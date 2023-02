Cách mua được cà phê ngon

Không có cách nào dễ dàng để đảm bảo rằng bạn nhận được cà phê ngon trong mọi lần mua. Tuy nhiên, có vài điều cần nhớ.

Một cốc cà phê ngon nhất bắt đầu với những hạt cà phê được chọn lựa kỹ càng. Chọn hạt mới rang từ một cửa hàng của chuyên gia; họ có thể tư vấn cho bạn về nguồn gốc của chúng.

Bắt đầu từ việc bạn chọn mua cà phê ở đâu đến việc bảo quản cà phê bạn đã mua như thế nào, những chỉ dẫn này sẽ làm tăng cơ hội được thưởng thức một cốc cà phê rất ngon của bạn.

Đa số mọi người mua cà phê trong siêu thị, nhưng có rất nhiều lý do để không làm như vậy, ít nhất thì cũng là vì sự tươi mới của cà phê được bán ra. Tuy nhiên, có lẽ lý do tốt nhất để không mua cà phê ở siêu thị là vì niềm vui to lớn chỉ tìm thấy khi mua ở một cửa hàng cà phê đặc sản.

Các cửa hàng nhỏ trao cho chúng ta cơ hội để vun đắp mối quan hệ với những người đam mê và có hiểu biết về cà phê. Sẽ có ích khi lựa chọn nếu bạn nhận được vài lời khuyên và thậm chí là nếm thử một loại cà phê trước khi mua về. Nói chuyện trực tiếp với ai đó có nghĩa là bạn có cơ hội tốt hơn để mua được loại cà phê mà bạn sẽ thực sự thích, đặc biệt nếu bạn cho họ biết sở thích của bạn trước đó.

Chỉ dẫn về nồng độ

Bạn sẽ thường thấy một chỉ dẫn về nồng độ in ở một bên của túi cà phê, đặc biệt là những loại được bán trong siêu thị. Chúng chẳng liên quan gì đến nồng độ (strength) - tức là bạn dùng bao nhiêu cà phê để pha một cốc - mà đúng hơn là để chỉ mức độ đắng bạn có thể trông đợi ở loại cà phê cụ thể ấy.

Yếu tố này thường được xác định bằng mức độ rang của cà phê: cà phê rang nhạt thường có nồng độ thấp hơn, và cà phê rang đậm có điểm số cao hơn về nồng độ. Tôi thường tránh các loại cà phê có chỉ số về nồng độ vì, hầu như lúc nào cũng thế (tất nhiên cũng có những ngoại lệ), chất lượng và hương vị cà phê không phải là mối quan tâm hàng đầu của nhà sản xuất.

Khả năng truy xuất nguồn gốc

Có hàng nghìn nhà rang cà phê khác nhau, và hàng trăm nghìn loại cà phê rang thành phẩm đến từ các nông trại khác nhau. Không phải loại nào cũng ngon, và sự chênh lệch về giá và cách chúng được tiếp thị cũng khiến cho người mua cà phê khá là bối rối. Mục tiêu của cuốn sách là để giải thích cà phê đến từ đâu, làm thế nào, và tại sao nguồn gốc cà phê có thể ảnh hưởng đến hương vị. Lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể đưa ra đó là nên mua loại cà phê có khả năng truy xuất nguồn gốc nhất có thể.

Trong nhiều trường hợp, có thể tìm ra một loại cà phê đến từ trang trại hay hợp tác xã cụ thể nào. Tuy nhiên, khả năng truy xuất nguồn gốc ở mức độ này không thể thực hiện được ở tất cả các nước sản xuất cà phê trên thế giới.

Mỗi nước khác nhau lại có một ý tưởng về cách truy xuất nguồn gốc các loại cà phê từ quốc gia đó. Phần lớn các nước châu Mỹ Latin có khả năng sản xuất các loại cà phê có thể truy xuất nguồn gốc đến từng trang trại cụ thể, vì đa số cà phê ở đây thường được trồng ở những trang trại nhỏ của tư nhân. Ở các nước khác, việc nông dân sở hữu đất đai trên quy mô nhỏ không phổ biến, hoặc các quy định thương mại của một đất nước cũng có thể ảnh hưởng đến thủ tục xuất khẩu, khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên khó khăn.

Để giữ cho một lô cà phê có thể truy xuất được nguồn gốc trong suốt chuỗi cung ứng thì sẽ phải tăng thêm chi phí, và khoản đầu tư này chỉ được bù lại nếu cà phê bán được giá cao hơn. Điều này có nghĩa là chỉ những loại cà phê chất lượng cao là đáng để giữ khả năng truy xuất nguồn gốc, vì làm như vậy với những lô chất lượng thấp sẽ khiến chúng không cạnh tranh được trên thị trường.

Trong một ngành công nghiệp bị đầu độc bởi những mối lo về đạo đức và bị gắn liền với hình ảnh bóc lột Thế giới thứ ba, biết chính xác một loại cà phê đến từ đâu là một thông tin quan trọng. Khi công nghệ truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội lan tỏa và phát triển, chúng ta dường như thấy được sự tương tác ngày một tăng lên giữa những người sản xuất cà phê và những người uống chúng.