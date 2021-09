Cách Mỹ, Ấn Độ nuôi dưỡng, trợ cấp cho trẻ mồ côi vì Covid-19

Ngoài ổn định cuộc sống, những trẻ em mất cha mẹ trong đại dịch được chính phủ Mỹ, Ấn Độ hỗ trợ việc học tập, chăm sóc sức khỏe đến tuổi trưởng thành.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, Covid-19 đã cướp đi ông bà, bố mẹ hoặc người chăm sóc chính của khoảng 1,5 triệu trẻ em trên toàn cầu.

“Cứ hai ca tử vong vì Covid-19 thì có một đứa trẻ bị bỏ lại, chịu đựng nỗi đau của việc mất đi người nuôi dưỡng. Việc đưa ra các chương trình, dịch vụ hỗ trợ nhóm trẻ em này là điều cấp thiết hiện nay và cả trong nhiều năm tới”, Susan Hillis, một trong những tác giả của nghiên cứu, chuyên gia tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, nhận định.

Đảm bảo việc học

Hồi tháng 7, chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ trợ cấp cho mỗi trẻ mồ côi về lương thực và giáo dục. Thủ tướng Narendra Modi thề sẽ “đảm bảo những đứa trẻ được giáo dục đàng hoàng và có cơ hội tương lai".

Vào tháng 5, ông Shivraj Singh Chouhan, thủ hiến bang Madhya Pradesh, thông báo bang sẽ hỗ trợ 500 rupee/tháng ( 6,8 USD ) cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8, 1.000 rupee/tháng cho học sinh lớp 9 đến 12. Trẻ em học ở cả trường tư và công lập đều được hưởng khoản trợ cấp này.

Chính quyền bang Chhattisgarh cũng công bố chương trình “Chhattisgarh Mahtari Dular Yojna”. Theo đó, chính quyền tiểu bang sẽ chịu toàn bộ chi phí giáo dục cho những trẻ em mất cha mẹ vì virus SARS-CoV-2.

Hỗ trợ các trẻ em mồ côi do Covid-19 tiếp tục việc học là điều ưu tiên trong chính sách ở nhiều quốc gia. Ảnh: New York Times.

Tại thủ đô New Delhi, cuối tháng 8, chính quyền bang yêu cầu tất cả quan chức cấp quận đảm bảo trẻ mồ côi trong đại dịch không bị gián đoạn việc học. Các học sinh này có thể được điều chỉnh đưa vào học cùng một trường, miễn các loại phí liên quan.

Địa phương này cũng khởi động chương trình trợ cấp đặc biệt cho các nạn nhân của Covid-19. Theo đó, mỗi gia đình có người qua đời vì Covid-19 sẽ nhận khoảng 680 USD tiền hỗ trợ, trẻ mồ côi được đi học miễn phí và được trợ cấp khoảng 34 USD /tháng cho đến năm 25 tuổi.

“Tôi biết nhiều em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chúng tôi vẫn ở đây. Chính phủ sẽ quan tâm đến việc học tập và giáo dục của các em”, Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal phát biểu.

Hỗ trợ ổn định cuộc sống

Trẻ mất cha, mẹ hoặc người chăm sóc có nguy cơ đối mặt sự ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của bản thân, chẳng hạn như tăng nguy cơ bệnh tật, lạm dụng thể chất, bạo lực tình dục, mang thai ở tuổi vị thành niên và nguy cơ tự tử, bệnh tim, tiểu đường, ung thư hoặc đột quỵ cao hơn, theo nghiên cứu được công bố trên The Lancet.

Trước nguy cơ này, mỗi quốc gia áp dụng các biện pháp khác nhau nhằm hỗ trợ nhóm trẻ mồ côi trong đại dịch nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Tại Mỹ, Cơ quan Bảo trợ Trẻ em sẽ hỗ trợ xác minh thông tin về những trẻ mất người nuôi dưỡng, sau đó có thể chuyển các em đến nhà họ hàng hoặc các tổ chức kết nối với những cặp vợ chồng muốn nhận nuôi con.

Nhiều nơi tiến hành hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch tiền sinh hoạt phí, bảo hiểm đến khi trưởng thành. Ảnh: Scott Stephen Ball.

Hồi tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố kế hoạch hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng do đại dịch. Trong đó, các em bị mất cha, mẹ hoặc cả hai, người giám hộ do Covid-19 sẽ được hỗ trợ theo chương trình “PM-CARES for Children”.

Cụ thể, các em sẽ nhận được tiền trợ cấp hàng tháng đến khi đủ 18 tuổi và một khoản tiền 100.000 rupee khi bước sang tuổi 23. Ngoài ra, các em sẽ nhận được bảo hiểm y tế miễn phí trị giá 50.000 rupee theo chương trình y tế cho người nghèo Ayushman Bharat, theo Business Standard.

Riêng tại Maharashtra, chính quyền bang đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để bảo vệ trẻ em mồ côi do Covid-19 khỏi nạn buôn người. Lực lượng này cũng sẽ cung cấp các cơ sở chăm sóc cho trẻ em mồ côi và hỗ trợ về pháp lý cho các em trong việc xử lý tài sản của cha mẹ để lại.