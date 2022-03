Cách nhà Beckham đưa 4 người con vào showbiz

Sau khi tạo dựng thương hiệu riêng, Beck - Vic tiếp tục dùng danh tiếng để đưa các con vào showbiz. Hiện tại, nhà Beck là một trong những gia đình quyền lực nhất thế giới.

Khi ngôi sao nhạc pop Victoria của Spice Girls và cầu thủ bóng đá David Beckham kết hôn vào năm 1999, thương hiệu Beckham chính thức ra đời. Kể từ đó, nhà Beckham đạt được tổng giá trị tài sản đáng kinh ngạc là 1 tỷ USD và không ngừng tăng, theo Evening Standard.

SCMP cho rằng khi Brooklyn (23 tuổi), Romeo (19 tuổi), Cruz (17 tuổi) và Harper (10 tuổi) lớn lên, các con của Beckham sẽ tiếp bước cha mẹ xây dựng thương hiệu sinh lợi và sự nghiệp đồ sộ.

Cặp đôi quyền lực tiếp bước vợ chồng Beckham

Từ lúc Brooklyn Beckham bắt đầu hẹn hò nữ diễn viên Nicola Peltz vào năm 2019, đôi tình nhân trẻ khiến người hâm mộ hoài niệm về chuyện tình cảm của vợ chồng bà Beck vào những năm 1990.

Giống với thành viên Spice Girls và cầu thủ của Manchester United, đôi tình nhân công khai hình ảnh, tạo dựng thương hiệu riêng khi cảm thấy đây là mối quan hệ nghiêm túc.

Sự tương đồng trong bức ảnh thời trang của Brooklyn Beckham và cha mẹ. Ảnh: SCMP.

Từ những bài đăng, hình ảnh công khai trên mạng xã hội cho đến hàng loạt cuộc phỏng vấn trên báo chí, họ đều nói tốt về nhau. Nicola Peltz và Brooklyn Beckham còn được mời xuất hiện chung trên nhiều thảm đỏ, sự kiện thời trang, từ Saint Laurent đến thảm đỏ Met Gala...

Gần đây, chiến dịch thời trang Pepe Jeans của đôi tình nhân trẻ khiến khán giả nhớ đến hình ảnh cặp vợ chồng quyền lực Victoria và David Beckham. Bức ảnh thời trang mới của Brooklyn và hôn thê được cho là có nhiều sự tương đồng với bức ảnh quảng cáo đồ lót Emporio Armani năm 2010 của cha mẹ anh.

Lễ cưới được truyền thông săn đón

Khi Victoria Adams và David Beckham kết hôn vào tháng 7/1999, hôn lễ lập tức trở thành một trong những sự kiện gây chú ý nhất năm trên toàn thế giới. Hiện tại, buổi lễ được nhắc đến là khoảnh khắc quan trọng của lịch sử văn hóa đại chúng.

Khắp các mặt báo, hình ảnh ca sĩ nhóm Spice Girls và cầu thủ bóng đá của Manchester United xuất hiện dày đặc. Cặp vợ chồng son trở thành đề tài bàn tán suốt thời gian dài. Nhiều trang báo thời điểm đó cho rằng sức hút của Beck-Vic thậm chí hơn cả Nữ hoàng Anh.

Tiệc cưới Brooklyn Beckham và Nicola Peltz được dự đoán viral hơn bố mẹ. Ảnh: Getty.

23 năm sau, công chúng chuẩn bị đón nhận sự kiện lớn của gia đình Beckham. Brooklyn và Nicola Peltz tổ chức lễ cưới vào ngày 9/4 sau nhiều lần tạm hoãn vì dịch bệnh.

Hôn lễ của con trai Beckham và ái nữ nhà tỷ phú được dự đoán được chú ý hơn cả đám cưới của Beckham. Độ nổi tiếng của cha mẹ và sự bùng nổ của truyền thông, mạng xã hội đẩy danh tiếng của Nicola Peltz và Brooklyn Beckham lên cao.

Cruz Beckham tái hiện khoảnh khắc của cha

Brooklyn không phải là người duy nhất được các tạp chí yêu cầu tạo dáng giống với David Beckham. Trong lần xuất hiện trên tạp chí iD, Cruz Beckham cởi trần, tự tin tạo dáng trước ống kính với hình ảnh nổi loạn.

Bức ảnh trên được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Steven Klein. 22 năm trước, ông từng tạo nên khoảnh khắc mang tính biểu tượng cho David Beckham trên số báo Thu/Đông 2000 của Arena Homme +.

Sau khi nhìn thấy bức ảnh của con trai, David Beckham bày tỏ sự thích thú. "Bức ảnh của Cruz khiến người làm cha như tôi cảm thấy tự hào", cựu danh thủ người Anh viết trên trang cá nhân.

Cruz Beckham gây tranh cãi khi tái hiện hình ảnh ngôi sao sân cỏ chụp năm 2000. Ảnh: iD, Arena Homme +.

Cruz Beckham thừa hưởng giọng hát của mẹ

Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí iD, Cruz Beckham nói anh đang tìm chỗ đứng trong âm nhạc. Theo SCMP, con trai út của Beck thừa hưởng giọng hát của mẹ, bộc lộ năng khiếu đam mê nghệ thuật từ năm 3 tuổi khi dám biểu diễn trên sân khấu của Spice Girls.

Trước khi lấn sân sang thời trang, Victoria từng là ca sĩ của Spice Girls và được mệnh danh là công chúa nhạc pop nước Anh. Vợ chồng nhà Beckham luôn tự hào về tài năng thiên bẩm của con trai. Họ thường xuyên chia sẻ giọng hát của Cruz lên mạng xã hội.

Năm 2016, Cruz Beckham phát hành đĩa đơn If Everyday Was Christmas. Những năm qua, anh thường xuyên đăng clip chơi đàn, thu âm lên mạng xã hội. Trước đó, Beckham tự hào chia sẻ clip Cruz cover ca khúc Love Yourself của Justin Bieber.

Justin Bieber từng khen ngợi Cruz Beckham là người tài năng. Simon Cowell - giám khảo nổi tiếng của Britain's Got Talent, X Factor - nói với The Sun rằng ông sẽ ký hợp đồng với Cruz cho hãng thu âm của mình khi cậu đủ tuổi và sẵn sàng làm điều đó.

Romeo bộc lộ tài năng sân cỏ

Ngoài việc thừa hưởng ngoại hình đẹp, khả năng biểu diễn trước ống kính từ bố mẹ, các con của Beckham sớm bộc lộ tài năng đá bóng. Trong số đó, Romeo là người thành công nhất.

Con trai thứ hai của Beckham đang tái hiện thương hiệu Beckham bằng cách đặt chân vào sự nghiệp bóng đá. Năm 2021, chàng trai 19 tuổi gia nhập Fort Lauderdale, đội dự bị của Inter Miami - đội bóng do David Beckham thành lập và sở hữu.

Trong cuộc phỏng vấn của Vogue, Victoria Beckham nói: "Romeo tập luyện ở Miami mỗi ngày. Đó là đam mê của con tôi".

Gia đình Beckham ngồi hàng ghế đầu cùng Anna Wintour trong một show thời trang. Ảnh: Getty.

Tiểu Victoria Beckham

Harper Beckham từ lâu được mệnh danh là công chúa ngậm thìa vàng tại Hollywood. Cùng với Suri - con gái của Tom Cruise, cô bé được truyền thông ưu ái từ khi mới sinh ra.

Khi lớn lên, Harper bộc lộ niềm yêu thích thời trang giống với mẹ. Cô con gái duy nhất của nhà Beck có tủ quần áo mà mọi tín đồ thời trang yêu thích. Harper thường xuyên xuất hiện với trang phục hàng hiệu, ton sur ton với mẹ trong các sự kiện thời trang.

Harper còn có nhiều cơ hội ngồi ở hàng ghế đầu các tuần lễ thời trang. Việc nhà Beck có mối quan hệ thân thiết với Anna Wintour - tổng biên tập quyền lực của tạp chí Vogue - khiến cơ hội trở thành người nổi tiếng của Harper ngày càng cao.