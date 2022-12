Cách người trẻ lựa chọn phong cách sống cá tính

Ngày nay, người trẻ ngày càng chủ động hơn ở mọi khía cạnh, trong đó có việc lựa chọn phong cách sống cá tính, năng động và có gu.

Sống thụ động không còn là lựa chọn của phần lớn giới trẻ hiện đại. Khi đã có điều kiện tiếp cận với thế giới, tiếp nhận nhiều tinh hoa, người trẻ ngày càng chủ động hơn trong việc lựa chọn phong cách sống, qua đó khẳng định bản thân và nắm bắt cơ hội.

Người trẻ không ngại khẳng định bản thân

Ai cũng chỉ có một thanh xuân trong đời. Với quan điểm như vậy, giới trẻ không ngần ngại sống hết mình với đam mê để tuổi trẻ không phải nỗi tiếc nuối. “YOLO” (You Only Live Once - Ai cũng chỉ sống một lần) lúc này trở thành phương châm sống của nhiều bạn trẻ.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện tại, với sự phát triển của công nghệ, việc tiếp cận thông tin đã không còn trở nên khó khăn, người trẻ có nhiều điều kiện để tìm hiểu nhiều khía cạnh xã hội, từ đó tìm ra những điều mình thực sự đam mê và dũng cảm theo đuổi đam mê, xây dựng sự nghiệp.

Do đó, sống hời hợt không phải lựa chọn của những người trẻ yêu thích sự chủ động. Gen Z ngày càng dám nghĩ dám làm, chuộng khám phá, không ngại dấn thân để có cho mình những trải nghiệm sống quý giá. Đó chính là cách họ đi trên hành trình khám phá chính mình để từ đó bước ra thế giới.

Người trẻ không ngại dấn thân, trải nghiệm để khẳng định giá trị và chất riêng của bản thân.

Trên hành trình này, người trẻ có nhiều cách khác nhau để khẳng định phong cách sống và tìm ra cá tính, chất riêng của mình. Giờ đây, phong cách không chỉ gói gọn trong cách ăn mặc, mà còn được thể hiện qua đa dạng trải nghiệm sống. Lối sống có gu trở thành một yếu tố mà nhiều người trẻ nhắm đến và được thể hiện qua nhiều khía cạnh.

Nguyễn Đức Bình (24 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Ngay từ lúc học phổ thông đến khi bước chân vào trường đại học, tôi đã muốn được đi nhiều nơi để có thêm nhiều trải nghiệm cho bản thân. Sau khi ra trường và làm công việc content creator (sáng tạo nội dung), tôi càng hiểu rõ giá trị của những sự trải nghiệm bởi nó giúp tôi có thêm nhiều ý tưởng trong công việc cũng như giúp tôi trở nên chín chắn và biết cách chắt lọc những điều gì là tốt, phù hợp với bản thân”.

Phong cách sống có gu

Phong cách sống được thể hiện qua nhiều khía cạnh như thời trang, thể thao, âm nhạc hay gu thưởng thức ẩm thực. Khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống được nâng cao hơn, ẩm thực trở thành một nét văn hóa, một lối sống được coi trọng, chăm chút kỹ lưỡng. Thông qua một món ăn, một mâm cơm, một bàn tiệc, chúng ta có thể tìm hiểu đằng sau đó tâm thức văn hóa, suy nghĩ và phong cách sống của nhiều người.

Ai cũng muốn thưởng thức những bữa ăn ngon, nhưng lúc này chỉ ngon thôi là chưa đủ mà cần đẹp mắt, được bày biện tinh tế. Điều đó không chỉ làm cho vui, mà còn thể hiện tâm tình của người nấu truyền tải vào món ăn, đồng thời cũng gửi thông điệp tới mọi người về việc lựa chọn một phong cách sống có gu thông qua ẩm thực.

Có thể nói, người có gu luôn biết cách thể hiện mình bằng những điều tinh tế nhất. Trên một bữa ăn, điều đó có thể thông qua nhiều cách: Cách lựa chọn món, chế biến, bài trí, sắp xếp bàn ăn hay chỉ đơn giản là một món đồ uống tưởng chừng đơn giản nhưng cá tính, có thể kết nối cuộc vui của mọi người.

Đây là lý do những thức uống mang phong cách riêng thường được người trẻ có gu lựa chọn. Trong đó có thể kể đến 1664 Blanc - thương hiệu bia với thành phần được ủ nấu từ lúa mì và hoa bia Strisselspalt độc nhất của vùng Alsace nước Pháp. Bia có sắc vàng, đục nhẹ đặc trưng kết hợp với hương trái cây và lớp bọt trắng mịn. Khi thưởng thức, người dùng có thể dễ dàng cảm nhận hương vị độc đáo đến từ sự hòa quyện giữa vị cay thanh nhẹ của rau mùi và hương trái cây tươi mát.

Vị bia chất thể hiện phong cách sống và gu thưởng thức cá tính.

Ngoài ra, thiết kế chai màu xanh cobalt đặc trưng mang trong mình nét thanh lịch và hào hoa của nước Pháp là một điểm nhấn ấn tượng tạo nên nét độc đáo và tinh tế của thương hiệu bia. Sắc vàng của bia kết hợp cùng sắc xanh dương của vỏ chai tạo nên sự hòa quyện ấn tượng, trở thành điểm nhấn cho bàn tiệc nhiều màu sắc.

Đây sẽ là cầu nối để giúp mọi người trở nên gần gũi, tự tin thể hiện cá tính. Với người trẻ, phong cách ẩm thức, thưởng thức món ngon cũng là hướng lựa chọn để khẳng định giá trị cá nhân.