Cách người trẻ ngày nay rơi vào lưới tình

Các cuộc khảo sát hay dữ liệu đều cho thấy sự khác biệt giữa cách Gen Z (sinh năm 1997-2012) và Millennials hay Gen Y (sinh năm 1981-1996) gặp gỡ, theo The Knot.

Theo đó, các ứng dụng hẹn hò hiện là cách phổ biến nhất để nhiều cặp đôi tiếp xúc lần đầu. Tuy nhiên, phần lớn Millennials lựa chọn cách gặp mặt này hơn là Gen Z.

26% thành viên thuộc thế hệ Y cho biết họ biết nhau thông qua các ứng dụng trực tuyến như Tinder hay Bumble. Trong khi đó, chỉ 16% cặp đôi đã đính hôn của thế hệ Z lựa chọn phương án này.

Đối với Gen Z, con đường gặp gỡ phổ biến nhất là tại trường học.

Cứ một trong 4 cặp đôi Gen Z cho biết họ đã gặp và yêu nhau tại trường đại học. Cách gặp gỡ này vẫn là lựa chọn phổ biến với Gen Y, với 18% người tham gia khảo sát chọn phương án này.

Gặp gỡ từ trung học được 17% trong số Gen Z tham gia khảo sát lựa chọn, trong khi chỉ có 6% Gen Y gặp nhau theo cách này.

Cuối cùng, quen biết từ thời thơ ấu chiếm tỷ lệ nhỏ trong các cặp đôi với 3% Millennials và 5% Gen Z chọn phương án này.

Quen nhau thông qua bạn chung là con đường phổ biến khác để gặp gỡ bạn đời. Khoảng 18% Millennials trong nhóm người được hỏi cho biết họ gặp nhau thông qua những người bạn của cả hai, 14% Gen Z cũng lựa chọn tương tự.

Ngoài ra, cách thức gặp gỡ còn có thể thông qua các môi trường khác như nơi làm việc, quán bar, buổi hòa nhạc và tiệc tùng.

Mặc dù cách gặp gỡ khác nhau, hai thế hệ vẫn có điểm tương đồng khi cùng ưu tiên một số mục tiêu trước khi tiến tới hôn nhân.

Nghiên cứu đã khảo sát gần 1.000 thành viên Gen Y và Gen Z trong độ tuổi hẹn hò hoặc kết hôn. Câu trả lời chính xác cho những gì mà những người trẻ này ưu tiên trước khi tiếp cận hôn nhân đó là độc lập về tài chính và ổn định sự nghiệp.

Đối với giới trẻ ngày nay, trọng tâm lớn nhất trước tiên là sự độc lập về tài chính, sau đó là tình yêu.

Trong 2/3 số người được khảo sát, độc lập tài chính, xây dựng sự nghiệp thành công và sở hữu một ngôi nhà là 3 ưu tiên hàng đầu trước khi bước vào hôn nhân.

Colleen McCreary, Giám đốc nhân sự tại công ty tài chính cá nhân Credit Karma, cho biết: “Độc lập về tài chính có nghĩa là sở hữu quyền tự do lựa chọn. Ví dụ như bạn có thể quyết định nơi làm việc hay nơi mình sống”.

Độc lập về tài chính là không cần dựa vào người khác để đạt được các mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chính mình. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi cá nhân có khả năng kiểm soát tình hình tài chính của bản thân.

Theo nhiều cách, độc lập về tài chính là kết quả của một sự nghiệp ổn định.

McCreary giải thích: "Sự độc lập về tài chính cho phép bạn chấp nhận rủi ro trong sự nghiệp của mình. Bạn sẽ không bị mắc kẹt trong một công ty hay công việc khiến bạn bất mãn và có khả năng chuyển đổi ngành nghề dễ dàng”.

“Ngoài ra, những người độc lập về tài chính có xu hướng thể hiện sự tự tin trong quá trình ra quyết định và không ngại đưa ra ý kiến khi làm việc. Chắc chắn khả năng tập trung vào công việc là một lợi thế so với tình trạng tinh thần kiệt quệ vì lo lắng nợ nần, thanh toán hóa đơn hoặc mất nhà", vị giám đốc cho biết thêm.

Nam giới Gen Z có xu hướng ưu tiên xây dựng sự nghiệp thành công và mua nhà. Nữ giới lại cho biết tốt nghiệp và có nền tảng giáo dục đóng vai trò quan trọng thứ hai sau độc lập tài chính.

Gen Z tin rằng độ tuổi trung bình để kết hôn là 27. Trước đó, họ muốn hoàn thành những mục tiêu mà mình đã đề ra. Mặt khác, Gen Y đã khiến độ tuổi kết hôn trung bình ở Mỹ tăng lên mốc 32.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.