Cách nấu chậm không cần máy

Sous vide dần trở nên phổ biến hơn trong các căn bếp tại gia. Thay vì phải đầu tư máy móc đắt đỏ, bạn hoàn toàn có thể thay thế chúng chỉ bằng một chiếc máy làm lạnh.

Phương pháp nấu chậm là xu thế mới cho căn bếp hiện đại. Ảnh: Packaging Digest.

Sous vide (nấu chậm) là cách nấu thức ăn trong môi trường chân không ở nhiệt độ thấp. Đồ ăn nấu bằng máy sous vide không bị quá chín nhờ máy duy trì nhiệt độ ổn định, có thể kiểm soát độ chín, chất dinh dưỡng và hương vị món ăn dễ dàng.

Nếu không có máy chuyên dụng, người nội trợ vẫn có thể sử dụng kỹ thuật sous với chiếc máy làm mát (máy giữ nhiệt, máy điều hòa nhiệt độ nước) và túi kín để hút chân không. Hai yếu tố quan trọng nhất để thành công trong phương pháp sous vide là nhiệt độ và thời gian.

Hút chân không sẽ làm cho chất dinh dưỡng được giữ nguyên dù nấu trong thời gian dài. Ảnh: Bon Appétit.

Nhờ vào lớp cách nhiệt, máy giữ nhiệt cũng có khả năng duy trì nhiệt độ nước trong thời gian dài.

Đầu tiên, bạn cần cho nước vào máy và điều chỉnh nhiệt độ. Một lưu ý khi sử dụng máy giữ nhiệt thay cho máy sous vide đó là đưa nhiệt độ nước cao hơn một vài độ so với mức nhiệt mong muốn. Ví dụ nếu muốn nhiệt độ cuối cùng của nước là 60 độ C thì với máy giữ nhiệt, bạn phải điều chỉnh về mức 61-62 độ C.

Như cách làm sous vide bằng máy chuyên dụng thông thường, thực phẩm phải được hút chân không thật kỹ và ngâm vào nước. Cuối cùng, bạn chỉ cần đóng máy làm mát và để quá trình nấu chậm bắt đầu diễn ra.

Tùy từng loại thực phẩm, thời gian nấu sẽ khác, thường là 1-7 giờ, cũng có thể lên đến 24-48 giờ hoặc hơn. Ngoài ra, máy giữ nhiệt cũng có khả năng bị tỏa bớt nhiệt ra ngoài. Vì vậy, điều cần thiết là phải kiểm tra nước thường xuyên, đảm bảo nhiệt độ được duy trì và không giảm quá nhiều trong suốt thời gian nấu.

Nếu nước hạ nhiệt, bạn chỉ cần đổ thêm nước nóng để đưa môi trường nấu về nhiệt độ lý tưởng.

Căn chỉnh thời gian phù hợp là yếu tố quan trọng không kém trong sous vide dù bạn sử dụng bất cứ loại máy nào. Khó khăn lớn nhất khi sử dụng giải pháp "tình thế" này là tìm ra được thời gian nấu, canh chỉnh nhiệt độ phù hợp, tùy từng loại với từng cơ chế tỏa nhiệt và giữ nhiệt riêng.