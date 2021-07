Cách Marvel Studios kiểm soát đa vũ trụ điện ảnh

Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige tiết lộ lãnh đạo và nhân viên xưởng phim vừa tiến hành họp nội bộ để hoàn chỉnh “Quy tắc đa vũ trụ”.

Tập 6 mùa 1 của series truyền hình Loki đã chính thức mở ra cánh cửa đưa Vũ trụ Điện ảnh Marvel tiến vào đa vũ trụ (multiverse). Đây được cho là bước chuẩn bị của Marvel Studios trước khi hậu truyện Doctor Strange in the Multiverse of Madness đi sâu phát triển khái niệm này trên màn ảnh rộng.

ComicBook đưa tin khi tham gia chương trình podcast mới lên sóng cùng D23 Inside Disney, chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige cho hay xưởng phim đã phải soạn ra một số quy tắc về đa vũ trụ. Ông nói: “Như các bạn đã chỉ ra trước khi chương trình bắt đầu, đa vũ trụ là một kế hoạch hoành tráng mà chúng tôi đang theo đuổi.

Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige xuất hiện tại San Diego Comic-Con: Ảnh: SDCC.

Khán giả đã bắt đầu trông thấy sự liên kết chặt chẽ giữa các sự kiện trong bức tranh ấy. Sáng nay, tôi đã có một cuộc họp với toàn ê-kíp Marvel Studios về chủ đề đa vũ trụ. Chúng tôi đã xây dựng một bộ quy tắc nhằm tìm ra cách hiệu quả nhất để truyền tải sự thú vị của đa vũ trụ đến với khán giả”.

Feige tiếp tục: “Sự kết nối luôn là một chủ đề lớn của Marvel Studios, bắt đầu từ khoảnh khắc Samuel L. Jackson xuất hiện với vai khách mời ở Iron Man (2008). Tôi đã nghĩ chi tiết ấy chắc sẽ chỉ khiến một nhóm nhỏ khán giả thích thú và sứ mệnh của mình là giải thích với phần còn lại chuyện đó là sao cũng như vai trò của Nick Fury là gì. Tuy nhiên, nếu bạn còn nhớ, vào mùa hè 2008, việc Nick Fury xuất hiện cuối Iron Man đã khiến mọi khán giả phải phấn chấn”.

Vị chủ tịch cũng tiết lộ ông có một tấm bảng liên tục ghi lại các diễn biến của MCU. Điều này chưa từng xảy ra với các dự án trước của Marvel Studios. Nhưng giờ đây, khi đa vũ trụ đã bắt đầu phát triển, họ cần một thứ gì đó giúp bao quát bức tranh đa vũ trụ Marvel.

“Trước đây chúng tôi không cần bảng ghi chép bởi mọi thứ đã nằm trong bộ óc tưởng tượng của nhà sáng tạo. Ngay trước đại dịch, chúng tôi bắt đầu nghĩ ‘À, có lẽ mình cần một cái bảng trắng thật to’”, Feige nói.