Cách ly siêu thị Big C Đồng Nai trong 21 ngày

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành cách ly siêu thị Big C tại phường Long Bình Tân (TP Bên Hòa) trong 21 ngày vì có ca dương tính SARS-CoV-2 đến mua sắm.

UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vừa gửi công văn hỏa tốc yêu cầu thực hiện cách ly siêu thị Big C tại khu phố 1 (phường Long Bình Tân) từ 5h ngày 17/6.

Siêu thị này bị cách ly 21 ngày do có ca dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Bình Thắng, TP Dĩ An (Bình Dương) đến mua sắm.

Siêu thị Big C Đồng Nai sẽ cách ly trong 21 ngày. Ảnh: N.T.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết việc kinh doanh, buôn bán trong siêu thị sẽ được tạm ngưng đến khi có thông báo mới.

Thực hiện quyết định trên, TP Biên Hòa thành lập 5 chốt cách ly tại các cổng ra vào của siêu thị Big C Đồng Nai.

Các chốt này hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 5h ngày17/6 cho đến khi có thông báo giải thể. Thành phần mỗi chốt gồm lực lượng công an, quân sự phường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nhiệm vụ của các chốt để đảm bảo an ninh, an toàn; kiểm soát, ngăn chặn việc di chuyển tại khu vực lập chốt; thống kê danh sách theo dõi, cập nhật tình hình dịch tễ, kiểm tra thân nhiệt… và tất cả các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực, không để phát sinh sự cố lây lan trong cộng đồng.

Công an xử lý các trường hợp không chấp hành. Mọi trường hợp ngăn cản, chống lại hoạt động của người thi hành công vụ tại các chốt sẽ được xem xét xử lý theo đúng quy định.

UBND TP Biên Hòa giao công an phối hợp quân sự TP có phương án điều động nhân lực để hỗ trợ UBND phường Long Bình Tân trong việc đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, kiểm soát, cách ly, phục vụ tốt công tác phòng chống dịch.

Phòng y tế và Trung tâm Y tế TP Biên Hòa có phương án điều động nhân lực và hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ.

Theo thông tin điều tra, bệnh nhân mắc Covid-19 đến Big C Đồng Nai ngụ tại TP Dĩ An (Bình Dương), làm việc tại tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM). Bệnh nhân làm việc tại tầng 8, chung tầng với bệnh nhân 11205.

Ngày 14/6, bệnh nhân được công ty thông báo làm việc tại nhà, tối cùng ngày có dấu hiệu ho, sốt. Ngày 15/6, bệnh nhân đi khai báo tại trạm y tế phường Bình Thắng, TP Dĩ An, và được đưa đi cách ly tập trung. Sau đó, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 12/6, bệnh nhân vào siêu thị Big C Đồng Nai. Ngày 13/6, từ 17-19h, bệnh nhân cùng gia đình 4 người đi siêu thị Big C Đồng Nai tại các quầy: gà rán Jolibee, mua cá, tôm đông lạnh, sau đó về nhà và ở nhà. Đến ngày 14/6, từ 6-7h, bệnh nhân ăn sáng tại quán phở Hương Lan và quán tạp hóa kế bên tại khu phố 10, phường An Bình, TP Biên Hòa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cũng thông báo yêu cầu những người đến siêu thị Big C Đồng Nai, phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) từ 14h ngày 12-16/6; quán phở Hương Lan và tiệm tạp hóa kế bên tại khu phố 10, phường An Bình (TP Biên Hòa) từ 6h ngày 14-16/6; chợ Long Bình Tân (TP Biên Hòa) từ 16h ngày 12-16/6, cần liên hệ ngay cơ sở y tế địa phương để khai báo và được hướng dẫn phòng dịch kịp thời.