vào phần nhạy cảm trên cơ thể như cổ hoặc cẳng tay, nơi da mỏng manh. Thói quen này sẽ giúp bạn kiểm tra xem chất vải và thiết kế đó có phù hợp với cơ thể hay không.

Mác quần áo cho thấy nơi sản xuất, thành phần vải. Ảnh: The Rachel Review.

Để xác định chất lượng quần áo, bạn có thể kiểm tra nơi sản xuất. Những thiết kế được sản xuất tại Italy cho thấy trình độ thủ công và chất lượng vượt trội. Bên cạnh đó, lực lượng lao động có tay nghề cao hiện ở Trung Quốc. Yếu tố này giúp bạn xác định được liệu đường may, vải có đảm bảo chất lượng hay không.

Đường may

Việc xem xét kỹ đường may là cách để đánh giá sự cẩn thận và chú tâm của người làm ra bộ trang phục. Nhà thiết kế Spender cho biết luôn kiểm tra các đường chỉ đã chắc chắn hay chưa, vết may bên hông có thẳng hay không,...

Theo Sanderson, để may quần áo nhanh, người ta thường bỏ sót một số đường may. Điều này khiến trang phục dễ bị hỏng. Tuy nhiên, với một số loại quần áo nhất định như áo phông, áo liền quần, điều này có thể không phải là vấn đề quá lớn. Nhìn chung, các trang phục chất lượng tốt sẽ có đường may chắc chắn và chỉn chu.