Cách mặc đồ tôn chiều cao của Jang Ki Yong

Trong khi Song Hye Kyo đảm nhận vai trò trưởng phòng thiết kế của một thương hiệu thời trang, Jang Ki Yong lại là nhiếp ảnh gia tự do, thành công. "Bộ phim không khác gì mỏ vàng thời trang" là cách Metro.Style nói về Now, We Are Breaking Up. Diễn viên họ Jang thường áp dụng quy tắc 1/3 khi phối đồ để tôn chiều cao. Ví dụ, anh chủ yếu mặc những chiếc áo có dáng ngắn đến cạp quần. Ảnh: NWABU.