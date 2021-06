Cách nâng cấp không gian xem Euro tại nhà

Với màn hình lớn hơn 100 inch, máy chiếu có thể giúp không gian xem bóng đá tại nhà thêm sinh động, chân thật hơn.

Máy chiếu giúp bạn dễ dàng nâng cấp không gian xem bóng đá tại gia với màn hình lớn. Chỉ cần chiếc máy chiếu chất lượng cao, xem tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng và bức tường trống tại phòng khách hay phòng ngủ, bạn có thể tạo nên không gian xem bóng đá khác biệt ngay tại nhà.

Màn chiếu lớn đến 130 inch, lắp đặt đơn giản

Một điều khiến nhiều người dùng phân vân khi mua máy chiếu phục vụ nhu cầu giải trí tại gia là việc lắp đặt khá phức tạp, đòi hỏi kết hợp thêm thiết bị hỗ trợ, diện tích phòng lớn và điều kiện ánh sáng phù hợp. Với một số máy đời cũ, người dùng phải mua kèm màn chiếu hay trang bị thêm hệ thống loa ngoài. Để hình ảnh hiển thị đầy đủ, thông thường, máy chiếu cần đặt cách tường ít nhất 3-4 m. Tùy theo điều kiện không gian, đôi khi người dùng cần tìm giải pháp để màn hình không bị phản chiếu bởi ánh nắng hay ánh đèn.

Máy chiếu The Premiere cho phép người dùng không cần băn khoăn nhiều về những bất tiện trên. Máy có thể đặt trước mặt tường phẳng, đơn sắc sáng màu để thay cho màn chiếu. Dù đặt máy ở vị trí nào, người dùng đều thu được kích thước màn hình lên đến 130 inch, ngay cả khi chỉ cách tường 23,8 cm. The Premiere kết nối không dây với nguồn phát nên người dùng cài đặt đơn giản, dễ dàng di chuyển máy đến nhiều vị trí khác nhau.

The Premiere đặt sát tường vẫn cho kích thước màn hình đến 130 inch.

Bên cạnh đó, khi chọn mua máy chiếu cho nhu cầu giải trí tại gia, nhiều người dùng thường chọn sản phẩm có thể phóng to màn hình đến hơn 100 inch nhưng vẫn đảm bảo mang lại độ phân giải chuẩn 4K. The Premiere cho hình ảnh có độ phân giải 4K dù kích thước màn hình được phóng to đến 130 inch. Nhờ vậy, người xem có cảm giác chân thật như đang xem trực tiếp tại sân vận động, tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt tại khán đài, tập trung dõi theo những đường chuyền đẹp mắt, pha tranh bóng cuốn hút.

Tuy có kích thước khá nhỏ gọn nhưng máy được tích hợp hệ thống loa mạnh mẽ 4.2 kênh với công suất 40 W. Thông qua hệ thống loa này, máy chiếu có thể tái hiện âm thanh đa chiều chân thật, sống động như đang có mặt tại sân vận động, hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của trận đấu.

The Premiere cho hình ảnh rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Tích hợp loạt công nghệ từ TV thông minh

Một số dòng máy chiếu mới hiện nay được ưa chuộng nhờ trang bị nhiều tính năng thông minh như một chiếc smart TV, cho phép truy cập kho ứng dụng trực tuyến phong phú hay dễ dàng trình chiếu nội dung từ smartphone thông qua kết nối Wi-Fi. Đơn cử, The Premiere mở ra không gian giải trí đa dạng như một chiếc Smart TV. Bên cạnh những trận cầu sôi động, người dùng có thể thưởng thức những thước phim bom tấn với hình ảnh sống động như ngoài rạp hay tận hưởng cảm giác khác biệt khi chơi các tựa game nhập vai.

Máy có thể phát trực tuyến nội dung từ các nền tảng như YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Samsung TV Plus… Ngoài ra, thông qua tính năng Tap View, người dùng dễ dàng trình chiếu hình ảnh, video từ smartphone sang màn hình chiếu bằng một cú chạm nhẹ vào cạnh của The Premiere.

Với The Premiere, người dùng được tận hưởng nội dung liền mạch qua kho ứng dụng tích hợp hoặc điện thoại chỉ bằng một cú chạm.

Công nghệ hiển thị cũng là điểm nhấn của dòng máy chiếu này. Là máy chiếu HDR10+ đầu tiên trên thế giới, The Premiere giúp những phần sáng và tối hiển thị rõ ràng trong nhiều điều kiện khác nhau. Không cần sử dụng rèm cửa tối màu hay tắt hết đèn vào ban đêm, người dùng vẫn theo dõi trọn vẹn các trận cầu với hình ảnh rõ nét, giảm thiểu đáng kể tình trạng phản chiếu ánh sáng. Nhờ vậy, người dùng được bảo vệ mắt tốt hơn, tránh đau nhức mắt do phải xem lâu trong bóng tối.

Với The Premiere, Samsung cho thấy nỗ lực nâng cao chất lượng sống người dùng trong bối cảnh nhu cầu giải trí tại gia ngày càng được ưu tiên. Với một chiếc máy chiếu nhỏ gọn cùng thao tác lắp đặt đơn giản, người dùng dễ dàng biến phòng khách, phòng ngủ, hay thậm chí là sân vườn nhà mình thành không gian xem bóng đá, xem phim, chơi game… với nhiều trải nghiệm mới lạ, thú vị hơn.