Cách ly tầng 29 tháp S4 của chung cư Sun Avenue

Sau khi phát hiện 2 ca nhiễm nCoV, cơ quan chức năng tiến hành phong toả, cách ly tầng 29, tháp S4, chung cư Sun Avenue sau 2 ngày phong toả toàn bộ toà nhà này.

Ngày 6/7, UBND phường An Phú quyết định phong toả, cách ly riêng tầng 29, tháp S4, của chung cư Sun Avenue (số 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM) do liên quan 2 ca dương tính với nCoV sống tại đây.

Thời gian phong toả từ 11h ngày 4/7 cho đến khi có thông báo mới.

Nhà chức trách đồng thời thành lập một chốt kiểm soát nhằm thắt chặt an ninh khu vực, giao ban quản lý tòa nhà phối hợp kiểm trả, giám sát 24/24.

Trong thời gian giám sát, tổ công tác chốt kiểm dịch chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự, an toàn phòng chống dịch cho khu vực. Trạm Y tế phường, lực lượng công an, UBND phường An Phú cùng phối hợp thực hiện.

Tháp S4 chung cư Sun Avenue phong toả hôm 4/7. Ảnh: Thiên Di.

Trước đó, hôm 4/7, UBND phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) yêu cầu phong tỏa tháp S4 của chung cư Sun Avenue do phát hiện 2 ca nghi nhiễm nCoV. Hai người nghi nhiễm sống tại tầng 29 của tháp S4 đã được đưa đi cách ly tập trung.

Hành lang tầng 29, thang máy và khu vực sảnh tầng trệt của tòa nhà đã được phun khử khuẩn. Từ 27/4 đến chiều 6/7, TP.HCM ghi nhận 7.114 ca mắc, vượt Bắc Giang. TP.HCM hiện dẫn đầu cả nước về số ca mắc Covid-19, phần lớn được phát hiện trong khu cách ly, phong toả.