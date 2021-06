Cách nghệ sĩ Hàn Quốc kiếm tiền tỷ giữa thời dịch

Thông qua việc tổ chức đêm nhạc online, bán album, nhiều nhóm nhạc, ca sĩ Hàn Quốc vượt qua sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thu lợi nhuận khủng.

Theo Sports Khan vào cuối tháng 5, 4 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc (HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment) đã tiết lộ doanh thu và lợi nhuận của họ trong quý đầu tiên của năm 2021. Năm ngoái, nhiều công ty Kpop, bao gồm big 4 bị thua lỗ do đại dịch nhưng họ đang tìm cách thích nghi và thu lợi nhuận trong điều kiện hiện tại.

Những kỷ lục mới được thiết lập

Sports Chosun đưa tin ngày 15/6, fan meeting BTS 2021 Muster Sowoozoo diễn ra trong 2 ngày 13-14/6 của BTS đã thu hút hơn 1,33 triệu người xem. Kỷ lục trước đó là 993.000 người xem trên 191 quốc gia cho đêm nhạc Map Of The Soul vào tháng 10/2020 và 756.000 cho Bang Bang Con: The Live vào tháng 6/2020.

Sự kiện dành cho người hâm mộ của BTS kéo dài 2 ngày đã thu về ít nhất 80 tỷ won. Đây là doanh thu ước tính dựa trên tuyên bố báo chí của HYBE. Ngoài thành tích fan meeting, BTS còn có doanh thu khủng nhờ bán được 1,1 triệu bản album tiếng Nhật trong ngày đầu tiên phát hành, theo Korea Times.

BTS thu hút 1,33 triệu khán giả theo dõi sự kiện âm nhạc trực tuyến.

Tháng 1, BlackPink kiếm được 11,7 tỷ won (hơn 10,5 triệu USD ) nhờ đêm nhạc trực tuyến đầu tiên mang tên The Show. Đây là thông tin được NME trích đăng dựa trên thông cáo của YG Entertainment. Sự kiện thu hút khoảng 280.000 người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Thời gian qua, nhiều nhóm nhạc, đặc biệt những thần tượng đến từ công ty giải trí lớn như EXO, NCT Dream, ITZY, TWICE cũng ghi nhận doanh số album lớn.

Theo The Korea Times đưa tin ngày 11/5, NCT Dream - nhóm nhạc của SM Entertainment - đạt thành tích 1,7 triệu đơn đặt trước album mới Hot Sauce. Thành tích của Hot Sauce tăng 243% so với album trước đó là Reload ra mắt năm 2020.

Nhóm nhạc EXO vừa phát hành album Don't Fight the Feeling và bán được 1,9 triệu bản. Đây là album thứ 6 của nhóm bán được triệu bản. EXO lần đầu tiên đạt kỷ lục album bán được một triệu bản với XOXO (Kiss & Hug) ra mắt năm 2013.

Theo Hanteo Chart, ITZY - nhóm nhạc nữ của JYP - đã thiết lập kỷ lục mới với mini album GUESS WHO. GUESS WHO ra mắt ngày 30/4 đã bán được 200.130 bản trong tuần đầu tiên. Con số này giúp ITZY tự phá vỡ kỷ lục doanh số tuần đầu tiên của mini album phát hành trước đó là Not Shy với 144.355 bản.

ITZY đạt doanh số album cao nhất từ khi ra mắt.

Ca khúc chủ đề mới của ITZY là Mafia In the morning cũng thiết lập một kỷ lục cá nhân mới cho nhóm trên bảng xếp hạng Top 50 toàn cầu của Spotify. Bài hát đạt vị trí 56 trên bảng xếp hạng hàng ngày vào ngày 3/5 và trở thành bài hát có thứ hạng cao nhất của nhóm đến hiện tại.

Với album mới Taste of Love, TWICE đạt kỷ lục doanh số bán album ngày đầu tiên cao nhất trong số các nhóm nhạc nữ Kpop comeback năm 2021. Vào ngày 11/6, album Taste of Love chính thức được phát hành. Tới 12/6, album được tiêu thụ 180.236 bản. Trước đó, Taste of Love cũng đạt doanh số hơn 500.000 bản đặt trước.

Công ty giải trí vượt qua đại dịch

Theo Edaily đưa tin ngày 19/6, HYBE - công ty quản lý của BTS, TXT - đã vượt 10 nghìn tỷ won vốn hóa thị trường.

HYBE kết thúc giao dịch ở mức 313.000 won trên thị trường chứng khoán vào ngày 18/6, tăng 5,39% so với ngày giao dịch trước đó. Đây là lần đầu tiên giá đóng cửa vượt quá 300.000 won kể từ khi công ty niêm yết vào ngày 15/10/2020.

Giá trị vốn hóa thị trường của HYBE tăng gần gấp đôi từ 5.628,5 nghìn tỷ won vào đầu năm nay (ngày 4/1) lên 11.150,2 tỷ won. Giá cổ phiếu cũng từ 158.000 won vào đầu năm nay lên 313.000 won, tăng 98,1%. Xếp hạng vốn hóa thị trường của HYBE từ thứ 49 hồi đầu năm trên thị trường chứng khoán lên thứ 38 (tính đến 18/6). HYBE đã có xu hướng tăng trong 7 ngày giao dịch liên tiếp kể từ ngày 10-18/6.

Sự tăng trưởng trên được giới chuyên gia đánh giá là đến từ hiệu ứng BTS và thành công của 2 nhóm nhạc tân binh TXT, ENHYPEN. Đĩa đơn Butter của BTS phát hành ngày 21/5, đã thu về hơn 100 triệu lượt xem sau 3 ngày ra mắt. Ngoài ra, bài hát đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard của Mỹ trong 3 tuần liên tiếp.

Ngoài BTS, HYBE còn có lợi nhuận lớn từ nhóm nhạc mới như TXT.

Jinman Lee, một nhà nghiên cứu tại SK Securities giải thích: “BTS đang viết nên kỷ lục mới, vượt xa những thành tích và nghệ sĩ Kpop hiện tại. Đó là một yếu tố quan trọng để đánh giá giá trị của HYBE”.

Ông nói thêm: “Ngoài sức ảnh hưởng quá lớn của BTS, chúng tôi đánh giá cao tiềm năng phát triển của HYBE nhờ khả năng kiểm soát thị trường, fandom thông qua nền tảng sắp ra mắt và việc tích hợp Weverse, V Live, đồng thời hợp tác với các đối tác mạnh”.

Weverse mà Jinman Lee nhắc tới là một nền tảng dành cho cộng đồng người hâm mộ và được vận hành bởi Weverse Company - một công ty con của HYBE. Nền tảng đang đóng góp đáng kể vào doanh thu của công ty. Doanh thu năm 2020 của Weverse ghi nhận mức 219,1 tỷ won, tăng 180% so với năm trước, chiếm 41% tổng doanh thu của HYBE.

Weverse là một nền tảng mở, nơi người hâm mộ có thể truy cập các thông điệp và nội dung khác nhau của ca sĩ, đồng thời mua hàng hóa từ nền tảng thương mại Weverse Shop.

Theo Sports Khan, HYBE tiếp tục giữ vững danh hiệu công ty giải trí có thu nhập cao nhất trong quý đầu tiên của năm 2021. Doanh thu thuần của HYBE trong quý đầu tiên của năm 2021 là 15,8 tỷ won (khoảng 14,0 triệu USD ). Lợi nhuận hoạt động là 21,7 tỷ won (khoảng 19,3 triệu USD ).

Không chỉ công ty của BTS tăng trưởng mà theo Econo News đưa tin ngày 18/6, các công ty giải trí khác như JYP Entertainment hay SM Entertainment cũng đang trên đà phát triển.

JYP Entertainment vừa qua thông báo mua lại cổ phiếu của Dear You - một công ty con của SM Entertainment - với giá 13 tỷ won. Với thương vụ mua lại này, cổ phần của JYP Entertainment trong Dear You đã tăng lên 23,3% (4.285.192 cổ phiếu).

Một đại diện của JYP cho biết: "Đây là một khoản đầu tư chiến lược để tạo ra sức mạnh tổng hợp với các nghệ sĩ của chúng tôi. Họ tham gia dịch vụ Dear You. Đồng thời, chúng tôi đã xem xét lợi tức đầu tư".

Công ty của TWICE không ngừng mở rộng quy mô.

Dịch vụ chính của Dear You là Dear You Bubble, một nền tảng để người hâm mộ trao đổi tin nhắn với các nghệ sĩ dưới dạng trò chuyện trực tiếp. Dịch vụ đã được ra mắt vào 2020 và tỷ lệ người dùng ở nước ngoài đạt 68%. Hiện tại, 13 công ty, bao gồm SM và JYP với hơn 150 nghệ sĩ tham gia dịch vụ này.

Trong khi đó, SM cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch tăng cường hợp tác với JYP, công ty đã mua lại 23,3% cổ phần của Dear You thuộc sở hữu của SM Studios, để phát triển Dear You Bubble thành một nền tảng di động cạnh tranh trên thị trường toàn cầu".

Theo Business Post ngày 18/6, giá cổ phiếu của JYP Entertainment tăng 5,27% (2.150 won), kết thúc giao dịch ở mức 42.950 won. Giá cổ phiếu của YG Entertainment tăng 2,05% (1.100 won) lên 54.800 won và cổ phiếu của FNC Entertainment đóng cửa ở mức 6.800 won, tăng 0,44% (30 won).

Trong quý đầu tiên của năm 2021, JYP Entertainment - công ty của 2PM, TWICE, ITZY, Stray Kids - chỉ đứng sau HYBE về lợi nhuận. Công ty ghi nhận lợi nhuận ròng 12,0 tỷ won (khoảng 10,7 triệu USD ) và lợi nhuận hoạt động là khoảng 12,2 triệu USD .

2020 là một trong những năm tài chính tồi tệ nhất của SM Entertainment. Công ty chịu khoản lỗ ròng 80,3 tỷ won (khoảng 71,4 triệu USD ). Giống YG Entertainment, khoản lỗ lợi nhuận của SM Entertainment được cho là do đại dịch Covid-19.